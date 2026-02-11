РУС
ЕС планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией, - FT

Евросоюз готовит полный запрет криптовалютных операций с Россией

Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Financial Times.

В Брюсселе считают, что действующие ограничения против отдельных криптоплатформ не дают ожидаемого эффекта. Россия, по оценкам Еврокомиссии, использует цифровые активы для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

Усиление контроля над крипторынком РФ

В ЕС предлагают запретить любые связи с российскими поставщиками криптоактивов. Ограничения также могут распространиться на платформы обмена и перевода цифровых валют.

Цель таких шагов - перекрыть альтернативные финансовые каналы, которые позволяют России осуществлять внешние расчеты. В Еврокомиссии отмечают, что криптовалюты все чаще используются для закупки товаров военного назначения.

"Мы видим необходимость в полном разрыве криптовалютных связей с Россией для эффективности санкций", - говорится в одном из рабочих материалов Еврокомиссии.

Санкционная политика и ситуация на рынке

В прошлом году ЕС уже ввел 19-й пакет санкций, который частично ограничил криптовалютные операции с РФ. Однако теперь в Брюсселе признают, что этих мер недостаточно.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила проект 20-го пакета санкций. Он предусматривает усиление ограничений в финансовом секторе, энергетике и торговле.

На фоне санкционных дискуссий мировой крипторынок демонстрирует спад. Общая рыночная капитализация криптовалют с конца января уменьшилась почти на $468 млрд.

Биткойн накануне опускался до уровня около $75 тысяч. Это стало самым низким показателем за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что усиление регуляторного давления может дополнительно повлиять на рынок цифровых активов. В то же время в ЕС подчеркивают, что приоритетом остается безопасность и эффективность санкций.

+3
Багато хто в Європі може тоді збанкрутувати: Вітя, Фіца, комсомолка баба Ангела, Альтернатива Німеччині, на худий кінець.
11.02.2026 03:25 Ответить
+2
Цікаво як вони то зроблять, інтернет не знає кордонів.
11.02.2026 01:22 Ответить
+2
Росія, перш за все, використовує мережу «дружніх» або нейтральних юрисдикцій для полегшення криптовалютних транзакцій у міжнародній торгівлі та обходу санкцій.
Основні юрисдикції, що використовуються для торгівлі на основі криптовалют:
Киргизстан: Визначено як основну операційну базу для пов'язаної з Росією cryCJSC TengriCoin та платформи Meer. За оцінками, обсяг операцій через ці біржі, пов'язані з Киргизстаном, перевищив 100 мільярдів доларів на початку 2026 року.

Об'єднані Арабські Емірати: Зокрема, Дубай виступає фінансовим центром для російських компаній з доступу до готівки та стейблкоїнів.

Туреччина: Бізнеси використовують хаби в Стамбулі для надання платіжних інструментів і доступу до готівки для російських компаній та туристів.

Китай: Російські нафтові компанії використовують криптовалюти, такі як Bitcoin, Ether та USDT для конвертації китайських юанів і індійських рупій у рублі, обходячи обмеження західних банків.

Центральна Азія та Кавказ: Країни, такі як Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Узбекистан, історично використовувалися як посередники.
11.02.2026 01:27 Ответить
Цікаво як вони то зроблять, інтернет не знає кордонів.
11.02.2026 01:22 Ответить
ЄС може заборонити криптовалютні транзакції з Росією,

використовуючи поєднання прямих санкційних пакетів та посилення регуляторного нагляду. Станом на лютий 2026 року Європейська комісія активно розглядає можливість повної заборони будь-яких криптовалютних операцій, пов'язаних з РФ, щоб перекрити канали обходу санкцій.

Основні інструменти заборони:
Санкційні пакети (зокрема 19-й та 20-й):19-й пакет (жовтень 2025): Ввів пряму заборону для європейських постачальників послуг криптоактивів (CASPs) надавати будь-які послуги російським громадянам, резидентам або організаціям.
20-й пакет (лютий 2026): Пропонує "килимову заборону" на всі транзакції з російськими криптосервісами та біржами, а не лише точкові обмеження проти окремих платформ.
Регуляція MiCA (Markets in Crypto-Assets):
Цей регламент зобов'язує всі криптоплатформи, що працюють в ЄС, дотримуватися єдиних правил. Згідно з ним, європейські біржі повинні припинити обслуговування російських користувачів. З січня 2026 року росіянам також заборонено володіти або керувати криптопровайдерами в ЄС.Блокування конкретних активів та систем:Заборона операцій зі стейблкоїнами, що підтримуються рублем (наприклад, A7A5).Санкції проти російських платіжних систем ("Мир", СБП), які використовуються як містки для виведення грошей у крипту.Обмеження проти іноземних банків (наприклад, у Киргизстані чи Лаосі), які допомагають РФ проводити криптотранзакції.
Технічний контроль:
ЄС використовує "правило подорожі" (travel rule), яке вимагає, щоб дані про відправника та отримувача супроводжували кожну криптотранзакцію, що дозволяє відстежувати та блокувати перекази, пов'язані з підсанкційними особами.
11.02.2026 01:43 Ответить
Ясно. Дякую.
11.02.2026 16:35 Ответить
Ніяк вони це не зроблять. Це неможливо.
11.02.2026 03:02 Ответить
Легко. Крипта купляється з картки на біржі. Біржу беруть за дупку і вона перестає обслуговувати росіянчиків.
11.02.2026 10:07 Ответить
Бачу що з криптою ти справи не мала
11.02.2026 14:34 Ответить
11.02.2026 01:27 Ответить
Дякую. Зрозумів.
11.02.2026 16:37 Ответить
Багато хто в Європі може тоді збанкрутувати: Вітя, Фіца, комсомолка баба Ангела, Альтернатива Німеччині, на худий кінець.
11.02.2026 03:25 Ответить
Если бы ЕС действительно это планировал, то не говорили бы об этом заранее.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:26 Ответить
ну і хай собі заміщають криптотранзакції в ЄС на криптотранзакції в Індію.
11.02.2026 10:16 Ответить
Грішники є повсюди, тому у кремля великі перспективи
"Не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку"(с)
11.02.2026 08:50 Ответить
Не здивуюся що біткоїн придумали на паРаші в кгб. Вони до війни вже давно готувалися
11.02.2026 09:54 Ответить
 
 