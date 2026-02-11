ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією, - FT
Європейський Союз розглядає можливість запровадження повної заборони на криптовалютні операції з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Financial Times.
У Брюсселі вважають, що чинні обмеження проти окремих криптоплатформ не дають очікуваного ефекту. Росія, за оцінками Єврокомісії, використовує цифрові активи для обходу санкцій та фінансування війни проти України.
Посилення контролю над крипторинком РФ
У ЄС пропонують заборонити будь-які зв’язки з російськими постачальниками криптоактивів. Обмеження також можуть поширитися на платформи обміну та переказу цифрових валют.
Мета таких кроків — перекрити альтернативні фінансові канали, які дозволяють Росії здійснювати зовнішні розрахунки. У Єврокомісії наголошують, що криптовалюти дедалі частіше використовуються для закупівлі товарів військового призначення.
"Ми бачимо необхідність у повному розриві криптовалютних зв’язків з Росією для ефективності санкцій", — йдеться в одному з робочих матеріалів Єврокомісії.
Санкційна політика та ситуація на ринку
Торік ЄС уже запровадив 19-й пакет санкцій, який частково обмежив криптовалютні операції з РФ. Однак тепер у Брюсселі визнають, що цих заходів недостатньо.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше представила проєкт 20-го пакета санкцій. Він передбачає посилення обмежень у фінансовому секторі, енергетиці та торгівлі.
На тлі санкційних дискусій світовий крипторинок демонструє спад. Загальна ринкова капіталізація криптовалют з кінця січня зменшилася майже на $468 млрд.
Біткоїн напередодні опускався до рівня близько $75 тисяч. Це стало найнижчим показником за останні місяці.
Експерти зазначають, що посилення регуляторного тиску може додатково вплинути на ринок цифрових активів. Водночас у ЄС підкреслюють, що пріоритетом залишається безпека та ефективність санкцій.
- Раніше повідомлялося, що через падіння біткоїна ринок криптовалют вже втратив $2 трильйони.
використовуючи поєднання прямих санкційних пакетів та посилення регуляторного нагляду. Станом на лютий 2026 року Європейська комісія активно розглядає можливість повної заборони будь-яких криптовалютних операцій, пов'язаних з РФ, щоб перекрити канали обходу санкцій.
Основні інструменти заборони:
Санкційні пакети (зокрема 19-й та 20-й):19-й пакет (жовтень 2025): Ввів пряму заборону для європейських постачальників послуг криптоактивів (CASPs) надавати будь-які послуги російським громадянам, резидентам або організаціям.
20-й пакет (лютий 2026): Пропонує "килимову заборону" на всі транзакції з російськими криптосервісами та біржами, а не лише точкові обмеження проти окремих платформ.
Регуляція MiCA (Markets in Crypto-Assets):
Цей регламент зобов'язує всі криптоплатформи, що працюють в ЄС, дотримуватися єдиних правил. Згідно з ним, європейські біржі повинні припинити обслуговування російських користувачів. З січня 2026 року росіянам також заборонено володіти або керувати криптопровайдерами в ЄС.Блокування конкретних активів та систем:Заборона операцій зі стейблкоїнами, що підтримуються рублем (наприклад, A7A5).Санкції проти російських платіжних систем ("Мир", СБП), які використовуються як містки для виведення грошей у крипту.Обмеження проти іноземних банків (наприклад, у Киргизстані чи Лаосі), які допомагають РФ проводити криптотранзакції.
Технічний контроль:
ЄС використовує "правило подорожі" (travel rule), яке вимагає, щоб дані про відправника та отримувача супроводжували кожну криптотранзакцію, що дозволяє відстежувати та блокувати перекази, пов'язані з підсанкційними особами.
Основні юрисдикції, що використовуються для торгівлі на основі криптовалют:
Киргизстан: Визначено як основну операційну базу для пов'язаної з Росією cryCJSC TengriCoin та платформи Meer. За оцінками, обсяг операцій через ці біржі, пов'язані з Киргизстаном, перевищив 100 мільярдів доларів на початку 2026 року.
Об'єднані Арабські Емірати: Зокрема, Дубай виступає фінансовим центром для російських компаній з доступу до готівки та стейблкоїнів.
Туреччина: Бізнеси використовують хаби в Стамбулі для надання платіжних інструментів і доступу до готівки для російських компаній та туристів.
Китай: Російські нафтові компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin, Ether та USDT для конвертації китайських юанів і індійських рупій у рублі, обходячи обмеження західних банків.
Центральна Азія та Кавказ: Країни, такі як Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Узбекистан, історично використовувалися як посередники.
Все 20 пакетов"санкций" объявляются заранее, чтобы рашисты имели время обойти и заместить санкции. Поэтому эффективность всех этих 20 "пакетов" стремится к 0
"Не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку"(с)