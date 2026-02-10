Європа терміново шукає альтернативу Visa і Mastercard

Європейські фінансові експерти заявили про термінову необхідність власної платіжної системи замість Visa і Mastercard.

Головна причина — надмірна залежність від американських платіжних гігантів, що створює потенційний ризик у разі погіршення трансатлантичних відносин.

  • Visa і Mastercard обслуговують майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні, а у 13 країнах ЄС взагалі немає національної альтернативи.

Причини і загрози залежності

Європейські банки і фінансові організації хочуть знизити ризики використання платіжних систем як інструмента політичного тиску.
Голова Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартина Ваймерт наголосила, що платіжна незалежність стає справою безпеки, а не лише зручності.

Експерти відзначають, що хоча у деяких країнах існують власні системи, вони не охоплюють весь ЄС та не забезпечують транскордонних розрахунків. Це робить блок чутливим до зовнішніх факторів, включно з політичними кризами.

"Якщо незалежність дійсно важлива, діяти потрібно вже зараз", — сказала Мартина Ваймерт, підкреслюючи нагальність створення спільної системи.

Варіанти європейських рішень

Однією з можливих альтернатив є цифровий євро, який просуває Європейський центральний банк. Такий цифровий платіжний інструмент може стати незалежною платформою для розрахунків у межах ЄС, не прив’язаною до американських компаній.

Інша ініціатива — платіжна система Wero, створена в рамках EPI та підтримана провідними європейськими банками. Станом на 2024 рік Wero вже має понад 48,5 мільйона користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, і планує розширення.

Представники ЄС зазначають, що розвиток власної платіжної інфраструктури зміцнить фінансову автономію Європи та зменшить вплив зовнішніх ризиків.

Трам делает Visa и MasterCard маленькими снова. Как тяжело работали американцы, пока США не стали образцом для других стран, и как легко трамп прощелкал наследие отцов-основателей.
10.02.2026 02:48
давно пора...з Україною проспали прийняти до ЄС...та хочь свої розрахунки між собою зроблять захищенними ...
10.02.2026 01:32
Рудий попро#об¥є все
10.02.2026 05:44
давно пора...з Україною проспали прийняти до ЄС...та хочь свої розрахунки між собою зроблять захищенними ...
10.02.2026 01:32
те саме робили московити у 22гому. Вєрной дорогой!
10.02.2026 01:39
В Україні є своя платіжна система, кривенький ПРОСТІР від НБУ. Зараз не знаю, але колись у мене з ним були проблеми. (
10.02.2026 02:02
Щось він не дуже просторний, цей "Простір"
10.02.2026 02:49
Що може бути краще кеша?
10.02.2026 05:31
Носити складно. 1 мільйон баксів вже важить 10кг 🤔😁
10.02.2026 08:27
11кг.
10.02.2026 08:33
он уже отминусовал копытные так что все верно 10 кг )
10.02.2026 08:58
Копитних то у вас за порєбрікам мокша
10.02.2026 12:20
Американці контролювали все,але Доні робить так що єдине що вони будуть контролювати це Маралаго.
10.02.2026 06:39
картка Дія))
10.02.2026 08:38
Європа курортно-сільськогосподарський регіон. Немає навіть банально свого Гугла або месенджера. Платіжна система це взагалі космос. Не впевнений що зможуть.
10.02.2026 09:52
"Європа курортно-сільськогосподарський регіон"

курортный разве это плохо? лучше когда засрано и негде отдыхать? а насчет "сільськогосподарський" так это у вас в латвиях так, в германии с с/х не очень, больше по автомобилестроению, тяжелой промышленности, станкостроению, во франции тоже, а говорить о с\х в великобритании вообще смешно из-за климата. и да, в японии тоже нет своего гугла и мессенджера, отсталые такие
10.02.2026 10:26
Гугол і месенджери без чипів працювати не будуть це по перше , по друге основне виробництво чипів теперка це Азія ( навіть Інтел і то замовляє свої чіпи в Азії - і це та компанія шо колись була лідером в цій галузі ) - і по третє обладнання найліпше і ************ випускають в Європі ( ASLM Нідерланди і оптику для тих машин роблять німці - і роблять в себе в країнах ) і Японії , ну і вишенька на торті - всі проци в смартфонах які випускають у світі це розробка ARM ( це британська компанія - вони не випускають чипів але продають ліцензії на виробництво їх розробок ). До речі а яка це компанія теперка лідер з випуску цивільної авіації - а я вам скажу Аіробус а цеж європейська компанія .І це не повний перелік шо випускають в Європі - ну то як заберете свої слова назад чи як ?
10.02.2026 11:39
Таке враження, що кремлівська гебня разом з "красновим" скупила усіх євроаналітиків (політичних та економічних).
10.02.2026 11:20
🤣🤣🤣
10.02.2026 12:45
Visa та Mastercard щорічно приносять США 15 рильйонів доларів з усієї планети. Це дурість віддавати їм свої фінансові ринки і нарешті до європейців дійшло скільки грошей вони зможуть заощадити на власний захист. Вітаю. Нарешті. Нам з цього теж буде велика користь. Ще б до цього ще й європейський інтернет, тобто евромережу яка була б здатна діяти автономно і забезпечувати всі фінансові операції... Дякуючи Трампу Америка вже ніколи не буде "grate again"... Слони в порцеляновій крамниці на фіг не потрібні...
11.02.2026 00:34
 
 