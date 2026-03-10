СБУ не прийшла на засідання ТСК Ради, бо не знайшла сторінку комісії на сайті парламенту, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Представники СБУ не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій, що могли завдати шкоди економічній безпеці.

Про це повідомив голова ТСК Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардеп отримав лист за підписом особисто т.в.о. голови Служби Євгена Хмари.

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"Послалися на те, що на веб-сайті ВРУ вони не знайшли сторінки ТСК …..(вперше таке бачу)

Нагадаю, що три ймовірних власники анонімних Telegram каналів - заброньовані в запасі СБУ. Саме тому на ТСК покликали і департамент кіберів і департамент захисту державності.

Більш того, ймовірного куратора Telegram каналів тво департаменту ДЗНД Андрія Салєнков - викликали особисто. По ньому буде окремий привід", - зазначив Железняк.





Нардеп додав, що т.в.о. голови СБУ Хмару викличуть на засідання Верховної Ради щодо "використання Служби для забезпечення бронювання для VIP-ухилянтів".

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