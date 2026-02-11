ЕС планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией, - FT

Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Financial Times.

В Брюсселе считают, что действующие ограничения против отдельных криптоплатформ не дают ожидаемого эффекта. Россия, по оценкам Еврокомиссии, использует цифровые активы для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

Усиление контроля над крипторынком РФ

В ЕС предлагают запретить любые связи с российскими поставщиками криптоактивов. Ограничения также могут распространиться на платформы обмена и перевода цифровых валют.

Цель таких шагов - перекрыть альтернативные финансовые каналы, которые позволяют России осуществлять внешние расчеты. В Еврокомиссии отмечают, что криптовалюты все чаще используются для закупки товаров военного назначения.

"Мы видим необходимость в полном разрыве криптовалютных связей с Россией для эффективности санкций", - говорится в одном из рабочих материалов Еврокомиссии.

Санкционная политика и ситуация на рынке

В прошлом году ЕС уже ввел 19-й пакет санкций, который частично ограничил криптовалютные операции с РФ. Однако теперь в Брюсселе признают, что этих мер недостаточно.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила проект 20-го пакета санкций. Он предусматривает усиление ограничений в финансовом секторе, энергетике и торговле.

На фоне санкционных дискуссий мировой крипторынок демонстрирует спад. Общая рыночная капитализация криптовалют с конца января уменьшилась почти на $468 млрд.

Биткойн накануне опускался до уровня около $75 тысяч. Это стало самым низким показателем за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что усиление регуляторного давления может дополнительно повлиять на рынок цифровых активов. В то же время в ЕС подчеркивают, что приоритетом остается безопасность и эффективность санкций.

Ранее сообщалось, что из-за падения биткоина рынок криптовалют уже потерял $2 триллиона.

