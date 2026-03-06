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Зе-пропагандист Золкін обурився питанню, чому він не йде на війну добровольцем: "#бануті якісь чи що?". ВIДЕО

Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін, відомий своїми розмовами з російськими військовополоненими, різко відреагував на закиди глядачів щодо його особистої участі у бойових діях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з ефірів Золкін обурився запитанню, чому він не йде на фронт добровольцем.

Увага! Ненормативна лексика!

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Деталі заяви

У відповідь на коментарі користувачів блогер вдався до емоційних висловлювань, поставивши під сумнів доцільність подібних запитань у публічному просторі.

  • Пряма мова: "Можеш піти добровольцем. Можу піти добровольцем. Всі можуть піти добровольцем. Ну нащо це писати? Ну що, їбануті якісь чи що? Ну всі можуть піти добровольцем. А чорне — це чорне, а біле — це біле. А це мікрофон", — заявив Золкін, демонструючи техніку у своїй студії.

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блогер (197) мобілізація (3443) добровольці (992)
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Топ коментарі
+65
По-перше ніхто з них нічого не "постачає" - постачає це коли ти за свої гроші, а коли за людські - то ти просто посередник який ще й маржу бере.
По-друге Лисий з Кварталу теж волонтер - збирають зі своїх бидло-шоу.
По-третє вони обидва сраколизи режими, тільки один явний а другий просто під СБУ і не палиться.
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06.03.2026 12:16 Відповісти
+55
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06.03.2026 11:57 Відповісти
+44
У зелених слуг, їх братів ригів і зеків фронт всередині країни - закакувати і так закакані з 2019 року мізки наріду.
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06.03.2026 11:52 Відповісти
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Звісно ж, у мусора вбивці таке питати. #бануті якісь чи що?
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06.03.2026 13:02 Відповісти
клоун не хоче в НАШИХ воїнів взяти інтервю - як вони так можуть без вилазно 4 роки воювати, яких у них ***** плани на відпустку 2 рази в рік по 15 днів, як вони умудряються сімю зберегти, чи діти їх впізнають, як вони ставляться до клоунів, суддів прокурорів мєнтів і пєнсам в 40 років яким не можна служити????
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06.03.2026 13:11 Відповісти
бИвших мусорів не буває.. простий, як пробка... дебілам нравицццця...
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06.03.2026 13:11 Відповісти
зелена пліснява приютила біля себе увесь гній людства, що був в україні!
золкін, стерненко, клопотенко, притула, оті виконавці ротом, оті стендапери, оті блогери губаті всіх статей .......
навіть "герої" у пікселі, чи як там зараз? у мільтикамі!
весь київ заліплений білецьким.
на україну чекають веселі післявоєнні часи!!!
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06.03.2026 13:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Ну так можна ж на призив болт покласти..прецедет є
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06.03.2026 13:34 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/uBZGyIM1MX0?feature=share
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06.03.2026 13:37 Відповісти
Цей мусорок може вбивати тільки беззахиснів громадян. Що він і робив як мусором був. А на фронт таким гнидам сцикотно, можуть убити.
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06.03.2026 13:38 Відповісти
коли це мусора йшли на фронт добровольцями??????
корупційні потоки самі себе не окучать
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06.03.2026 14:07 Відповісти
Мдааааа...
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06.03.2026 14:14 Відповісти
усі можуть піти добровольцями, а мені накуй даром не потрібно
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06.03.2026 14:19 Відповісти
Доброго ранку.

Нарешті згадав де я бачив того Золкіна. Він був постійно в команді шарійовців під судами, ДБР. Знімали відеоматеріали з яких Шарій потім монтував відео сидячи за кордоном. Во істину в Україні переміг антимайдан у 2019 році.
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06.03.2026 15:12 Відповісти
Ooo , etat ruski ***** huže *****a s toi starani akop !
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06.03.2026 16:19 Відповісти
Де їх ЗЕбіли знаходять?Єрмак хотів підти добровольцем-вже прийшов.Тепер ще ЗЕлений півень йде добровольцем але вже передумав.
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06.03.2026 17:10 Відповісти
А чого його називають зепропагандистом? Щось не помічав чогось такого " надто незвичайного "
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06.03.2026 19:37 Відповісти
просто набери в пошуковику "Золкін про Порошенка"
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07.03.2026 09:47 Відповісти
Цікаво що це все лайно броньоване як і заправники чомусь а от водії громадського транспорту ні... кодло нешуганих кварталівських ідіотів
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06.03.2026 20:42 Відповісти
Золкін - сраний мєнт, який сидів за побутове вбивство: зранку, з кєнтом вони вирішили, шо дуже круті мєнти і домахалися до чувака, сталась драка і Золкін чувака завалив. Бо ж мєнту можна все. Але по амністіі вийшов. Тому такий собі персонаж
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06.03.2026 22:00 Відповісти
Він боєць невидимого фронту 🤣
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06.03.2026 22:32 Відповісти
Можно, а зачем? 😁
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06.03.2026 22:45 Відповісти
Думаю, всім зрозуміло, що вихваляти мародера та військового злочинця, всі друзі якого виявились грабіжниками та корупціонерами можуть лише ті організми, які фактично є моральними виродками та покидьками. Тому непотрібно мати жодних ілюзій стосовно платних політруків жОПи, типу цього золкіна, петрова, відсмокчучки, казаріна та іншого непотребу. Всіх цих персонажів після зміни влади повинне чекати справедливе покарання, як це відбулося з геббельсовскими пропагандонами в Третьому рейсі.
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07.03.2026 00:56 Відповісти
Моральний слабак і нікчема
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07.03.2026 05:53 Відповісти
хоча мені і не подобаются їхні хохотушки з маскалями Золкіна і його кента але тут має відповідати кожен за себе
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07.03.2026 09:49 Відповісти
вчера смотрел передачу золкина, чуть не рыганул. соловьев в раше нервно курит))) собрал эГспертов зелиных, выстроил в кружок и они выливали там желч, как вы думаете кто виноват во всех бедах в Украине? правильно порошенко))))) короче мудак редкостный
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07.03.2026 10:33 Відповісти
Не, ну по существу то все правильно ответил. А кто спрашивает внатуре дегенерат, хотя этого зеолкина на дух не переношу, но обьективно он прав на 100%. Ведь каждый может пойти добровольцем?
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07.03.2026 10:46 Відповісти
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22844:2023-03-15-08-22-03&catid=2:2010-01-21-20-27-57
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07.03.2026 11:53 Відповісти
Єврей Золкін вд євреїі ОП отримав бронь.
пішли ви нах з вашими претензіями, кріпаки!
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09.03.2026 14:10 Відповісти
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