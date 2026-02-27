РУС
Новости
8 235 60

Миндич о Зеленском: "Повезло в жизни, что у меня есть такой замечательный друг". ВИДЕО

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, озвучил свою позицию по поводу расследования НАБУ. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре с нардепом Гончаренко.

Детали

Гончаренко заявил, что временная следственная комиссия ВР хочет пригласить Миндича присоединиться онлайн к заседанию.

"Моя позиция такова: я точно за то, что делает НАБУ. Есть вопрос, я друг президента, это единственный мой грех сегодняшний. Ко мне повышенный интерес. Я не против, чтобы была проверка каких-то фактов. Но я точно против каких-то обвинений до суда", - сказал Миндич.

По словам друга президента, он хочет, чтобы НАБУ "провело все виды следствия, разобралось и закрыло эту историю, в которой его обвиняют".

"Меня в этой истории нет. ... Я хочу, чтобы следствие разобралось и сделало свои выводы, а не было всей этой медийной истории, чтобы давить, чтобы не было политической истории. Я не политик, я обычный бизнесмен", - добавил он.

Дружба с президентом

"Мне повезло в жизни, у меня есть такой замечательный друг, как человек. Я считаю этого человека патриотом страны, который до последней капли крови искренне делает все, что может делать. Я уважаю этого человека как лидера, как человека и как друга", - сказал он о Зеленском.

В то же время, говорит Миндич, он не в таком тесном контакте с Зеленским, когда тот стал президентом. 

Гражданство

Миндич не знает, лишили ли его гражданства. Также он не знает, почему против него ввели санкции, ведь он "не является преступником". 

Суд

По словам Миндича, его якобы не допускают на заседания ВАКС в онлайн-формате. 

Убытки

По его словам, информация о $100 млн в деле "Мидас" - это "медийная этикетка".

"В деле фигурируют 300 млн грн", - отметил Миндич.

Читайте: Дело "Мидас" освещает пробелы в процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговой

Миндичгейт

Читайте также: Родственники друга Зеленского Миндича летали в Москву во время войны, - Железняк

Автор: 

НАБУ (1018) Зеленский Владимир (10631) Миндич Тимур (204)
Топ комментарии
+32
Курва! А нам то як "пощастило"!!!!
27.02.2026 12:22 Ответить
+14
хоч хтось поважає найвеличнішого! Рейтинг йде в гору...
27.02.2026 12:17 Ответить
+10
Оце підстава...
27.02.2026 12:18 Ответить
Кому повезе - тому й півень знесе - золоте яйце - Міндіч
27.02.2026 12:16 Ответить
зелену шоблу топити в зеленому лайні
27.02.2026 14:34 Ответить
хоч хтось поважає найвеличнішого! Рейтинг йде в гору...
27.02.2026 12:17 Ответить
Оце підстава...
27.02.2026 12:18 Ответить
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
27.02.2026 12:20 Ответить
Курва! А нам то як "пощастило"!!!!
27.02.2026 12:22 Ответить
,, Неначе суки з кобелями Жиди злигались з москалями І тічка та здавна й по нині Гаса по нашій Україні ,, ...! Жиди погані правлять нами!А ми ще гірше ніж жиди . Ми продали дідівську славу,й Жиди в ярмо нас запрягли !"

Т.Шевченко
27.02.2026 14:48 Ответить
ой ой ой , міндіч: у зеленського обдовбиша ,так багато харошего ...а ви нам не вірите , сотні тисяч вбитих українців ,які довірили своє життя 🤡 , і вони ж були , так це ж яка довіра до мого друга ?!!! ...
27.02.2026 12:22 Ответить
а ми ще і розграбували всю Україну і родини тих загиблих ,на остаток ,дякуючі моєму другу торчку 🤡...
27.02.2026 12:27 Ответить
То чого ж ти,курво,втік?
27.02.2026 12:23 Ответить
Я не проти, щоб була перевірка якихось фактів. Але я точно проти якихось звинувачень до суду
27.02.2026 12:27 Ответить
Це типу-ти крав?-Ні!-Ну ні то ні.Гуляй.
27.02.2026 12:35 Ответить
Тімур красава
27.02.2026 12:25 Ответить
БІдолашний. всього 46 років, а як вже посивів. подивіться на ту бороду
27.02.2026 12:27 Ответить
біс в ребро сивина в бороду
27.02.2026 12:29 Ответить
І не кажи, підлога, важке життя у органістів-членограїв.
27.02.2026 12:33 Ответить
не важке, бо що важкого теребонькати об рояль? Але небезпечне, бо кришка може неочікувано впасти!
27.02.2026 12:51 Ответить
дякую, 73% виборців, завдяки вам ці прості єврейчики з народу прибарахлились під час війни, і тепер живуть життя в Ізраїлі.

до речі, цей бздюк немає нічого спільного з Україною, окрім місця народження і джерела доходів. По факту, це російськомовний єврей (і розумом, і серцем), який не приніс жодної користі Україні, але встиг прибарахлитись. Браво! На біс!
27.02.2026 12:29 Ответить
І хто б сумнівавсь...
27.02.2026 12:31 Ответить
Скажи, хто твій друг і я скажу куди ти втечеш.
27.02.2026 13:12 Ответить
Если с другом вышел в путь веселей дорога, без друзей деньжат чуть-чуть а с друзьями много....
27.02.2026 12:33 Ответить
Что мне водка в летний зной,
Что мне вермут разливной,
Когда мои друзья со мнооооой!
27.02.2026 14:59 Ответить
От тільки нам, українцям, дуже не повезло, що ці друзі-євреї дорвались до влади і до корита...
27.02.2026 12:33 Ответить
І Міндича не посадять. Корупція в Україні непереможна.
27.02.2026 12:37 Ответить
Ісскуство вєчна - мафія бєзсмєртна
27.02.2026 12:42 Ответить
Ну правда то правда, без такого дружбана він би стільки не вкрав, чуєш віслюк? Про тебе говорять! Відмазатися типо що я не при чому вже не вийде.
27.02.2026 12:38 Ответить
Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти)
27.02.2026 12:39 Ответить
Міндіч був не бізнес партнером,а комерційним директором 95 кварталу.
Так що свій до свого, по своє! Кругова порука.)
27.02.2026 12:42 Ответить
Статус юдейської громади
Єврейська громада Києва:
мала власне самоврядування (кагал),
підпорядковувалася окремим нормам,
але не входила до складу міщанської корпорації, яка здійснювала вибори магістрату.
Тому участі у виборах органів міського самоврядування юдеї, як правило, не брали.
27.02.2026 12:45 Ответить
І взагалі...вони живуть своє найкраще життя а ви йдіть у бусики і не задавайте зайвих питань!
27.02.2026 12:45 Ответить
І заробляють на найкращий котел у пеклі.
27.02.2026 13:14 Ответить
Запитайте себе в небезпечному від людей місці, а чому це тцк там бігає по вулицям. Іншими словами дослідіть як ваші особисті думки впливають на переміщення тецеківців.
27.02.2026 13:21 Ответить
І хер ви цим п...сатим бандитам щось зробите - кишка тонка!!!
27.02.2026 12:49 Ответить
В мене склалося відчуття, що Фламіндіч трохи поводив буєм по губах Зєлі...
27.02.2026 12:49 Ответить
А як зробите то станете антисемітами і ворогами демократії
27.02.2026 12:55 Ответить
ще б не пощастило. накрався на 10 поколінь вперед.
27.02.2026 12:55 Ответить
Міндічу пощастило що є в Україні 73% безмозглих ,які обрали керувати Україною нікчему,брехла,мородера який є його друг.
27.02.2026 13:02 Ответить
А от Українському народові не пощастило, що в них є такий президент.
27.02.2026 13:03 Ответить
Як кришку котла зірве, то коліївщина буде виглядат квіточками.
27.02.2026 13:17 Ответить
Два чоботи - пара
27.02.2026 13:10 Ответить
27.02.2026 13:11 Ответить
Пощастило,друг президента.Якщо щастя лізе в дупу,не ************ рукою.
27.02.2026 13:13 Ответить
Завдяки такому другу вся зелена команда стала мултіміліонерами,а народ став жебраками! І ця кодла продовжує нищити Україну разом з кацапами!
27.02.2026 13:17 Ответить
Признаю свою вину!
Степень,меру,глубину
И прошу меня отправить
На текущую войну!
Нет войны - я все стерплю!
Ссылку,каторгу,тюрьму
Но. Желательно в июле
И желательно в Крыму!
27.02.2026 13:21 Ответить
Зеленський присвоїв звання генерал-майора СБУ Сергію Дуці, який був одним із головних організаторів обшуків у детективів НАБУ у липні. При цьому - батьки дружини Дуки мають прямі звʼязки із рф.

Це підвищення - свідчення, що атаки на незалежність НАБУ і САП будуть продовжені.

А також - сигнал усім правоохоронним органам від Зеленського: ті, хто допомагає рятувати його друзів від НАБУ і САП - будуть нагороджені.

При цьому лише кілька днів тому в інтервʼю німецькому ARD Зеленський стверджував, що "ніхто не блокує розслідування корупції".

Що треба знати про Сергія Дуку?

🔹Дука - це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Саме цей департамент - організовував кампанії тиску на НАБУ і проти журналістів BIHUS.Info.

🔹Під керівництвом Дуки у липні 2025 року СБУ провело понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого двоє із них - Руслан Магамедрасулов та Віктор Гусаров - опинилися в СІЗО за надуманими обвинуваченнями. Підлеглі Дуки фальсифікували документи, які лягли в основу обвинувачень детективів та забезпечували оперативний супровід всіх справ.

🔹 Батьки дружини Дуки: 1. мають російські паспорти та рахунки в банках рф, 2. ведуть бізнес в рф і 3. вже після 2022 року кілька разів перетинали кордон з рф. Проте це не заважає Дуці звинувачувати у "російських звʼязках" інших та отримувати високі нагороди від України.

До слова, у 2023 році Зеленський вже підвищував Дуку до звання бригадного генерала СБУ. Тож маємо дуже стрімку карʼєру.
27.02.2026 13:27 Ответить
Білий та пушистий!!! Урод!!!
27.02.2026 13:42 Ответить
Скоро на одних нарах будеш з другом-довічно
27.02.2026 13:48 Ответить
А, зебобик думал пропетлять на теме я не такая, я жду трамвая?)) не дадут. Тут как в банде. Вход рупь, а выход два. Дружббаны потянут за собой в слусюяк чего. Это они привет передали, чтоб не забывал друзей)
27.02.2026 13:54 Ответить
"Мені пощастило в житті, у мене є такий чудовий друг, як людина. Я вважаю цю людину патріотом країни, який до останньої краплі крові щиро робить все, що може робити. (навіть чотири рази ухилянт)
27.02.2026 13:56 Ответить
І не заперечиш.
Міндічу з другом, Зєлєнскому з 73% тупоголових лошар.
Все чесно.
"Кінець епохи будоності!" (міндічей)
"Ніякого кумівства!" ( дружба надійніше)
27.02.2026 13:59 Ответить
Яка "чесна" людина хтів допогти з бронежилетами..., бо там "беспредел"... Яка була б картина... от би вділи на на нього і Цукермана ті бронежилети і відправили до хлопців у "Шквал" на передову...
27.02.2026 14:25 Ответить
Мені уявляється як Зе піде..., і потім приїде, приватно, на "землю обітовану" і під шашлички Міндіч скаже... Вова ди мій друг, і щоб не було на цій Землі, ми одної крові, і це не просто слова... Все що я нажив непосильною працею..., половина твоя! Якби не ти, то що б я мав... А лохи хай вірять далі... Десь так...
27.02.2026 14:33 Ответить
Завдяки коломоші і російських спец. служб єврейська мафія захопила Україну.
27.02.2026 14:50 Ответить
 
 