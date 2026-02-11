Железняк выложил видео о блогерах, которые продвигали Шария в 2020 году
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook перепостил видео о тех, кто помогал развивать партию Шария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео о сторонниках Шария
По словам Железняка, лично ему в этом видео нравится история об одном из современных пропагандистов Офиса Президента - Владимире Золкине.
"Он постоянно пытается оправдаться за свое криминальное прошлое и поддержку Шария. По судимости - это факт. А вот по Шарию долго получалось. До этого видео. Здесь Оксана Мороз его прямо по косточкам раскладывает", - написал народный депутат.
Также Железняк добавил, что кроме оправдания Тимура Миндича и отработки тезисов от Петрова, он еще и ведущий на марафонском канале "Мы-Украина", который выходит за средства налогоплательщиков.
"Именно в эфирах ток-шоу они с Петровым за средства налогоплательщиков рассказывают нам, как нужно любить власть", - добавил Железняк.
"Мы тоже этим персонажем занимаемся, думаю, относительно скоро раскроем еще одну историю", - резюмировал нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
