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Зе-блогер Золкін ухиляється від мобілізації та податків. ВIДЕО

Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін був знятий із військового обліку та перебуває під "протекцією" ГУР МО.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було надіслано запит до Міноборони, де у відповіді зазначили, що Золкіна знято із загального військового обліку та поставлено на спеціальний.

"Міноборони каже, що вони таке рішення не ухвалювали. Або СБУ, або розвідоргани. Саме в травні 2025 року Золкіна кудись перевели", - зазначив парламентар.

За словами Железняка, Золкін не перебуває в запасі СБУ.

"Залишаються розвідоргани. Ми насилаємо щодо Золкіна та інших в ГУР. А там відповідають, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Читайте також: Єрмак досі спілкується із Зеленським та зберігає обмежений вплив, - Железняк

За даними декількох наших джерел в ГУРі та не тільки, Золкін там і перебуває", - сказав нардеп.

Водночас він уточнив, що Золкін не є їхнім співробітником та не отримує там зарплатню. 

"Але у них є якась форма бумаги, якою він фактично був знятий із загального обліку мобілізації та нікуди далі не поставлений та перебуває типу під протекцією ГУРу", - додав Железняк.

Також дивіться: Зе-пропагандист Золкін обурився питанню, чому він не йде на війну добровольцем: "#бануті якісь чи що?". ВIДЕО

Атаки на НАБУ

Нардеп нагадав, що Володимир Золкін брав участь у відбілюванні Тімура Міндіча та атакував НАБУ і САП. 

"З літа 2025 року він почав активно писати на захист Міндіча і проти НАБУ і САП. ... У листопаді 2025 року Петров, Іванов та чомусь Золкін активно кричали, що нема ніяких плівок Міндіча, що це все фейк", - додав він.

Ув'язнення Золкіна

Железняк нагадав, що у липні 2010 року Золкіна було затримано, а у 2014 році засуджено за вбивство ( п.12 ч.2 ст.115 КК України) на 14 років.

До 2017 він відбував покарання у Менській колонії (це колонія для правоохоронців) і вийшов через 7 років умовно достроково.

Ухилення від податків

За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис. 

Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.

Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків, не декларує їх.

Читайте: Железняк виклав відео про блогерів, які просували Шарія у 2020 році

Автор: 

мобілізація (3448) Железняк Ярослав (751) ГУР (891)
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Топ коментарі
+40
Немає чому дивуватися. В Україні подібна шваль себе прекрасно почуває.
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09.03.2026 09:51 Відповісти
+39
Охреніти....Буданов не знав!Нє вінаватий Буданов!
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09.03.2026 09:49 Відповісти
+34
Золкін верещав як свиня коли його спитали-чому не на фронті?Жополизи кварталу в тилу потрібні.Шо не ясно?
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09.03.2026 09:56 Відповісти
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ви, як військовий, поважаєте золкіна? якщо так, то за що?
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09.03.2026 11:10 Відповісти
Особисто мені той Золкін глибоко до сраки. Я писав зовсім про інше.
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09.03.2026 11:51 Відповісти
На мій погляд, ті рейтинги які малюють Буданову давно втопилися в зеленому лайні, коли він перейшов в офіс президента.
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09.03.2026 10:23 Відповісти
оркестр клистирных инструментов Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Золкинд
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09.03.2026 10:23 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/10238099662381200/ Брат Єрмака Денис служить в ГУР МОУ. То що ...
Зе-блогер Золкін перебуває під протекцією ГУР МО
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09.03.2026 10:39 Відповісти
Вони усі перебувають під протекцією ГУР, починаючи з Єрмака.
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09.03.2026 13:35 Відповісти
А що є така юридична форма "пербувати під протекцієй" Це що? Щось на кшталт "захисту свідків"
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09.03.2026 18:55 Відповісти
Все равно во всем виноваты тцк,а баканоцы и будановцы священные коровы.
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09.03.2026 10:49 Відповісти
Весь зелений пропагандонський непотріб де-факто заброньований жОПою, тому ці організми так сумлінно відробляють свою миску помиїв.
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09.03.2026 10:51 Відповісти
Лицемірний мудак і вбивця - популярний і на особливих правах.
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.
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09.03.2026 11:00 Відповісти
Золкін СПЕЦІАЛЬНИЙ військовозобов'язаний . Що це значить ? В разі складної ситуації на фронті , Золкін , Татаров , Баканов і старший групи Єрмак , разом з братом начінають всєх мачіть , взривать , самалоьотамі бамбіть .... ну і все таке . Ну шо вам сказать , суцільний ад карочє .
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09.03.2026 11:02 Відповісти
А потім медалі від Путлера отримають...
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09.03.2026 13:37 Відповісти
Як не під@р, то обовязково під протекторатом якихось силовиків зЕвлади.
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09.03.2026 11:12 Відповісти
Він вийшов раніше можливого терміну при попередній владі. Як ? Він мусив відсидіти 2/3 щоб вийти по удо. Але ж він вийшов по половині. !!! Як ?
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09.03.2026 11:17 Відповісти
Запитай у тих , які взагалі не сидять і дня . Наприклад , у судді що п'яним убив нацгвардійця на блокпосту .
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09.03.2026 12:28 Відповісти
Подія була в 2010р. Засудили в 2014р. Закон Савченко, рік в СІЗО за 2.
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09.03.2026 14:16 Відповісти
Цікаво інше : як він вийшов по половині строку , як що був засуджений за особливо тяжкою статею ? Там максимум він повинен був відсидіти 2/3 строку.
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09.03.2026 11:15 Відповісти
Мусор- вбивця влаштувався на тепле місце. Герой нашого часу, ****.
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09.03.2026 11:19 Відповісти
Так у нас там всі. Враховуючи «а шо не жах?» Червоненко, який дивним чином з початку віни став підполковником ГУР МО
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09.03.2026 11:25 Відповісти
Ми всі чули про "плівки Міндіча". Хто чув самі плівки Міндіча? Не роздруковки, а самі плівки? Я не чув. Спеціально шукав. Не знайшов. Якщо вони є то маємо вимагати оприлюднення без купюр, але ж ніхто не вимагає! Якщо всім по фіг і плівок ніхто не чув то чому на ці плівки постійно посилаються?
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09.03.2026 11:27 Відповісти
Зате ЬЦК плювало на всі статуси по Виключений з обліку... Опісля спілкування в Тцк ти вже з новим віськовим квитком... Коли запитуєш яка різниця між мінтами-пенсіонерами і тобою, відповідають запитанням - А ти що екс міліціонер???
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09.03.2026 11:29 Відповісти
Які люди така і гур , позорище, шапіто..
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09.03.2026 11:30 Відповісти
Перепрошую; не люди, а влада. Це--не тотожні поняття.
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09.03.2026 15:43 Відповісти
Ой, ну про що ви говорите... Буде спокійно жити на одній вулиці з Міндічем і в вус не дути.
Ізраїль своїх не видає.
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09.03.2026 11:44 Відповісти
Коломойський втік від переслідування ФБР до Ізраїлю. Ізраїльтянам американські євреї пояснили що це матиме наслідки на постачання зброї з США. Коломойського швидко повернули в Україну... Здає Ізраїль своїх! Ще й як здає! Питання лише в ціні.
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09.03.2026 13:57 Відповісти
А ти казкар. Казкарі завжди плутають винятки і системність.
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09.03.2026 15:23 Відповісти
Оце у zеленого пропагандисти: zолкін - вбивця, сперменко - вбивця.
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09.03.2026 11:46 Відповісти
Добре живеться дуполизу Шашличного

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09.03.2026 11:46 Відповісти
Ой перестаньте, такі ви смішні. То Золкін, то ще якийсь там Насіров. Смикаєте еліту, як ніби справді в рівність повірили. Прийдіть вже до тями й тримайтеся до кінця, інакше на Варшаву з іржавою мосінкою.
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09.03.2026 11:53 Відповісти
Черговий шашличний штірліц
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09.03.2026 11:58 Відповісти
Кумири малоросів, контужених "кварталом", Марафоном та кремлівською пропагандою, яка століттями працює проти українських державників, політиків, ********** їх, зводячи на них наклепи.
І це працює. ☹️
А золкіни, іванови, петрови, раєвські жирують навіть під час війни.

"За словами Железняка, на YouTube Золкін у 2025 році заробив близько $100-150 тис.

Із 2023 року він придбав три авто, зокрема BMW X5 2025-го року.

Водночас, каже нардеп, із 2010 по 2025 рік він майже не сплачує податків не декларує їх."


Джерело: https://censor.net/ua/n3604239
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09.03.2026 12:05 Відповісти
Який цікавий адвокат вбивці Золкіна підкотив ...
І такий самий брехливий. Покажіть мої коментарі, в яких я закликала когось вішати.
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09.03.2026 15:26 Відповісти
Показуйте конкретні факти про придбані авто депутатами від ЄС за роки великої війни
Порівняємо їх із придбаннями пропагандонів ОПи.
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09.03.2026 15:28 Відповісти
Канєшна-канєшна! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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09.03.2026 15:34 Відповісти
А де ще притулок знаходити сепарні, ефесбешникам, і риго-силі?
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09.03.2026 12:10 Відповісти
Він сидів у в*язниці за вбивство людини.
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09.03.2026 12:26 Відповісти
Проблема виникає тоді, коли Золкін і йому подібні персонажі починають працювати на "внутрішній ринок", займають якусь одну сторону і перетворюються на пропагандистів.
Доки Золкін працював лише на зовні, то до нього якихось особливих претензій від суспільства не було. А так получилось, що набрав певний авторитет і його зараз використовують у політичних інтригах.
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09.03.2026 12:27 Відповісти
Раніше про нього ніхто не знав. Прийшла популярність - прийшла цікавість. Логічно.
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09.03.2026 14:19 Відповісти
Тепер зрозуміло звідки у цього чорта Золкіна доступ до кацапських полонених на яких ця чепуха робить контент для Ютьюба. Там ще один гусь Апостол є. Це які треба мати усі ви щоб тебе пускали в місця утримання цих кацапів
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09.03.2026 13:08 Відповісти
Так. Під протекцією "своїх" - зєлєнского і єрмака. А ви що чекали на порядність від "укроєврея"?
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09.03.2026 13:09 Відповісти
пропагандоны они и в Африке пропагандоны. Мне его табло еще с 2022 с первых интервью не нравилось, клоун
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09.03.2026 13:10 Відповісти
Він від 2022 в базі Миротворця, як провокатор і "тітушка" на публічних акціях.

https://x.com/UaPeacemaker/status/2030935295445664115?s=20
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09.03.2026 15:31 Відповісти
Гогілашвілі, червоненко, шевченко, тепер цей мусор-вбивця,
буданга перетворив ГУР на кагал шпигунів і зрадників
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09.03.2026 13:12 Відповісти
Раз нема документів на бронь,направте ТЦК і хай хлопець послуже Батьківщині.Хай язик до дупи запихне,а не лізе характеризувати роботу НАБУ і САП.
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09.03.2026 13:15 Відповісти
У Золкіна талант вступати не в ту "партію": то побився не з тим, то вступив не в ту партію... Але, як кажуть, "як пішло п... на пропасть, то й старці ї....". А такий наче пристойний чоловік був...
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09.03.2026 13:24 Відповісти
Молодець Золкін. Над лохами поржав і чимало заробив. А лохи най терплять далі. Заходимо на 8 рік. Чудовий українці народ...всім би такий, але Техас грабують техасці.
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09.03.2026 13:31 Відповісти
В УКРАЇНІ : -
Головнокомандуючий - москаль Сирський.
Міністр оборони - москаль Федоров.
Голова офісу Зеленського - москаль Буданов.
Заступник голови офісу Зеленського - москаль Татаров.
Голова ДБР - москаль Сухачов.
Колишній генпрокурор - москалька Венедіктова.
Колишній голова СБУ - москаль Баканов.
Колишній заступник голови СБУ - москаль Наумов.
Колишній голова офісу Зеленського - москаль Єрмак.
Колишній голова Верховного Суду - москаль Князєв.
Владоможці кошерного Зеленського забронювали від війська - вірних пропагандонів сраколизів Зеленського - москалів - Золкіна, Іванова, Петрова....
Виникає ТРИ запитання:
-- в якій країні ми живемо.???
-- проти яких кровожерливих окупантів з північного сходу ми воюємо.???
-- можливо Головна мета владної банди Зеленського - така сама як і в москальських окупантів ***** - знищення і пограбування чим більше УКРАЇНЦІВ.???
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09.03.2026 13:31 Відповісти
Єрман єврей.
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09.03.2026 13:42 Відповісти
Єрмак - москальський ашкеназі зі змішаної москало-єврейської родини.
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09.03.2026 13:56 Відповісти
Значит цінний кадр
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09.03.2026 13:36 Відповісти
Золкін і кошевий бійці спецпризначення ротового отвору.
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09.03.2026 14:08 Відповісти
Золкін мав бути ще знятий з військового обліку за поданням виправної колонії за особливо тяжкий злочин, менше сенсацій і брехні розповсюджуйте
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09.03.2026 14:17 Відповісти
Він вийшов достроково після половини строку. Значить, був пересуд і злочин визнали менш тяжким. Інакше сидів би 2/3 строку мінімум. Очевидно, був корисний адміністрації. І зараз корисний.
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10.03.2026 00:04 Відповісти
З обліку знімається в будь-якому разі якщо є вирок суду, а потім був пересуд чи не було пересуду, поновлення вже не могло бути. Таким було законодавство.
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03.04.2026 00:15 Відповісти
а як вийшло що він півтора року недосидів
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09.03.2026 14:37 Відповісти
Блогерів потрібно обкладати податками за піідвищеною ставкою, як легкі гроші та надприбутки,
блогери це звичайні базарні баби, які нічого не роблять лише ляпають язиками
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09.03.2026 22:15 Відповісти
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