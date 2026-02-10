Європа терміново шукає альтернативу Visa і Mastercard

Європейські фінансові експерти заявили про термінову необхідність власної платіжної системи замість Visa і Mastercard.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Головна причина — надмірна залежність від американських платіжних гігантів, що створює потенційний ризик у разі погіршення трансатлантичних відносин.

Visa і Mastercard обслуговують майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні, а у 13 країнах ЄС взагалі немає національної альтернативи.

Також читайте: Росіянам відключать останні картки Visa та Mastercard

Причини і загрози залежності

Європейські банки і фінансові організації хочуть знизити ризики використання платіжних систем як інструмента політичного тиску.

Голова Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартина Ваймерт наголосила, що платіжна незалежність стає справою безпеки, а не лише зручності.

Експерти відзначають, що хоча у деяких країнах існують власні системи, вони не охоплюють весь ЄС та не забезпечують транскордонних розрахунків. Це робить блок чутливим до зовнішніх факторів, включно з політичними кризами.

"Якщо незалежність дійсно важлива, діяти потрібно вже зараз", — сказала Мартина Ваймерт, підкреслюючи нагальність створення спільної системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кінець плутанині в застосунках: Нацбанк пропонує єдині назви для банківських переказів

Варіанти європейських рішень

Однією з можливих альтернатив є цифровий євро, який просуває Європейський центральний банк. Такий цифровий платіжний інструмент може стати незалежною платформою для розрахунків у межах ЄС, не прив’язаною до американських компаній.

Інша ініціатива — платіжна система Wero, створена в рамках EPI та підтримана провідними європейськими банками. Станом на 2024 рік Wero вже має понад 48,5 мільйона користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, і планує розширення.

Представники ЄС зазначають, що розвиток власної платіжної інфраструктури зміцнить фінансову автономію Європи та зменшить вплив зовнішніх ризиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близькі до Кремля економісти оголосили про початок банківської кризи в Росії