Уряд удосконалив механізм залучення ДФТГ до протиповітряної оборони

Уряд ухвалив зміни до постанови, що регулює реалізацію проєкту щодо посилення ППО шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, документ усуває низку організаційних бар'єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо.

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Зміни

У Міноборони розповіли, що зміни стосуються кількох ключових напрямів:

Більше ініціативи для військового командування на місцях. Відтепер право ініціювати створення груп протиповітряної оборони у структурі ДФТГ мають не лише начальники військових адміністрацій. Це повноваження розширено на командирів ДФТГ та командирів військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключається обов'язкова участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО.

Відтепер право ініціювати створення груп протиповітряної оборони у структурі ДФТГ мають не лише начальники військових адміністрацій. Це повноваження розширено на командирів ДФТГ та командирів військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключається обов'язкова участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО. Чіткі кадрові критерії. До складу новостворених груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають відстрочку від призову. Обов'язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера.

До складу новостворених груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають відстрочку від призову. Обов'язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера. Професійна сертифікація фахівців. Для операторів (зовнішніх пілотів) безпілотних літальних апаратів встановлено вимогу обов'язково отримати сертифікат у навчальних закладах (центрах або школах), які сертифіковані безпосередньо Міноборони. Сапери, що входять до цих груп, мають пройти навчання у закладах освіти Міноборони, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій і здобути документ сапера державного зразка.

Для операторів (зовнішніх пілотів) безпілотних літальних апаратів встановлено вимогу обов'язково отримати сертифікат у навчальних закладах (центрах або школах), які сертифіковані безпосередньо Міноборони. Сапери, що входять до цих груп, мають пройти навчання у закладах освіти Міноборони, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій і здобути документ сапера державного зразка. Тимчасове посилення фахівцями Сил ТрО. У випадках, коли серед добровольців бракує осіб із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідного фаху.

У випадках, коли серед добровольців бракує осіб із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідного фаху. Єдине управління та сумісність. Створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. При цьому оперативне планування та безпосереднє управління їхніми діями залишається у виключній компетенції Повітряних Сил ЗСУ через відповідні органи управління ППО.

У міністерство заявили, що ці зміни усунуть зайву бюрократію та дадуть командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами.

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Що передувало?

У червні 2025 року Кабмін затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території шляхом залучення груп ППО зі складу підрозділів добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

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