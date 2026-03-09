РФ заховала понад $93 млрд у криптовалюті, щоб обходити санкції, - Железняк. ВIДЕО
Росія використовує стейблкоїн А7А5 для обходу санкції. Проте західні регулятори вже внесли його до чорних списків.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нардеп розповів про аферу на $93,6 млрлд зі стейблкоїном привʼязаним до рубля для обходу санкцій Росією.
А7А5
За словами Железняка, А7А5 - це цифровий токен, курс якого жорстко прив’язаний до російського рубля у співвідношенні 1:1.
Хто за цим стоїть?
Офіційно головним акціонером A7 LLC, яка розробила токен, є молдовський олігарх-утікач, засуджений за крадіжку $1 млрд із банківської системи Молдови Ілан Шор.
Саме в російському державному банку "Промсвязьбанк" лежать рублеві резерви, якими забезпечено A7A5. Він вважається банком ФСБ.
"Old Vector LLC: Компанія-емітент, зареєстрована в Киргизстані. Це юридична "ширма", яка дозволяє формально випускати токен за межами РФ, хоча всі ниточки ведуть у Москву", - зазначив нардеп.
Штаб-квартира A7А5, розташована у вежі "Федерація" в Москва-Сіті.
Як працює схема?
Нардеп зазначив, що A7A5 виконує роль "безпечного містка":
"1. Обмін: російські компанії заводять рублі в систему через підсанкційний Промсвязьбанк.
2. Конвертація: Купують A7A5, а потім на спеціальних біржах (як-от Grinex у Киргизстані) миттєво міняють їх на доларовий стейблкоїн USDT.
3. Вихід у світ: Отримавши USDT, вони отримують доступ до глобального ринку, мінімізуючи ризик того, що їхні гаманці заблокують західні регулятори.
Найекзотичніша фішка проєкту — Digital Promissory Notes. Це фізичні паперові документи з QR-кодом, водяними знаками та скретч-шаром. Їх можна буквально покласти у валізу, перевезти через кордон як звичайний папір, а потім відсканувати код через Telegram-бота і отримати готівку в іншій країні або знову перевести в крипту. Вже зафіксовано викуп таких "папірців" на суму понад $8,6 млн", - розповів Железняк.
Це, зазначив нардеп, дозволяє Кремлю не лише торгувати, а й таємно фінансувати протести та підкуповувати виборців у сусідніх країнах перетворюючи крипту на гібридну зброю.
Докази
Аналіз блокчейну виявив аномалії, які прямо вказують: цей стейблкоїн - суто корпоративний інструмент Кремля, зазначив Железняк.
Звичайний крипторинок ніколи не спить, водночас A7A5 живе за графіком типового російського держслужбовця:
- Вихідні — це вихідні: Кількість транзакцій у суботу та неділю падає майже до нуля;
- Московський час: Пік активності припадає на стандартні робочі години в Москві;
- Початок тижня: Найбільші обсяги проходять саме в понеділок та вівторок, поступово згасаючи до п’ятниці.
"Це доводить, що токеном користуються не приватні трейдери, а бухгалтерії компаній та оператори санкційних схем для міждержавних розрахунків.
Клуб "124 гаманці" на 9 мільярдів
Лише за перші місяці через систему пройшло понад $9 млрд.
Але аномалія, це мізерна кількість гравців: У деяких великих звітах фігурує цифра всього у 124 активні гаманці, які прокрутили ці мільярди", - розповів Железняк.
За словами нардепа, така концентрація капіталу в руках лічених одиниць підтверджує: A7A5 — це "закритий клуб" для олігархів та державних структур РФ. Це не масовий платіжний засіб, а спеціальна цифрова труба, через яку великі гроші перекачуються в обхід світового контролю.
Санкції
Железняк зазначив, що попри те, що A7A5 вдавалося залишатися в "сірій зоні", західні регулятори нарешті внесли A7A5 та пов’язану з ним інфраструктуру (зокрема біржу Grinex та гаманці Payeer) до чорних списків.
"Блокування ліквідності: Найбільші децентралізовані платформи, як-от Uniswap, почали блокувати транзакції з цим токеном.
Якщо на піку система обробляла понад $1,5 млрд на добу, то після запровадження обмежень обсяги впали втричі — до $500 млн", - додав він.
Також, за словами Железняка, ЄС готує новий удар, щоб повністю ізолювати російську криптоінфраструктуру.
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