Дело "Мидас" освещает пробелы в процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговой

Ситуация вокруг документирования журналистов в деле НАБУ "Мидас" продолжает привлекать внимание из-за непоследовательности действий органа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте адвоката Юрия Бутусова Дмитрия Кругового в Facebook.

Как работает информационный эффект

По словам Кругового, НАБУ именно инициировало огласку, передав в парламент списки журналистов, за которыми якобы следили фигуранты дела.

Фамилия Юрия Бутусова, действующего военнослужащего, стала ключевой в создании мощного информационного повода о борьбе с влиянием российской агентуры.

"Когда Юрий обратился с заявлением, интерес Бюро исчез. Мы вынуждены были через суд добиваться расследования и признания его потерпевшим", — пояснил адвокат.

Передача дела полиции

После юридической необходимости НАБУ передало дело в полицию, но на уровень районного управления.

На сегодняшний день в полиции никаких материалов из НАБУ не получили, что подчеркивает проблемы в координации и ответственности органа.

Круговой отметил, что такая практика вредит репутации НАБУ: "Невозможно утром отчитываться о масштабной операции против агентурных сетей, а вечером утверждать, что слежка за известным журналистом — дело районного уровня".

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

Миндичгейт

