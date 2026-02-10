РУС
Европа срочно ищет альтернативу Visa и Mastercard

В Евросоюзе ищут замену картам Visa и Mastercard

Европейские финансовые эксперты заявили о срочной необходимости собственной платежной системы вместо Visa и Mastercard.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Главная причина — чрезмерная зависимость от американских платежных гигантов, что создает потенциальный риск в случае ухудшения трансатлантических отношений.

  • Visa и Mastercard обслуживают почти две трети карточных транзакций в еврозоне, а в 13 странах ЕС вообще нет национальной альтернативы.

Причины и угрозы зависимости

Европейские банки и финансовые организации хотят снизить риски использования платежных систем как инструмента политического давления.
Глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт подчеркнула, что платежная независимость становится вопросом безопасности, а не только удобства.

Эксперты отмечают, что хотя в некоторых странах существуют собственные системы, они не охватывают весь ЕС и не обеспечивают трансграничные расчеты. Это делает блок чувствительным к внешним факторам, включая политические кризисы.

"Если независимость действительно важна, действовать нужно уже сейчас", — сказала Мартина Ваймерт, подчеркивая актуальность создания общей системы.

Варианты европейских решений

Одной из возможных альтернатив является цифровой евро, который продвигает Европейский центральный банк. Такой цифровой платежный инструмент может стать независимой платформой для расчетов в пределах ЕС, не привязанной к американским компаниям.

Другая инициатива — платежная система Wero, созданная в рамках EPI и поддержанная ведущими европейскими банками. По состоянию на 2024 год Wero уже имеет более 48,5 миллиона пользователей в Бельгии, Франции и Германии и планирует расширение.

Представители ЕС отмечают, что развитие собственной платежной инфраструктуры укрепит финансовую автономию Европы и уменьшит влияние внешних рисков.

Топ комментарии
+22
Трам делает Visa и MasterCard маленькими снова. Как тяжело работали американцы, пока США не стали образцом для других стран, и как легко трамп прощелкал наследие отцов-основателей.
10.02.2026 02:48 Ответить
+12
давно пора...з Україною проспали прийняти до ЄС...та хочь свої розрахунки між собою зроблять захищенними ...
10.02.2026 01:32 Ответить
+12
Рудий попро#об¥є все
10.02.2026 05:44 Ответить
давно пора...з Україною проспали прийняти до ЄС...та хочь свої розрахунки між собою зроблять захищенними ...
10.02.2026 01:32 Ответить
те саме робили московити у 22гому. Вєрной дорогой!
10.02.2026 01:39 Ответить
В Україні є своя платіжна система, кривенький ПРОСТІР від НБУ. Зараз не знаю, але колись у мене з ним були проблеми. (
10.02.2026 02:02 Ответить
Щось він не дуже просторний, цей "Простір"
10.02.2026 02:49 Ответить
Трам делает Visa и MasterCard маленькими снова. Как тяжело работали американцы, пока США не стали образцом для других стран, и как легко трамп прощелкал наследие отцов-основателей.
10.02.2026 02:48 Ответить
Що може бути краще кеша?
10.02.2026 05:31 Ответить
Носити складно. 1 мільйон баксів вже важить 10кг 🤔😁
10.02.2026 08:27 Ответить
11кг.
10.02.2026 08:33 Ответить
он уже отминусовал копытные так что все верно 10 кг )
10.02.2026 08:58 Ответить
Копитних то у вас за порєбрікам мокша
10.02.2026 12:20 Ответить
Рудий попро#об¥є все
10.02.2026 05:44 Ответить
Американці контролювали все,але Доні робить так що єдине що вони будуть контролювати це Маралаго.
10.02.2026 06:39 Ответить
картка Дія))
10.02.2026 08:38 Ответить
10.02.2026 08:49 Ответить
Європа курортно-сільськогосподарський регіон. Немає навіть банально свого Гугла або месенджера. Платіжна система це взагалі космос. Не впевнений що зможуть.
10.02.2026 09:52 Ответить
"Європа курортно-сільськогосподарський регіон"

курортный разве это плохо? лучше когда засрано и негде отдыхать? а насчет "сільськогосподарський" так это у вас в латвиях так, в германии с с/х не очень, больше по автомобилестроению, тяжелой промышленности, станкостроению, во франции тоже, а говорить о с\х в великобритании вообще смешно из-за климата. и да, в японии тоже нет своего гугла и мессенджера, отсталые такие
10.02.2026 10:26 Ответить
Гугол і месенджери без чипів працювати не будуть це по перше , по друге основне виробництво чипів теперка це Азія ( навіть Інтел і то замовляє свої чіпи в Азії - і це та компанія шо колись була лідером в цій галузі ) - і по третє обладнання найліпше і ************ випускають в Європі ( ASLM Нідерланди і оптику для тих машин роблять німці - і роблять в себе в країнах ) і Японії , ну і вишенька на торті - всі проци в смартфонах які випускають у світі це розробка ARM ( це британська компанія - вони не випускають чипів але продають ліцензії на виробництво їх розробок ). До речі а яка це компанія теперка лідер з випуску цивільної авіації - а я вам скажу Аіробус а цеж європейська компанія .І це не повний перелік шо випускають в Європі - ну то як заберете свої слова назад чи як ?
10.02.2026 11:39 Ответить
Таке враження, що кремлівська гебня разом з "красновим" скупила усіх євроаналітиків (політичних та економічних).
10.02.2026 11:20 Ответить
🤣🤣🤣
10.02.2026 12:45 Ответить
Visa та Mastercard щорічно приносять США 15 рильйонів доларів з усієї планети. Це дурість віддавати їм свої фінансові ринки і нарешті до європейців дійшло скільки грошей вони зможуть заощадити на власний захист. Вітаю. Нарешті. Нам з цього теж буде велика користь. Ще б до цього ще й європейський інтернет, тобто евромережу яка була б здатна діяти автономно і забезпечувати всі фінансові операції... Дякуючи Трампу Америка вже ніколи не буде "grate again"... Слони в порцеляновій крамниці на фіг не потрібні...
11.02.2026 00:34 Ответить
 
 