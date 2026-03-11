РУС
487 4

Кабмин ослаблен "Миндичгейтом", поэтому не может собрать голоса за свои инициативы в Раде, - Железняк

Кабинет Министров не может собрать голоса за свои инициативы в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам нардепа, вчера, после провала очередных двух инициатив правительства, были собраны представители фракций вместе с председателем парламента и членами правительства. От Кабмина присутствовали министр финансов Марченко и вице-премьер Качка.

"Ну и после раунда жарких переговоров на тему "Да как вы вообще такие обязательства могли подписать", тот же Марченко честно признал, что переговоры велись как раз во время "МиндичГейта" и правительство было в максимально слабой позиции и боялось что-то отстаивать. Поэтому согласились на все) А дальше уже не могли "соскочить" с того, что подписали в staff level agreement", - рассказал Железняк.

Также, рассказал нардеп, Кабмин будет подавать проект, в котором будет введение НДС для ФЛП, введение повышенного военного сбора 5% после войны, отмена льготы на посылки менее 150 евро и налогообложение цифровых платформ.

"Поэтому можем здесь "поблагодарить" наше правительство, в частности премьера, которая сначала закрывала глаза на всю коррупцию в Энергоатоме, а затем, напуганные скандалом, сдали сразу все позиции.

И почему после этого они не могут собрать голоса у депутатов? Даже не представляю.

P.S. А еще чиновники и некоторые представители Слуги народа активно распространяют среди партнеров тезис, что это НАБУ и САП виноваты в том, что Рада не работает", - подытожил Железняк.

ВР (2422) Кабмин (1057) Железняк Ярослав (250)
Бездіяльність, нікчемність та параліч, отих держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, прикриває нікчемний Регламент КМУ!!!! Кругова порука і саботаж сидільців в Будинку Уряду, з 2019 року!!
Західні Партнери, знають набагато більше про це ********* ….!!
показать весь комментарий
11.03.2026 12:52 Ответить
Нардепів держдепівське НАБУ дійсно налякало. Зрозуміло, нардепи будуть себе захищати, пр тому усі: і корупціонери, і не корупціонери. Ну й, звісно, ніхто брати на себе удар за прийняття законів проти людей, вони не будуть. Уряд продавили різні МВФ і західні стервятники, а народ повинен віддати останнє. Якщо не буде порядності і принциповості влади, народ буде завжди в дурнях і злиднях
показать весь комментарий
11.03.2026 12:58 Ответить
Можно подумать, что до этого он был усиленный представителями трускавецкого Шапито.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:11 Ответить
"під час "МіндічГейту" Уряд був у максимально слабкій позиції і боявся щось відстоювати" - це явка з повинною? Що ж вас так прослабило, урки ви зеленоморді, "кінці" ховали?
показать весь комментарий
11.03.2026 13:15 Ответить
 
 