Європа терміново шукає альтернативу Visa і Mastercard
Європейські фінансові експерти заявили про термінову необхідність власної платіжної системи замість Visa і Mastercard.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Головна причина — надмірна залежність від американських платіжних гігантів, що створює потенційний ризик у разі погіршення трансатлантичних відносин.
- Visa і Mastercard обслуговують майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні, а у 13 країнах ЄС взагалі немає національної альтернативи.
Причини і загрози залежності
Європейські банки і фінансові організації хочуть знизити ризики використання платіжних систем як інструмента політичного тиску.
Голова Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартина Ваймерт наголосила, що платіжна незалежність стає справою безпеки, а не лише зручності.
Експерти відзначають, що хоча у деяких країнах існують власні системи, вони не охоплюють весь ЄС та не забезпечують транскордонних розрахунків. Це робить блок чутливим до зовнішніх факторів, включно з політичними кризами.
"Якщо незалежність дійсно важлива, діяти потрібно вже зараз", — сказала Мартина Ваймерт, підкреслюючи нагальність створення спільної системи.
Варіанти європейських рішень
Однією з можливих альтернатив є цифровий євро, який просуває Європейський центральний банк. Такий цифровий платіжний інструмент може стати незалежною платформою для розрахунків у межах ЄС, не прив’язаною до американських компаній.
Інша ініціатива — платіжна система Wero, створена в рамках EPI та підтримана провідними європейськими банками. Станом на 2024 рік Wero вже має понад 48,5 мільйона користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, і планує розширення.
Представники ЄС зазначають, що розвиток власної платіжної інфраструктури зміцнить фінансову автономію Європи та зменшить вплив зовнішніх ризиків.
