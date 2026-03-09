Зе-блогер Золкін ухиляється від мобілізації та податків. ВIДЕО
Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін був знятий із військового обліку та перебуває під "протекцією" ГУР МО.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було надіслано запит до Міноборони, де у відповіді зазначили, що Золкіна знято із загального військового обліку та поставлено на спеціальний.
"Міноборони каже, що вони таке рішення не ухвалювали. Або СБУ, або розвідоргани. Саме в травні 2025 року Золкіна кудись перевели", - зазначив парламентар.
За словами Железняка, Золкін не перебуває в запасі СБУ.
"Залишаються розвідоргани. Ми насилаємо щодо Золкіна та інших в ГУР. А там відповідають, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.
За даними декількох наших джерел в ГУРі та не тільки, Золкін там і перебуває", - сказав нардеп.
Водночас він уточнив, що Золкін не є їхнім співробітником та не отримує там зарплатню.
"Але у них є якась форма бумаги, якою він фактично був знятий із загального обліку мобілізації та нікуди далі не поставлений та перебуває типу під протекцією ГУРу", - додав Железняк.
Атаки на НАБУ
Нардеп нагадав, що Володимир Золкін брав участь у відбілюванні Тімура Міндіча та атакував НАБУ і САП.
"З літа 2025 року він почав активно писати на захист Міндіча і проти НАБУ і САП. ... У листопаді 2025 року Петров, Іванов та чомусь Золкін активно кричали, що нема ніяких плівок Міндіча, що це все фейк", - додав він.
Ув'язнення Золкіна
Железняк нагадав, що у липні 2010 року Золкіна було затримано, а у 2014 році засуджено за вбивство ( п.12 ч.2 ст.115 КК України) на 14 років.
До 2017 він відбував покарання у Менській колонії (це колонія для правоохоронців) і вийшов через 7 років умовно достроково.
Ухилення від податків
За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.
Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.
Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків, не декларує їх.
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Зе-блогер Золкін перебуває під протекцією ГУР МО
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.
Ізраїль своїх не видає.
І це працює. ☹️
А золкіни, іванови, петрови, раєвські жирують навіть під час війни.
"За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.
Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.
Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків не декларує їх."
Джерело: https://censor.net/ua/n3604239
І такий самий брехливий. Покажіть мої коментарі, в яких я закликала когось вішати.
Порівняємо їх із придбаннями пропагандонів ОПи.
Доки Золкін працював лише на зовні, то до нього якихось особливих претензій від суспільства не було. А так получилось, що набрав певний авторитет і його зараз використовують у політичних інтригах.
https://x.com/UaPeacemaker/status/2030935295445664115?s=20
буданга перетворив ГУР на кагал шпигунів і зрадників
Головнокомандуючий - москаль Сирський.
Міністр оборони - москаль Федоров.
Голова офісу Зеленського - москаль Буданов.
Заступник голови офісу Зеленського - москаль Татаров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Колишній генпрокурор - москалька Венедіктова.
Колишній голова СБУ - москаль Баканов.
Колишній заступник голови СБУ - москаль Наумов.
Колишній голова офісу Зеленського - москаль Єрмак.
Колишній голова Верховного Суду - москаль Князєв.
Владоможці кошерного Зеленського забронювали від війська - вірних пропагандонів сраколизів Зеленського - москалів - Золкіна, Іванова, Петрова....
Виникає ТРИ запитання:
-- в якій країні ми живемо.???
-- проти яких кровожерливих окупантів з північного сходу ми воюємо.???
-- можливо Головна мета владної банди Зеленського - така сама як і в москальських окупантів ***** - знищення і пограбування чим більше УКРАЇНЦІВ.???
блогери це звичайні базарні баби, які нічого не роблять лише ляпають язиками