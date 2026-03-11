Кабмин ослаблен "Миндичгейтом", поэтому не может собрать голоса за свои инициативы в Раде, - Железняк

Кабинет Министров не может собрать голоса за свои инициативы в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, вчера, после провала очередных двух инициатив правительства, были собраны представители фракций вместе с председателем парламента и членами правительства. От Кабмина присутствовали министр финансов Марченко и вице-премьер Качка.

"Ну и после раунда жарких переговоров на тему "Да как вы вообще такие обязательства могли подписать", тот же Марченко честно признал, что переговоры велись как раз во время "МиндичГейта" и правительство было в максимально слабой позиции и боялось что-то отстаивать. Поэтому согласились на все) А дальше уже не могли "соскочить" с того, что подписали в staff level agreement", - рассказал Железняк.

Также, рассказал нардеп, Кабмин будет подавать проект, в котором будет введение НДС для ФЛП, введение повышенного военного сбора 5% после войны, отмена льготы на посылки менее 150 евро и налогообложение цифровых платформ.

"Поэтому можем здесь "поблагодарить" наше правительство, в частности премьера, которая сначала закрывала глаза на всю коррупцию в Энергоатоме, а затем, напуганные скандалом, сдали сразу все позиции.

И почему после этого они не могут собрать голоса у депутатов? Даже не представляю.

P.S. А еще чиновники и некоторые представители Слуги народа активно распространяют среди партнеров тезис, что это НАБУ и САП виноваты в том, что Рада не работает", - подытожил Железняк.

