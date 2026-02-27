Миндич о Зеленском: "Повезло в жизни, что у меня есть такой замечательный друг". ВИДЕО

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, озвучил свою позицию по поводу расследования НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в разговоре с нардепом Гончаренко.

Детали

Гончаренко заявил, что временная следственная комиссия ВР хочет пригласить Миндича присоединиться онлайн к заседанию.

"Моя позиция такова: я точно за то, что делает НАБУ. Есть вопрос, я друг президента, это единственный мой грех сегодняшний. Ко мне повышенный интерес. Я не против, чтобы была проверка каких-то фактов. Но я точно против каких-то обвинений до суда", - сказал Миндич.

По словам друга президента, он хочет, чтобы НАБУ "провело все виды следствия, разобралось и закрыло эту историю, в которой его обвиняют".

"Меня в этой истории нет. ... Я хочу, чтобы следствие разобралось и сделало свои выводы, а не было всей этой медийной истории, чтобы давить, чтобы не было политической истории. Я не политик, я обычный бизнесмен", - добавил он.

Дружба с президентом

"Мне повезло в жизни, у меня есть такой замечательный друг, как человек. Я считаю этого человека патриотом страны, который до последней капли крови искренне делает все, что может делать. Я уважаю этого человека как лидера, как человека и как друга", - сказал он о Зеленском.

В то же время, говорит Миндич, он не в таком тесном контакте с Зеленским, когда тот стал президентом.

Гражданство

Миндич не знает, лишили ли его гражданства. Также он не знает, почему против него ввели санкции, ведь он "не является преступником".

Суд

По словам Миндича, его якобы не допускают на заседания ВАКС в онлайн-формате.

Убытки

По его словам, информация о $100 млн в деле "Мидас" - это "медийная этикетка".

"В деле фигурируют 300 млн грн", - отметил Миндич.

Миндичгейт

