Железняк выложил видео о блогерах, которые продвигали Шария в 2020 году

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook перепостил видео о тех, кто помогал развивать партию Шария.

По словам Железняка, лично ему в этом видео нравится история об одном из современных пропагандистов Офиса Президента - Владимире Золкине.

"Он постоянно пытается оправдаться за свое криминальное прошлое и поддержку Шария. По судимости - это факт. А вот по Шарию долго получалось. До этого видео. Здесь Оксана Мороз его прямо по косточкам раскладывает", - написал народный депутат.

Также Железняк добавил, что кроме оправдания Тимура Миндича и отработки тезисов от Петрова, он еще и ведущий на марафонском канале "Мы-Украина", который выходит за средства налогоплательщиков.

"Именно в эфирах ток-шоу они с Петровым за средства налогоплательщиков рассказывают нам, как нужно любить власть", - добавил Железняк.

"Мы тоже этим персонажем занимаемся, думаю, относительно скоро раскроем еще одну историю", - резюмировал нардеп.

Что предшествовало?

