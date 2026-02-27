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Новини Міндічгейт
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Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, озвучив свою позицію щодо розслідування НАБУ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у розмові із нардепом Гончаренком.

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Деталі

Гончаренко заявив, що тимчасова слідча комісія ВР хоче запросити Міндіча долучитися онлайн до засідання.

"Моя позиція яка: я точно за те, що робить НАБУ. Є питання, я друг президента, це єдиний мій гріх сьогоднішній. До мене підвищений інтерес. Я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я точно проти якихось звинувачень до суду", - сказав Міндіч.

За словами друга президента, він хоче, щоб НАБУ "провело всі види слідства, розібралося та закрило цю історію, в якій його звинувачують".

"Мене в цій історії немає. ... Я хочу, щоб слідство розібралося та зробило свої результати, а не було всієї цієї медійної історії, щоб тиснути, щоб не було політичної історії. Я не політики, я звичайний бізнесмен", - додав він.

Дружба з президентом

"Мені пощастило в житті, у мене є такий чудовий друг, як людина. Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить все, що може робити. Я поважаю цю людину як лідера, як людину та як друга", - сказав він про Зеленського.

Водночас, каже Міндіч, він не в такому тісному контакті із Зеленським, коли той став президентом. 

Готовий приїхати до України

Він заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть "сісти у вʼязницю", якщо йому призначать "чесну заставу".

"Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до в'язниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати", - пояснив Міндіч.

Громадянство

Міндіч не знає, чи позбавили його громадянства. Також він не знає, чому проти нього запровадили санкції, адже він "не є злочинцем". 

Суд

За словами Міндіча, його нібито не допускають на засідання ВАКС в онлайн-форматі. 

Збитки

За його словами, інформація про $100 млн у справі "Мідас" - це "медійна етикетка".

"У справі фігурують 300 млн грн", - зазначив Міндіч.

Читайте: Справа "Мідас" висвітлює прогалини у процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговий

Міндічгейт

Читайте також: Родичі друга Зеленського Міндіча літали до Москви під час війни, - Железняк

Автор: 

НАБУ (5741) Зеленський Володимир (27923) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+70
Курва! А нам то як "пощастило"!!!!
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27.02.2026 12:22 Відповісти
+49
дякую, 73% виборців, завдяки вам ці прості єврейчики з народу прибарахлились під час війни, і тепер живуть життя в Ізраїлі.

до речі, цей бздюк немає нічого спільного з Україною, окрім місця народження і джерела доходів. По факту, це російськомовний єврей (і розумом, і серцем), який не приніс жодної користі Україні, але встиг прибарахлитись. Браво! На біс!
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27.02.2026 12:29 Відповісти
+34
І хто б сумнівавсь...
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27.02.2026 12:31 Відповісти
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Кому повезе - тому й півень знесе - золоте яйце - Міндіч
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27.02.2026 12:16 Відповісти
зелену шоблу топити в зеленому лайні
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27.02.2026 14:34 Відповісти
хоч хтось поважає найвеличнішого! Рейтинг йде в гору...
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27.02.2026 12:17 Відповісти
Саме так! Дотепер всі думали, що його поважає тільки Мосейчучка. Зараз же виявилось, що його ще поважає Міндіч. Рейтинг Зе підскочив вдвічі за один день! Це екстраординарне досягнення для президента європейської країни. Слався Зе!
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27.02.2026 15:48 Відповісти
Поважає? Вони його закопали. Закопали одним реченням.
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27.02.2026 19:14 Відповісти
Оце підстава...
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27.02.2026 12:18 Відповісти
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
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27.02.2026 12:20 Відповісти
Курва! А нам то як "пощастило"!!!!
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27.02.2026 12:22 Відповісти
,, Неначе суки з кобелями Жиди злигались з москалями І тічка та здавна й по нині Гаса по нашій Україні ,, ...! Жиди погані правлять нами!А ми ще гірше ніж жиди . Ми продали дідівську славу,й Жиди в ярмо нас запрягли !"

Т.Шевченко
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27.02.2026 14:48 Відповісти
Великий пророк ❤️Тарас Григорович Шевченко , 💯передбачив , цей катастрофічний 2019 р ………73% самогубці , ліквідатори зрадники України тотальна брехня " скотний двір" , мародерство на всьму , як перед останнім днем Помпеї
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27.02.2026 17:39 Відповісти
Не підписуйте ці слова *Т. Шевченко*. Розберіться хто і коли написав цей вірш.
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27.02.2026 21:00 Відповісти
ой ой ой , міндіч: у зеленського обдовбиша ,так багато харошего ...а ви нам не вірите , сотні тисяч вбитих українців ,які довірили своє життя 🤡 , і вони ж були , так це ж яка довіра до мого друга ?!!! ...
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27.02.2026 12:22 Відповісти
а ми ще і розграбували всю Україну і родини тих загиблих ,на остаток ,дякуючі моєму другу торчку 🤡...
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27.02.2026 12:27 Відповісти
То чого ж ти,курво,втік?
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27.02.2026 12:23 Відповісти
Я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я точно проти якихось звинувачень до суду
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27.02.2026 12:27 Відповісти
Це типу-ти крав?-Ні!-Ну ні то ні.Гуляй.
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27.02.2026 12:35 Відповісти
а , хто ти такий ⁉️😂Існує логіка , факти показали на плівках , а портновсікі суди, судді ,цє ,ще однє злочиннє угрупування закон ОМЕРТА
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27.02.2026 17:43 Відповісти
Тімур красава
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27.02.2026 12:25 Відповісти
БІдолашний. всього 46 років, а як вже посивів. подивіться на ту бороду
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27.02.2026 12:27 Відповісти
біс в ребро сивина в бороду
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27.02.2026 12:29 Відповісти
І не кажи, підлога, важке життя у органістів-членограїв.
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27.02.2026 12:33 Відповісти
не важке, бо що важкого теребонькати об рояль? Але небезпечне, бо кришка може неочікувано впасти!
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27.02.2026 12:51 Відповісти
дякую, 73% виборців, завдяки вам ці прості єврейчики з народу прибарахлились під час війни, і тепер живуть життя в Ізраїлі.

до речі, цей бздюк немає нічого спільного з Україною, окрім місця народження і джерела доходів. По факту, це російськомовний єврей (і розумом, і серцем), який не приніс жодної користі Україні, але встиг прибарахлитись. Браво! На біс!
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27.02.2026 12:29 Відповісти
Главное что не Порошенко!главное что парни с народа...и "мудрый украинский народ" здорово так помог прибарахлится на войне этим парням преимущественно из числа избранного народа!
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27.02.2026 20:09 Відповісти
Кожна єврейська дитина виховується батьками в розумінні того що вона з богообраного народу і має найкращу в світі країну- Ізраїль. А країна, в котрій вони народилася, дарована їм Яхве щоб заробити грошей на тупих гоях та ще більше збагатити свою справжню Батьківщину.
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28.02.2026 09:04 Відповісти
Дарований лише Ізраїль. Решту можна грабувати
Історичні європейські джерела середніх віків вказують що євреїв виселяли з країн, в яких вони жили. Власне це написано в Біблії, як прокляття за відсторонення від Яхве.
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28.02.2026 09:12 Відповісти
Ну, нічого дивного що виселяли.
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28.02.2026 09:17 Відповісти
Ми як країна не можемо вибратись із жебрацтва і дурості.
Здається над цим хтось працює. Контроль держави, фінансів і змі давно у одних руках. Не українських.
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28.02.2026 09:29 Відповісти
І хто б сумнівавсь...
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27.02.2026 12:31 Відповісти
Скажи, хто твій друг і я скажу куди ти втечеш.
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27.02.2026 13:12 Відповісти
🤮🤮🤮
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27.02.2026 17:45 Відповісти
Вишиванка на тих особах виглядає як сідло на корові.
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27.02.2026 21:03 Відповісти
Если с другом вышел в путь веселей дорога, без друзей деньжат чуть-чуть а с друзьями много....
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27.02.2026 12:33 Відповісти
Что мне водка в летний зной,
Что мне вермут разливной,
Когда мои друзья со мнооооой!
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27.02.2026 14:59 Відповісти
От тільки нам, українцям, дуже не повезло, що ці друзі-євреї дорвались до влади і до корита...
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27.02.2026 12:33 Відповісти
Не дорвалися. Деякі їх самі на руках донесли
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28.02.2026 11:42 Відповісти
І Міндича не посадять. Корупція в Україні непереможна.
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27.02.2026 12:37 Відповісти
Ісскуство вєчна - мафія бєзсмєртна
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27.02.2026 12:42 Відповісти
Ну правда то правда, без такого дружбана він би стільки не вкрав, чуєш віслюк? Про тебе говорять! Відмазатися типо що я не при чому вже не вийде.
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27.02.2026 12:38 Відповісти
Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти)
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27.02.2026 12:39 Відповісти
Міндіч був не бізнес партнером,а комерційним директором 95 кварталу.
Так що свій до свого, по своє! Кругова порука.)
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27.02.2026 12:42 Відповісти
Статус юдейської громади
Єврейська громада Києва:
мала власне самоврядування (кагал),
підпорядковувалася окремим нормам,
але не входила до складу міщанської корпорації, яка здійснювала вибори магістрату.
Тому участі у виборах органів міського самоврядування юдеї, як правило, не брали.
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27.02.2026 12:45 Відповісти
І взагалі...вони живуть своє найкраще життя а ви йдіть у бусики і не задавайте зайвих питань!
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27.02.2026 12:45 Відповісти
І заробляють на найкращий котел у пеклі.
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27.02.2026 13:14 Відповісти
до міфічного пекла , ці мразоти , всю Україну загнали у найстрашніше справжнє пекло , своїх руських братів , куди 7 р відправляють дань" двушечкі на москву"
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27.02.2026 17:49 Відповісти
Запитайте себе в небезпечному від людей місці, а чому це тцк там бігає по вулицям. Іншими словами дослідіть як ваші особисті думки впливають на переміщення тецеківців.
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27.02.2026 13:21 Відповісти
І хер ви цим п...сатим бандитам щось зробите - кишка тонка!!!
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27.02.2026 12:49 Відповісти
В мене склалося відчуття, що Фламіндіч трохи поводив буєм по губах Зєлі...
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27.02.2026 12:49 Відповісти
А як зробите то станете антисемітами і ворогами демократії
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27.02.2026 12:55 Відповісти
ще б не пощастило. накрався на 10 поколінь вперед.
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27.02.2026 12:55 Відповісти
Міндічу пощастило що є в Україні 73% безмозглих ,які обрали керувати Україною нікчему,брехла,мородера який є його друг.
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27.02.2026 13:02 Відповісти
А от Українському народові не пощастило, що в них є такий президент.
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27.02.2026 13:03 Відповісти
Як кришку котла зірве, то коліївщина буде виглядат квіточками.
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27.02.2026 13:17 Відповісти
Два чоботи - пара
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27.02.2026 13:10 Відповісти
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27.02.2026 13:11 Відповісти
Пощастило,друг президента.Якщо щастя лізе в дупу,не ************ рукою.
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27.02.2026 13:13 Відповісти
Завдяки такому другу вся зелена команда стала мултіміліонерами,а народ став жебраками! І ця кодла продовжує нищити Україну разом з кацапами!
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27.02.2026 13:17 Відповісти
Признаю свою вину!
Степень,меру,глубину
И прошу меня отправить
На текущую войну!
Нет войны - я все стерплю!
Ссылку,каторгу,тюрьму
Но. Желательно в июле
И желательно в Крыму!
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27.02.2026 13:21 Відповісти
Зеленський присвоїв звання генерал-майора СБУ Сергію Дуці, який був одним із головних організаторів обшуків у детективів НАБУ у липні. При цьому - батьки дружини Дуки мають прямі звʼязки із рф.

Це підвищення - свідчення, що атаки на незалежність НАБУ і САП будуть продовжені.

А також - сигнал усім правоохоронним органам від Зеленського: ті, хто допомагає рятувати його друзів від НАБУ і САП - будуть нагороджені.

При цьому лише кілька днів тому в інтервʼю німецькому ARD Зеленський стверджував, що "ніхто не блокує розслідування корупції".

Що треба знати про Сергія Дуку?

🔹Дука - це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Саме цей департамент - організовував кампанії тиску на НАБУ і проти журналістів BIHUS.Info.

🔹Під керівництвом Дуки у липні 2025 року СБУ провело понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого двоє із них - Руслан Магамедрасулов та Віктор Гусаров - опинилися в СІЗО за надуманими обвинуваченнями. Підлеглі Дуки фальсифікували документи, які лягли в основу обвинувачень детективів та забезпечували оперативний супровід всіх справ.

🔹 Батьки дружини Дуки: 1. мають російські паспорти та рахунки в банках рф, 2. ведуть бізнес в рф і 3. вже після 2022 року кілька разів перетинали кордон з рф. Проте це не заважає Дуці звинувачувати у "російських звʼязках" інших та отримувати високі нагороди від України.

До слова, у 2023 році Зеленський вже підвищував Дуку до звання бригадного генерала СБУ. Тож маємо дуже стрімку карʼєру.
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27.02.2026 13:27 Відповісти
Білий та пушистий!!! Урод!!!
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27.02.2026 13:42 Відповісти
Скоро на одних нарах будеш з другом-довічно
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27.02.2026 13:48 Відповісти
А, зебобик думал пропетлять на теме я не такая, я жду трамвая?)) не дадут. Тут как в банде. Вход рупь, а выход два. Дружббаны потянут за собой в слусюяк чего. Это они привет передали, чтоб не забывал друзей)
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27.02.2026 13:54 Відповісти
"Мені пощастило в житті, у мене є такий чудовий друг, як людина. Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить все, що може робити. (навіть чотири рази ухилянт)
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27.02.2026 13:56 Відповісти
І не заперечиш.
Міндічу з другом, Зєлєнскому з 73% тупоголових лошар.
Все чесно.
"Кінець епохи будоності!" (міндічей)
"Ніякого кумівства!" ( дружба надійніше)
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27.02.2026 13:59 Відповісти
Яка "чесна" людина хтів допогти з бронежилетами..., бо там "беспредел"... Яка була б картина... от би вділи на на нього і Цукермана ті бронежилети і відправили до хлопців у "Шквал" на передову...
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27.02.2026 14:25 Відповісти
Мені уявляється як Зе піде..., і потім приїде, приватно, на "землю обітовану" і під шашлички Міндіч скаже... Вова ди мій друг, і щоб не було на цій Землі, ми одної крові, і це не просто слова... Все що я нажив непосильною працею..., половина твоя! Якби не ти, то що б я мав... А лохи хай вірять далі... Десь так...
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27.02.2026 14:33 Відповісти
Завдяки коломоші і російських спец. служб єврейська мафія захопила Україну.
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27.02.2026 14:50 Відповісти
Якого дідька "слизький" Гончаренко толерує єрмакотатарівське кодло? ЄС Порошенка "в долі"?
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27.02.2026 15:16 Відповісти
Так, Петро вирішив подвоїти статки і збагатитись у тищу шіссот разів💩
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27.02.2026 18:55 Відповісти
Та знаємо, знаємо! Знаємо, що кацапота ненавидить Порошенка.
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27.02.2026 19:21 Відповісти
Евреи и в хвост и в гриву грабят Украину.
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27.02.2026 15:20 Відповісти
"і тут мєнє карта пошла!!" ))
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27.02.2026 15:50 Відповісти
Не всім так везе. Друг віддав країну на розграбування. Тут точно сказав.
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27.02.2026 16:36 Відповісти
Начались традиционные еврейские манцы.
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27.02.2026 17:05 Відповісти
Натяк для ЗЕ,
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27.02.2026 17:07 Відповісти
Ну дууужжже, дуже хоче додому! Тим більше, шо ЕС обіцяе 90 млрд. грошей. Хоч би одним оком на них глянути, а раптом...
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27.02.2026 17:42 Відповісти
А хто б сумнівався?
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27.02.2026 18:00 Відповісти
мафіозний клан Беніто Коломойскі зливає тупого саунного шута Валодю. Занадто токсичний, щоб другий раз з ним виграти вибори. Буде хтось інший - Усік, Буданов чи учень дугіна Билецкий
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27.02.2026 18:54 Відповісти
Щодо Усика. https://sport.dialog.ua/ukr/329442_1772200766 Усик і Ломаченко підтримали Бубку.
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27.02.2026 19:25 Відповісти
Патужно, курва! Та нам всім нечувано пощастило з цим Незламним ЗЕлупнєм...
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27.02.2026 19:55 Відповісти
Слався ЗЕ!!!
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27.02.2026 20:14 Відповісти
... і поклав би голову на рейки ,але позаду поїзда, який відходить, це про міндіча.
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27.02.2026 20:52 Відповісти
Чудовий друг! Попередив про арешт, допоміг втекти з країни...
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27.02.2026 21:11 Відповісти
Нє жидяра,сиди в своїй духовці під назвою Ізраїль,тут і без тебе є кому грабувати українців.
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27.02.2026 22:22 Відповісти
Ну на хер ти так палиш братана з кагала?!
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27.02.2026 23:10 Відповісти
ТЦК де?! Чому це чмо не воює?
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28.02.2026 00:55 Відповісти
А як він виїхав?
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28.02.2026 00:56 Відповісти
Чотириразовий ухилянт зеленський привів до влади негідників як він сам і насолоджуються знущаннями на Українцями . Слава ВСУ і Герою України Валерію Залужному!!!
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28.02.2026 01:15 Відповісти
не тільки Карлсону пощастило.. і вагнерам пощастило, тому що не сіли у літак..і татарову, Портнову, єрмачку
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28.02.2026 10:47 Відповісти
 
 