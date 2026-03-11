УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12573 відвідувача онлайн
Новини Співпраця з МВФ Міндічгейт
1 877 10

Кабмін ослаблений "Міндічгейтом", тому не може зібрати голоси на свої ініціативи в Раді, - Железняк

Рада провалює законопроєкти Кабміну: Железняк назвав причину

Кабінет Міністрів не може зібрати голоси на свої ініціативи у Верховній Раді.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами нардепа, вчора, після провалу чергових двох ініціатив уряду було зібрано представників фракцій разом з Головою Парламенту та урядовцями. Від Кабміну був Міністр фінансів Марченко та віцепремʼєр Качка.

"Ну і після раунду палких перемовин на тему "Та як ви взагалі такі зобовʼязання могли підписати", той самий Марченко чесно визнав, що перемовини велись як раз під час "МіндічГейту" і Уряд був у максимально слабкій позиції і боявся щось відстоювати. Тож погодились на все) А далі вже не могли "зістрибнути" з того, що підписали у staff level agreement", - розповів Железняк.

Читайте також: Олігарх Зеленського Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

Також, розповів нардеп, Кабміну подаватиме проєкт, в якому буде впровадження ПДВ для ФОПів, впровадження підвищеного військового збору 5% після війни, скасування пільги на посилки менше 150 євро та оподаткування цифрових платформ.

"Тож можемо тут "подякувати" нашому Уряду, зокрема Премʼєру, яка спочатку закривала очі на всю корупцію в Енергоатомі, а потім налякані скандалом, здали одразу всі позиції.

І чому б після цього вони не можуть зібрати голоси у депутатів? Навіть не уявляю.

P.S. А ще урядовці та деякі представники Слуги народу активно поширюють тезу серед партнерів, що це НАБУ та САП винні, що Рада не працює", - підсумував Железняк.

Читайте: СБУ не прийшла на засідання ТСК Ради, бо не знайшла сторінку комісії на сайті парламенту, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Рада провалює законопроєкти Кабміну: Железняк назвав причину

Автор: 

ВР (15176) Кабмін (14244) Железняк Ярослав (751)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Та що там Кабмін... "Если будет такой, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти в отставку" - ці слова були сказані тоді ще кандитатом у президенти України Володимиром Зеленським журналістам РБК-Україна ще навесні 2019 року.
показати весь коментар
11.03.2026 13:28 Відповісти
+3
Хай правду кажуть, грошей немає щоб оплатити більшості, а на халяву вони не працюють
показати весь коментар
11.03.2026 14:53 Відповісти
+3
Він хазяїн слова сам слово дав, сам його і поміняв
показати весь коментар
11.03.2026 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бездіяльність, нікчемність та параліч, отих держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, прикриває нікчемний Регламент КМУ!!!! Кругова порука і саботаж сидільців в Будинку Уряду, з 2019 року!!
Західні Партнери, знають набагато більше про це ********* ….!!
показати весь коментар
11.03.2026 12:52 Відповісти
Нардепів держдепівське НАБУ дійсно налякало. Зрозуміло, нардепи будуть себе захищати, пр тому усі: і корупціонери, і не корупціонери. Ну й, звісно, ніхто брати на себе удар за прийняття законів проти людей, вони не будуть. Уряд продавили різні МВФ і західні стервятники, а народ повинен віддати останнє. Якщо не буде порядності і принциповості влади, народ буде завжди в дурнях і злиднях
показати весь коментар
11.03.2026 12:58 Відповісти
Можно подумать, что до этого он был усиленный представителями трускавецкого Шапито.
показати весь коментар
11.03.2026 13:11 Відповісти
"під час "МіндічГейту" Уряд був у максимально слабкій позиції і боявся щось відстоювати" - це явка з повинною? Що ж вас так прослабило, урки ви зеленоморді, "кінці" ховали?
показати весь коментар
11.03.2026 13:15 Відповісти
Хай правду кажуть, грошей немає щоб оплатити більшості, а на халяву вони не працюють
показати весь коментар
11.03.2026 14:53 Відповісти
Та що там Кабмін... "Если будет такой, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти в отставку" - ці слова були сказані тоді ще кандитатом у президенти України Володимиром Зеленським журналістам РБК-Україна ще навесні 2019 року.
показати весь коментар
11.03.2026 13:28 Відповісти
Він хазяїн слова сам слово дав, сам його і поміняв
показати весь коментар
11.03.2026 14:56 Відповісти
Ослаблених розігнати
показати весь коментар
11.03.2026 14:14 Відповісти
Або віа гри дати, у виді валізи з грошіма
показати весь коментар
11.03.2026 14:59 Відповісти
І буде як завжди до тих кто не згодний і вже виявлені прийде ну ви знаєте на три букви яка структура і атата. І закон буде прийнятий. Це ж було вже! тищу разів.
показати весь коментар
11.03.2026 15:59 Відповісти
 
 