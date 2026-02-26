РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5091 посетитель онлайн
Новости Миндичгейт
1 301 6

Дело "Мидас" освещает пробелы в процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговой

Адвокат Юрия Бутусова Круговой критикует НАБУ по делу Мидас

Ситуация вокруг документирования журналистов в деле НАБУ "Мидас" продолжает привлекать внимание из-за непоследовательности действий органа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте адвоката Юрия Бутусова Дмитрия Кругового в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как работает информационный эффект

По словам Кругового, НАБУ именно инициировало огласку, передав в парламент списки журналистов, за которыми якобы следили фигуранты дела.

Фамилия Юрия Бутусова, действующего военнослужащего, стала ключевой в создании мощного информационного повода о борьбе с влиянием российской агентуры.

"Когда Юрий обратился с заявлением, интерес Бюро исчез. Мы вынуждены были через суд добиваться расследования и признания его потерпевшим", — пояснил адвокат.

Читайте также: Украина готовит документы для экстрадиции Миндича и Цукермана, но это сложный процесс, — НАБУ

Передача дела полиции

После юридической необходимости НАБУ передало дело в полицию, но на уровень районного управления.
На сегодняшний день в полиции никаких материалов из НАБУ не получили, что подчеркивает проблемы в координации и ответственности органа.

Круговой отметил, что такая практика вредит репутации НАБУ: "Невозможно утром отчитываться о масштабной операции против агентурных сетей, а вечером утверждать, что слежка за известным журналистом — дело районного уровня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники друга Зеленского Миндича летали в Москву во время войны, - Железняк

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия "Миндичгейта": Свириденко рассказала о прогрессе в проведении аудита "Энергоатома"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США: "Миндич — партнер президента Зеленского, причастный к взяточничеству на $100 млн". ДОКУМЕНТ

Автор: 

Бутусов Юрий (2305) Миндич Тимур (202)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який жах!!! І що тепер буде?? Може Запоріжжя впаде? Чи що?
показать весь комментарий
26.02.2026 23:55 Ответить
Спекуляції чистої води. Увесь штат НАБУ включно із детективами і прибиральницями і водіями- 1000 осіб!!!
На всю Україну і на всі розслідування.

Давайте НАБУ все кине і почне розлідування " стежень", що взагалі не є підслідністью НАБУ і може розлідуватися у дуже обмежених випалках( коли більш важливиих справ немає)
показать весь комментарий
27.02.2026 00:03 Ответить
міндіч це - зеленський , як і ермак з татаровим , а думає , путлер , що Держава - це він Стиль зейла всіх залякати і терроризувати , зламати під своїх кріпаків , як "🤢😈слуги" в Раді
показать весь комментарий
27.02.2026 00:16 Ответить
 
 