Европа срочно ищет альтернативу Visa и Mastercard

Европейские финансовые эксперты заявили о срочной необходимости собственной платежной системы вместо Visa и Mastercard.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Главная причина — чрезмерная зависимость от американских платежных гигантов, что создает потенциальный риск в случае ухудшения трансатлантических отношений.

Visa и Mastercard обслуживают почти две трети карточных транзакций в еврозоне, а в 13 странах ЕС вообще нет национальной альтернативы.

Причины и угрозы зависимости

Европейские банки и финансовые организации хотят снизить риски использования платежных систем как инструмента политического давления.

Глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт подчеркнула, что платежная независимость становится вопросом безопасности, а не только удобства.

Эксперты отмечают, что хотя в некоторых странах существуют собственные системы, они не охватывают весь ЕС и не обеспечивают трансграничные расчеты. Это делает блок чувствительным к внешним факторам, включая политические кризисы.

"Если независимость действительно важна, действовать нужно уже сейчас", — сказала Мартина Ваймерт, подчеркивая актуальность создания общей системы.

Варианты европейских решений

Одной из возможных альтернатив является цифровой евро, который продвигает Европейский центральный банк. Такой цифровой платежный инструмент может стать независимой платформой для расчетов в пределах ЕС, не привязанной к американским компаниям.

Другая инициатива — платежная система Wero, созданная в рамках EPI и поддержанная ведущими европейскими банками. По состоянию на 2024 год Wero уже имеет более 48,5 миллиона пользователей в Бельгии, Франции и Германии и планирует расширение.

Представители ЕС отмечают, что развитие собственной платежной инфраструктуры укрепит финансовую автономию Европы и уменьшит влияние внешних рисков.

