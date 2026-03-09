РФ заховала понад $93 млрд у криптовалюті, щоб обходити санкції, - Железняк. ВIДЕО

Росія використовує стейблкоїн А7А5 для обходу санкції. Проте західні регулятори вже внесли його до чорних списків.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардеп розповів про аферу на $93,6 млрлд зі стейблкоїном привʼязаним до рубля для обходу санкцій Росією.

А7А5

За словами Железняка, А7А5 - це цифровий токен, курс якого жорстко прив’язаний до російського рубля у співвідношенні 1:1.

Хто за цим стоїть?

Офіційно головним акціонером A7 LLC, яка розробила токен, є молдовський олігарх-утікач, засуджений за крадіжку $1 млрд із банківської системи Молдови Ілан Шор.

Саме в російському державному банку "Промсвязьбанк" лежать рублеві резерви, якими забезпечено A7A5. Він вважається банком ФСБ.

"Old Vector LLC: Компанія-емітент, зареєстрована в Киргизстані. Це юридична "ширма", яка дозволяє формально випускати токен за межами РФ, хоча всі ниточки ведуть у Москву", - зазначив нардеп.

Штаб-квартира A7А5, розташована у вежі "Федерація" в Москва-Сіті.

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Як працює схема?

Нардеп зазначив, що A7A5 виконує роль "безпечного містка":

"1. Обмін: російські компанії заводять рублі в систему через підсанкційний Промсвязьбанк.

2. Конвертація: Купують A7A5, а потім на спеціальних біржах (як-от Grinex у Киргизстані) миттєво міняють їх на доларовий стейблкоїн USDT.

3. Вихід у світ: Отримавши USDT, вони отримують доступ до глобального ринку, мінімізуючи ризик того, що їхні гаманці заблокують західні регулятори.

Найекзотичніша фішка проєкту — Digital Promissory Notes. Це фізичні паперові документи з QR-кодом, водяними знаками та скретч-шаром. Їх можна буквально покласти у валізу, перевезти через кордон як звичайний папір, а потім відсканувати код через Telegram-бота і отримати готівку в іншій країні або знову перевести в крипту. Вже зафіксовано викуп таких "папірців" на суму понад $8,6 млн", - розповів Железняк.

Це, зазначив нардеп, дозволяє Кремлю не лише торгувати, а й таємно фінансувати протести та підкуповувати виборців у сусідніх країнах перетворюючи крипту на гібридну зброю.

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Докази

Аналіз блокчейну виявив аномалії, які прямо вказують: цей стейблкоїн - суто корпоративний інструмент Кремля, зазначив Железняк.

Звичайний крипторинок ніколи не спить, водночас A7A5 живе за графіком типового російського держслужбовця:

Вихідні — це вихідні: Кількість транзакцій у суботу та неділю падає майже до нуля;

Московський час: Пік активності припадає на стандартні робочі години в Москві;

Початок тижня: Найбільші обсяги проходять саме в понеділок та вівторок, поступово згасаючи до п’ятниці.

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"Це доводить, що токеном користуються не приватні трейдери, а бухгалтерії компаній та оператори санкційних схем для міждержавних розрахунків.

Клуб "124 гаманці" на 9 мільярдів

Лише за перші місяці через систему пройшло понад $9 млрд.

Але аномалія, це мізерна кількість гравців: У деяких великих звітах фігурує цифра всього у 124 активні гаманці, які прокрутили ці мільярди", - розповів Железняк.

За словами нардепа, така концентрація капіталу в руках лічених одиниць підтверджує: A7A5 — це "закритий клуб" для олігархів та державних структур РФ. Це не масовий платіжний засіб, а спеціальна цифрова труба, через яку великі гроші перекачуються в обхід світового контролю.

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Санкції

Железняк зазначив, що попри те, що A7A5 вдавалося залишатися в "сірій зоні", західні регулятори нарешті внесли A7A5 та пов’язану з ним інфраструктуру (зокрема біржу Grinex та гаманці Payeer) до чорних списків.

"Блокування ліквідності: Найбільші децентралізовані платформи, як-от Uniswap, почали блокувати транзакції з цим токеном.

Якщо на піку система обробляла понад $1,5 млрд на добу, то після запровадження обмежень обсяги впали втричі — до $500 млн", - додав він.

Також, за словами Железняка, ЄС готує новий удар, щоб повністю ізолювати російську криптоінфраструктуру.

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