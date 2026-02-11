ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією, - FT

Європейський Союз розглядає можливість запровадження повної заборони на криптовалютні операції з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Financial Times.

У Брюсселі вважають, що чинні обмеження проти окремих криптоплатформ не дають очікуваного ефекту. Росія, за оцінками Єврокомісії, використовує цифрові активи для обходу санкцій та фінансування війни проти України.

Посилення контролю над крипторинком РФ

У ЄС пропонують заборонити будь-які зв’язки з російськими постачальниками криптоактивів. Обмеження також можуть поширитися на платформи обміну та переказу цифрових валют.

Мета таких кроків — перекрити альтернативні фінансові канали, які дозволяють Росії здійснювати зовнішні розрахунки. У Єврокомісії наголошують, що криптовалюти дедалі частіше використовуються для закупівлі товарів військового призначення.

"Ми бачимо необхідність у повному розриві криптовалютних зв’язків з Росією для ефективності санкцій", — йдеться в одному з робочих матеріалів Єврокомісії.

Санкційна політика та ситуація на ринку

Торік ЄС уже запровадив 19-й пакет санкцій, який частково обмежив криптовалютні операції з РФ. Однак тепер у Брюсселі визнають, що цих заходів недостатньо.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше представила проєкт 20-го пакета санкцій. Він передбачає посилення обмежень у фінансовому секторі, енергетиці та торгівлі.

На тлі санкційних дискусій світовий крипторинок демонструє спад. Загальна ринкова капіталізація криптовалют з кінця січня зменшилася майже на $468 млрд.

Біткоїн напередодні опускався до рівня близько $75 тисяч. Це стало найнижчим показником за останні місяці.

Експерти зазначають, що посилення регуляторного тиску може додатково вплинути на ринок цифрових активів. Водночас у ЄС підкреслюють, що пріоритетом залишається безпека та ефективність санкцій.

