Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО
Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, озвучив свою позицію щодо розслідування НАБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у розмові із нардепом Гончаренком.
Деталі
Гончаренко заявив, що тимчасова слідча комісія ВР хоче запросити Міндіча долучитися онлайн до засідання.
"Моя позиція яка: я точно за те, що робить НАБУ. Є питання, я друг президента, це єдиний мій гріх сьогоднішній. До мене підвищений інтерес. Я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я точно проти якихось звинувачень до суду", - сказав Міндіч.
За словами друга президента, він хоче, щоб НАБУ "провело всі види слідства, розібралося та закрило цю історію, в якій його звинувачують".
"Мене в цій історії немає. ... Я хочу, щоб слідство розібралося та зробило свої результати, а не було всієї цієї медійної історії, щоб тиснути, щоб не було політичної історії. Я не політики, я звичайний бізнесмен", - додав він.
Дружба з президентом
"Мені пощастило в житті, у мене є такий чудовий друг, як людина. Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить все, що може робити. Я поважаю цю людину як лідера, як людину та як друга", - сказав він про Зеленського.
Водночас, каже Міндіч, він не в такому тісному контакті із Зеленським, коли той став президентом.
Готовий приїхати до України
Він заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть "сісти у вʼязницю", якщо йому призначать "чесну заставу".
"Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до в'язниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати", - пояснив Міндіч.
Громадянство
Міндіч не знає, чи позбавили його громадянства. Також він не знає, чому проти нього запровадили санкції, адже він "не є злочинцем".
Суд
За словами Міндіча, його нібито не допускають на засідання ВАКС в онлайн-форматі.
Збитки
За його словами, інформація про $100 млн у справі "Мідас" - це "медійна етикетка".
"У справі фігурують 300 млн грн", - зазначив Міндіч.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Т.Шевченко
до речі, цей бздюк немає нічого спільного з Україною, окрім місця народження і джерела доходів. По факту, це російськомовний єврей (і розумом, і серцем), який не приніс жодної користі Україні, але встиг прибарахлитись. Браво! На біс!
Історичні європейські джерела середніх віків вказують що євреїв виселяли з країн, в яких вони жили. Власне це написано в Біблії, як прокляття за відсторонення від Яхве.
Здається над цим хтось працює. Контроль держави, фінансів і змі давно у одних руках. Не українських.
Что мне вермут разливной,
Когда мои друзья со мнооооой!
Так що свій до свого, по своє! Кругова порука.)
Єврейська громада Києва:
мала власне самоврядування (кагал),
підпорядковувалася окремим нормам,
але не входила до складу міщанської корпорації, яка здійснювала вибори магістрату.
Тому участі у виборах органів міського самоврядування юдеї, як правило, не брали.
Степень,меру,глубину
И прошу меня отправить
На текущую войну!
Нет войны - я все стерплю!
Ссылку,каторгу,тюрьму
Но. Желательно в июле
И желательно в Крыму!
Це підвищення - свідчення, що атаки на незалежність НАБУ і САП будуть продовжені.
А також - сигнал усім правоохоронним органам від Зеленського: ті, хто допомагає рятувати його друзів від НАБУ і САП - будуть нагороджені.
При цьому лише кілька днів тому в інтервʼю німецькому ARD Зеленський стверджував, що "ніхто не блокує розслідування корупції".
Що треба знати про Сергія Дуку?
🔹Дука - це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Саме цей департамент - організовував кампанії тиску на НАБУ і проти журналістів BIHUS.Info.
🔹Під керівництвом Дуки у липні 2025 року СБУ провело понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого двоє із них - Руслан Магамедрасулов та Віктор Гусаров - опинилися в СІЗО за надуманими обвинуваченнями. Підлеглі Дуки фальсифікували документи, які лягли в основу обвинувачень детективів та забезпечували оперативний супровід всіх справ.
🔹 Батьки дружини Дуки: 1. мають російські паспорти та рахунки в банках рф, 2. ведуть бізнес в рф і 3. вже після 2022 року кілька разів перетинали кордон з рф. Проте це не заважає Дуці звинувачувати у "російських звʼязках" інших та отримувати високі нагороди від України.
До слова, у 2023 році Зеленський вже підвищував Дуку до звання бригадного генерала СБУ. Тож маємо дуже стрімку карʼєру.
Міндічу з другом, Зєлєнскому з 73% тупоголових лошар.
Все чесно.
"Кінець епохи будоності!" (міндічей)
"Ніякого кумівства!" ( дружба надійніше)