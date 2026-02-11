ЕС планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией, - FT
Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Financial Times.
В Брюсселе считают, что действующие ограничения против отдельных криптоплатформ не дают ожидаемого эффекта. Россия, по оценкам Еврокомиссии, использует цифровые активы для обхода санкций и финансирования войны против Украины.
Усиление контроля над крипторынком РФ
В ЕС предлагают запретить любые связи с российскими поставщиками криптоактивов. Ограничения также могут распространиться на платформы обмена и перевода цифровых валют.
Цель таких шагов - перекрыть альтернативные финансовые каналы, которые позволяют России осуществлять внешние расчеты. В Еврокомиссии отмечают, что криптовалюты все чаще используются для закупки товаров военного назначения.
"Мы видим необходимость в полном разрыве криптовалютных связей с Россией для эффективности санкций", - говорится в одном из рабочих материалов Еврокомиссии.
Санкционная политика и ситуация на рынке
В прошлом году ЕС уже ввел 19-й пакет санкций, который частично ограничил криптовалютные операции с РФ. Однако теперь в Брюсселе признают, что этих мер недостаточно.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила проект 20-го пакета санкций. Он предусматривает усиление ограничений в финансовом секторе, энергетике и торговле.
На фоне санкционных дискуссий мировой крипторынок демонстрирует спад. Общая рыночная капитализация криптовалют с конца января уменьшилась почти на $468 млрд.
Биткойн накануне опускался до уровня около $75 тысяч. Это стало самым низким показателем за последние месяцы.
Эксперты отмечают, что усиление регуляторного давления может дополнительно повлиять на рынок цифровых активов. В то же время в ЕС подчеркивают, что приоритетом остается безопасность и эффективность санкций.
- Ранее сообщалось, что из-за падения биткоина рынок криптовалют уже потерял $2 триллиона.
використовуючи поєднання прямих санкційних пакетів та посилення регуляторного нагляду. Станом на лютий 2026 року Європейська комісія активно розглядає можливість повної заборони будь-яких криптовалютних операцій, пов'язаних з РФ, щоб перекрити канали обходу санкцій.
Основні інструменти заборони:
Санкційні пакети (зокрема 19-й та 20-й):19-й пакет (жовтень 2025): Ввів пряму заборону для європейських постачальників послуг криптоактивів (CASPs) надавати будь-які послуги російським громадянам, резидентам або організаціям.
20-й пакет (лютий 2026): Пропонує "килимову заборону" на всі транзакції з російськими криптосервісами та біржами, а не лише точкові обмеження проти окремих платформ.
Регуляція MiCA (Markets in Crypto-Assets):
Цей регламент зобов'язує всі криптоплатформи, що працюють в ЄС, дотримуватися єдиних правил. Згідно з ним, європейські біржі повинні припинити обслуговування російських користувачів. З січня 2026 року росіянам також заборонено володіти або керувати криптопровайдерами в ЄС.Блокування конкретних активів та систем:Заборона операцій зі стейблкоїнами, що підтримуються рублем (наприклад, A7A5).Санкції проти російських платіжних систем ("Мир", СБП), які використовуються як містки для виведення грошей у крипту.Обмеження проти іноземних банків (наприклад, у Киргизстані чи Лаосі), які допомагають РФ проводити криптотранзакції.
Технічний контроль:
ЄС використовує "правило подорожі" (travel rule), яке вимагає, щоб дані про відправника та отримувача супроводжували кожну криптотранзакцію, що дозволяє відстежувати та блокувати перекази, пов'язані з підсанкційними особами.
Основні юрисдикції, що використовуються для торгівлі на основі криптовалют:
Киргизстан: Визначено як основну операційну базу для пов'язаної з Росією cryCJSC TengriCoin та платформи Meer. За оцінками, обсяг операцій через ці біржі, пов'язані з Киргизстаном, перевищив 100 мільярдів доларів на початку 2026 року.
Об'єднані Арабські Емірати: Зокрема, Дубай виступає фінансовим центром для російських компаній з доступу до готівки та стейблкоїнів.
Туреччина: Бізнеси використовують хаби в Стамбулі для надання платіжних інструментів і доступу до готівки для російських компаній та туристів.
Китай: Російські нафтові компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin, Ether та USDT для конвертації китайських юанів і індійських рупій у рублі, обходячи обмеження західних банків.
Центральна Азія та Кавказ: Країни, такі як Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Узбекистан, історично використовувалися як посередники.
Все 20 пакетов"санкций" объявляются заранее, чтобы рашисты имели время обойти и заместить санкции. Поэтому эффективность всех этих 20 "пакетов" стремится к 0
"Не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку"(с)