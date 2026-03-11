Кабмін ослаблений "Міндічгейтом", тому не може зібрати голоси на свої ініціативи в Раді, - Железняк

Кабінет Міністрів не може зібрати голоси на свої ініціативи у Верховній Раді.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами нардепа, вчора, після провалу чергових двох ініціатив уряду було зібрано представників фракцій разом з Головою Парламенту та урядовцями. Від Кабміну був Міністр фінансів Марченко та віцепремʼєр Качка.

"Ну і після раунду палких перемовин на тему "Та як ви взагалі такі зобовʼязання могли підписати", той самий Марченко чесно визнав, що перемовини велись як раз під час "МіндічГейту" і Уряд був у максимально слабкій позиції і боявся щось відстоювати. Тож погодились на все) А далі вже не могли "зістрибнути" з того, що підписали у staff level agreement", - розповів Железняк.

Читайте також: Олігарх Зеленського Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

Також, розповів нардеп, Кабміну подаватиме проєкт, в якому буде впровадження ПДВ для ФОПів, впровадження підвищеного військового збору 5% після війни, скасування пільги на посилки менше 150 євро та оподаткування цифрових платформ.

"Тож можемо тут "подякувати" нашому Уряду, зокрема Премʼєру, яка спочатку закривала очі на всю корупцію в Енергоатомі, а потім налякані скандалом, здали одразу всі позиції.

І чому б після цього вони не можуть зібрати голоси у депутатів? Навіть не уявляю.

P.S. А ще урядовці та деякі представники Слуги народу активно поширюють тезу серед партнерів, що це НАБУ та САП винні, що Рада не працює", - підсумував Железняк.

Читайте: СБУ не прийшла на засідання ТСК Ради, бо не знайшла сторінку комісії на сайті парламенту, - Железняк. ДОКУМЕНТ