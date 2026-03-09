Зе-блогер Золкін ухиляється від мобілізації та податків. ВIДЕО

Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін був знятий із військового обліку та перебуває під "протекцією" ГУР МО.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було надіслано запит до Міноборони, де у відповіді зазначили, що Золкіна знято із загального військового обліку та поставлено на спеціальний.

"Міноборони каже, що вони таке рішення не ухвалювали. Або СБУ, або розвідоргани. Саме в травні 2025 року Золкіна кудись перевели", - зазначив парламентар.

За словами Железняка, Золкін не перебуває в запасі СБУ.

"Залишаються розвідоргани. Ми насилаємо щодо Золкіна та інших в ГУР. А там відповідають, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

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За даними декількох наших джерел в ГУРі та не тільки, Золкін там і перебуває", - сказав нардеп.

Водночас він уточнив, що Золкін не є їхнім співробітником та не отримує там зарплатню.

"Але у них є якась форма бумаги, якою він фактично був знятий із загального обліку мобілізації та нікуди далі не поставлений та перебуває типу під протекцією ГУРу", - додав Железняк.

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Атаки на НАБУ

Нардеп нагадав, що Володимир Золкін брав участь у відбілюванні Тімура Міндіча та атакував НАБУ і САП.

"З літа 2025 року він почав активно писати на захист Міндіча і проти НАБУ і САП. ... У листопаді 2025 року Петров, Іванов та чомусь Золкін активно кричали, що нема ніяких плівок Міндіча, що це все фейк", - додав він.

Ув'язнення Золкіна

Железняк нагадав, що у липні 2010 року Золкіна було затримано, а у 2014 році засуджено за вбивство ( п.12 ч.2 ст.115 КК України) на 14 років.

До 2017 він відбував покарання у Менській колонії (це колонія для правоохоронців) і вийшов через 7 років умовно достроково.

Ухилення від податків

За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.

Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.

Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків, не декларує їх.

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