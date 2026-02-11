Железняк виклав відео про блогерів, які просували Шарія у 2020 році
Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у Фейсбуці перепостив відео про тих, хто допомагав розвивати партію Шарія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео про прибічників Шарія
За словами Железняка, особисто йому у цьому відео подобається історія про одного з сучасних пропагандистів Офісу Президента - Володимира Золкіна.
"Він постійно намагається виправдатися про своє кримінальне минуле та підтримку Шарія. По судимості - це факт. А ось по Шарію довго вдавалось. До цього відео. Тут Оксана Мороз його прям по кісточках розкладає", - написав народний депутат.
Також Железняк додав, що окрім виправдовування Тимура Міндіча та відпрацювання тез від Петрова, він ще і ведучий на марафонському каналі "Ми-Україна", що виходить за кошти платників податків.
"Саме в ефірах ток-шоу вони з Петровим за кошти платників податків розповідають нам, як треба любити владу", - додав Железняк.
"Ми теж цим персонажем займаємось, думаю відносно скоро розкриємо ще одну історію", - резюмував нардеп.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
