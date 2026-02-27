Миндич о Зеленском: "Повезло в жизни, что у меня есть такой замечательный друг". ВИДЕО
Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, озвучил свою позицию по поводу расследования НАБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре с нардепом Гончаренко.
Детали
Гончаренко заявил, что временная следственная комиссия ВР хочет пригласить Миндича присоединиться онлайн к заседанию.
"Моя позиция такова: я точно за то, что делает НАБУ. Есть вопрос, я друг президента, это единственный мой грех сегодняшний. Ко мне повышенный интерес. Я не против, чтобы была проверка каких-то фактов. Но я точно против каких-то обвинений до суда", - сказал Миндич.
По словам друга президента, он хочет, чтобы НАБУ "провело все виды следствия, разобралось и закрыло эту историю, в которой его обвиняют".
"Меня в этой истории нет. ... Я хочу, чтобы следствие разобралось и сделало свои выводы, а не было всей этой медийной истории, чтобы давить, чтобы не было политической истории. Я не политик, я обычный бизнесмен", - добавил он.
Дружба с президентом
"Мне повезло в жизни, у меня есть такой замечательный друг, как человек. Я считаю этого человека патриотом страны, который до последней капли крови искренне делает все, что может делать. Я уважаю этого человека как лидера, как человека и как друга", - сказал он о Зеленском.
В то же время, говорит Миндич, он не в таком тесном контакте с Зеленским, когда тот стал президентом.
Гражданство
Миндич не знает, лишили ли его гражданства. Также он не знает, почему против него ввели санкции, ведь он "не является преступником".
Суд
По словам Миндича, его якобы не допускают на заседания ВАКС в онлайн-формате.
Убытки
По его словам, информация о $100 млн в деле "Мидас" - это "медийная этикетка".
"В деле фигурируют 300 млн грн", - отметил Миндич.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
до речі, цей бздюк немає нічого спільного з Україною, окрім місця народження і джерела доходів. По факту, це російськомовний єврей (і розумом, і серцем), який не приніс жодної користі Україні, але встиг прибарахлитись. Браво! На біс!
Це підвищення - свідчення, що атаки на незалежність НАБУ і САП будуть продовжені.
А також - сигнал усім правоохоронним органам від Зеленського: ті, хто допомагає рятувати його друзів від НАБУ і САП - будуть нагороджені.
При цьому лише кілька днів тому в інтервʼю німецькому ARD Зеленський стверджував, що "ніхто не блокує розслідування корупції".
Що треба знати про Сергія Дуку?
🔹Дука - це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Саме цей департамент - організовував кампанії тиску на НАБУ і проти журналістів BIHUS.Info.
🔹Під керівництвом Дуки у липні 2025 року СБУ провело понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого двоє із них - Руслан Магамедрасулов та Віктор Гусаров - опинилися в СІЗО за надуманими обвинуваченнями. Підлеглі Дуки фальсифікували документи, які лягли в основу обвинувачень детективів та забезпечували оперативний супровід всіх справ.
🔹 Батьки дружини Дуки: 1. мають російські паспорти та рахунки в банках рф, 2. ведуть бізнес в рф і 3. вже після 2022 року кілька разів перетинали кордон з рф. Проте це не заважає Дуці звинувачувати у "російських звʼязках" інших та отримувати високі нагороди від України.
До слова, у 2023 році Зеленський вже підвищував Дуку до звання бригадного генерала СБУ. Тож маємо дуже стрімку карʼєру.
