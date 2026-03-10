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СБУ не прийшла на засідання ТСК Ради, бо не знайшла сторінку комісії на сайті парламенту, - Железняк. ДОКУМЕНТ

СБУ не прийшла на засідання ТСК: Железняк назвав причину

Представники СБУ не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій, що могли завдати шкоди економічній безпеці.

Про це повідомив голова ТСК Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардеп отримав лист за підписом особисто т.в.о. голови Служби Євгена Хмари.

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"Послалися на те, що на веб-сайті ВРУ вони не знайшли сторінки ТСК …..(вперше таке бачу)

Нагадаю, що три ймовірних власники анонімних Telegram каналів - заброньовані в запасі СБУ. Саме тому на ТСК покликали і департамент кіберів і департамент захисту державності.

Більш того, ймовірного куратора Telegram каналів тво департаменту ДЗНД Андрія Салєнков - викликали особисто. По ньому буде окремий привід", - зазначив Железняк.

СБУ не прийшла на засідання ТСК: Железняк назвав причину
СБУ не прийшла на засідання ТСК: Железняк назвав причину

Нардеп додав, що т.в.о. голови СБУ Хмару викличуть на засідання Верховної Ради щодо "використання Служби для забезпечення бронювання для VIP-ухилянтів".

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Автор: 

ТСК (393) СБУ (13962) Железняк Ярослав (751)
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Топ коментарі
+14
Зеленьський засучив ноженятами -"нікуда нє хадітє, нєчаво їм знать а маіх прапагандістах"
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10.03.2026 12:32 Відповісти
+11
Якщо СБУ не може знайти сторінку на сайті, то що тоді вони можуть і навіщо такі специ потрібні?
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10.03.2026 13:28 Відповісти
+10
Поважна причина, могли ще й номер кабінету не такий вказати.
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10.03.2026 12:49 Відповісти
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10.03.2026 12:31 Відповісти
Зеленьський засучив ноженятами -"нікуда нє хадітє, нєчаво їм знать а маіх прапагандістах"
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10.03.2026 12:32 Відповісти
Чують кошенята, чию сметану лизали
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10.03.2026 12:37 Відповісти
Хоч поржом!!!
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10.03.2026 12:43 Відповісти
Поважна причина, могли ще й номер кабінету не такий вказати.
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10.03.2026 12:49 Відповісти
У вас є дерєава чи її нема ?
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10.03.2026 13:21 Відповісти
клоуны
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10.03.2026 13:25 Відповісти
Якщо СБУ не може знайти сторінку на сайті, то що тоді вони можуть і навіщо такі специ потрібні?
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10.03.2026 13:28 Відповісти
В любом держоргане сотни вип ухилянтов на брони,в податковой лично знаю бездельников - дармоедов.
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10.03.2026 13:29 Відповісти
Усі державні правоохоронні органи,це просто дармоїди,віддачі ніякої
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10.03.2026 14:03 Відповісти
Тричі "Ха-Ха" І ось така потужна установа, що забезпечує національну безпеку, не може знайти інформацію на сайті?
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10.03.2026 14:04 Відповісти
За таке хамувате вмикання дурня посадовими особами треба миттєво усувати від посади і проводити повне розслідування на предмет зловживання, корупції та професійної непридатності.
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11.03.2026 01:52 Відповісти
 
 