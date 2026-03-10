СБУ не прийшла на засідання ТСК Ради, бо не знайшла сторінку комісії на сайті парламенту, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Представники СБУ не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій, що могли завдати шкоди економічній безпеці.
Про це повідомив голова ТСК Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нардеп отримав лист за підписом особисто т.в.о. голови Служби Євгена Хмари.
"Послалися на те, що на веб-сайті ВРУ вони не знайшли сторінки ТСК …..(вперше таке бачу)
Нагадаю, що три ймовірних власники анонімних Telegram каналів - заброньовані в запасі СБУ. Саме тому на ТСК покликали і департамент кіберів і департамент захисту державності.
Більш того, ймовірного куратора Telegram каналів тво департаменту ДЗНД Андрія Салєнков - викликали особисто. По ньому буде окремий привід", - зазначив Железняк.
Нардеп додав, що т.в.о. голови СБУ Хмару викличуть на засідання Верховної Ради щодо "використання Служби для забезпечення бронювання для VIP-ухилянтів".
Будь ласка, зачекайте...
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