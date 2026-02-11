РУС
7 848 15

Железняк выложил видео о блогерах, которые продвигали Шария в 2020 году

Золкин, профессор и государственные изменники. Где сейчас блогеры, которые продвигали Шария в 2020 году

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook перепостил видео о тех, кто помогал развивать партию Шария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео о сторонниках Шария

По словам Железняка, лично ему в этом видео нравится история об одном из современных пропагандистов Офиса Президента - Владимире Золкине. 

"Он постоянно пытается оправдаться за свое криминальное прошлое и поддержку Шария. По судимости - это факт. А вот по Шарию долго получалось. До этого видео. Здесь Оксана Мороз его прямо по косточкам раскладывает", - написал народный депутат.

Также Железняк добавил, что кроме оправдания Тимура Миндича и отработки тезисов от Петрова, он еще и ведущий на марафонском канале "Мы-Украина", который выходит за средства налогоплательщиков.

"Именно в эфирах ток-шоу они с Петровым за средства налогоплательщиков рассказывают нам, как нужно любить власть", - добавил Железняк. 

"Мы тоже этим персонажем занимаемся, думаю, относительно скоро раскроем еще одну историю", - резюмировал нардеп. 

Что предшествовало?

Автор: 

Топ комментарии
+8
Золкін вбив людину і не відсидів весь строк.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:32 Ответить
+6
Шарія ловлять?
показать весь комментарий
11.02.2026 21:20 Ответить
+4
Це усе про проросійську сутність влади. Сподіваюся, що суспільство є, воно не спить і не сліпе і висновки будуть зроблені. Якщо я помиляюся, то попереду лише морок.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:36 Ответить
"Перепросив" - це п**д*ц
показать весь комментарий
11.02.2026 21:19 Ответить
Норм так - на колінах
показать весь комментарий
11.02.2026 21:26 Ответить
Мабуть не на всі 100%-ще не повністю дно і не срака_)!(опа,але менджери стараються
показать весь комментарий
11.02.2026 21:29 Ответить
Шарія ловлять?
показать весь комментарий
11.02.2026 21:20 Ответить
як спіймають, зразу на прутень
показать весь комментарий
11.02.2026 21:30 Ответить
Петрови-іванови і на нц сидять,їх зразу видно по тексту.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:34 Ответить
Це усе про проросійську сутність влади. Сподіваюся, що суспільство є, воно не спить і не сліпе і висновки будуть зроблені. Якщо я помиляюся, то попереду лише морок.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:36 Ответить
А в мороці: дєрмаки, міндічі, цукермани, міндічі, цукермани, дєрмаки, ......
показать весь комментарий
11.02.2026 21:46 Ответить
Восьмий рік йде, а все ніяк не здадуть, от же продийсвіти
показать весь комментарий
11.02.2026 22:32 Ответить
Бляха, Золкін теж із цих...?
показать весь комментарий
11.02.2026 21:59 Ответить
Самий упоротий! - а як шифрувався
показать весь комментарий
11.02.2026 22:08 Ответить
Золкін вбив людину і не відсидів весь строк.
показать весь комментарий
11.02.2026 22:32 Ответить
Та треба просто самому подивитися, що там журналіст Золкін робив на мітингу Шарія, а не вірити всьому написаному. Репортаж якраз був критичний, Золкін показував, що партія Шарія - шняга ще та. Хоча, якщо розглядати критику, як піар - то так, він долучався до розкрутки. Але, тоді незрозуміло, за що банять тих, хто критикує сивочолого? Це теж така ж розкрутка.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:46 Ответить
Всіх перевзутих в стрибку потрібно виводити на чисту воду, а краще затримувати спец службами і на обмін бо це загроза нац безпеці
показать весь комментарий
11.02.2026 22:25 Ответить
Навколо зелі сама шваль.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:32 Ответить
 
 