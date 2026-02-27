Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, озвучив свою позицію щодо розслідування НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у розмові із нардепом Гончаренком.

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Деталі

Гончаренко заявив, що тимчасова слідча комісія ВР хоче запросити Міндіча долучитися онлайн до засідання.

"Моя позиція яка: я точно за те, що робить НАБУ. Є питання, я друг президента, це єдиний мій гріх сьогоднішній. До мене підвищений інтерес. Я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я точно проти якихось звинувачень до суду", - сказав Міндіч.

За словами друга президента, він хоче, щоб НАБУ "провело всі види слідства, розібралося та закрило цю історію, в якій його звинувачують".

"Мене в цій історії немає. ... Я хочу, щоб слідство розібралося та зробило свої результати, а не було всієї цієї медійної історії, щоб тиснути, щоб не було політичної історії. Я не політики, я звичайний бізнесмен", - додав він.

Дружба з президентом

"Мені пощастило в житті, у мене є такий чудовий друг, як людина. Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить все, що може робити. Я поважаю цю людину як лідера, як людину та як друга", - сказав він про Зеленського.

Водночас, каже Міндіч, він не в такому тісному контакті із Зеленським, коли той став президентом.

Готовий приїхати до України

Він заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть "сісти у вʼязницю", якщо йому призначать "чесну заставу".

"Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до в'язниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати", - пояснив Міндіч.

Громадянство

Міндіч не знає, чи позбавили його громадянства. Також він не знає, чому проти нього запровадили санкції, адже він "не є злочинцем".

Суд

За словами Міндіча, його нібито не допускають на засідання ВАКС в онлайн-форматі.

Збитки

За його словами, інформація про $100 млн у справі "Мідас" - це "медійна етикетка".

"У справі фігурують 300 млн грн", - зазначив Міндіч.

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Міндічгейт

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