Дело "Мидас" освещает пробелы в процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговой
Ситуация вокруг документирования журналистов в деле НАБУ "Мидас" продолжает привлекать внимание из-за непоследовательности действий органа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте адвоката Юрия Бутусова Дмитрия Кругового в Facebook.
Как работает информационный эффект
По словам Кругового, НАБУ именно инициировало огласку, передав в парламент списки журналистов, за которыми якобы следили фигуранты дела.
Фамилия Юрия Бутусова, действующего военнослужащего, стала ключевой в создании мощного информационного повода о борьбе с влиянием российской агентуры.
"Когда Юрий обратился с заявлением, интерес Бюро исчез. Мы вынуждены были через суд добиваться расследования и признания его потерпевшим", — пояснил адвокат.
Передача дела полиции
После юридической необходимости НАБУ передало дело в полицию, но на уровень районного управления.
На сегодняшний день в полиции никаких материалов из НАБУ не получили, что подчеркивает проблемы в координации и ответственности органа.
Круговой отметил, что такая практика вредит репутации НАБУ: "Невозможно утром отчитываться о масштабной операции против агентурных сетей, а вечером утверждать, что слежка за известным журналистом — дело районного уровня".
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
- Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
