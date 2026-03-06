Зе-пропагандист Золкін обурився питанню, чому він не йде на війну добровольцем: "#бануті якісь чи що?". ВIДЕО
Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін, відомий своїми розмовами з російськими військовополоненими, різко відреагував на закиди глядачів щодо його особистої участі у бойових діях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з ефірів Золкін обурився запитанню, чому він не йде на фронт добровольцем.
Увага! Ненормативна лексика!
Деталі заяви
У відповідь на коментарі користувачів блогер вдався до емоційних висловлювань, поставивши під сумнів доцільність подібних запитань у публічному просторі.
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Пряма мова: "Можеш піти добровольцем. Можу піти добровольцем. Всі можуть піти добровольцем. Ну нащо це писати? Ну що, їбануті якісь чи що? Ну всі можуть піти добровольцем. А чорне — це чорне, а біле — це біле. А це мікрофон", — заявив Золкін, демонструючи техніку у своїй студії.
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золкін, стерненко, клопотенко, притула, оті виконавці ротом, оті стендапери, оті блогери губаті всіх статей .......
навіть "герої" у пікселі, чи як там зараз? у мільтикамі!
весь київ заліплений білецьким.
на україну чекають веселі післявоєнні часи!!!
корупційні потоки самі себе не окучать
Нарешті згадав де я бачив того Золкіна. Він був постійно в команді шарійовців під судами, ДБР. Знімали відеоматеріали з яких Шарій потім монтував відео сидячи за кордоном. Во істину в Україні переміг антимайдан у 2019 році.
пішли ви нах з вашими претензіями, кріпаки!