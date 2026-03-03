Правительство усовершенствовало механизм привлечения ДФТГ к противовоздушной обороне
Правительство приняло изменения в постановление, регулирующее реализацию проекта по усилению ПВО путем привлечения добровольческих формирований территориальных громад.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, документ устраняет ряд организационных барьеров и детализирует требования к подготовке личного состава, который защищает украинское небо.
Изменения
В Минобороны рассказали, что изменения касаются нескольких ключевых направлений:
- Больше инициативы для военного командования на местах. Отныне право инициировать создание групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ имеют не только начальники военных администраций. Эти полномочия расширены на командиров ДФТГ и командиров воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которым подчинено соответствующее добровольческое формирование. В то же время из процедуры исключается обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира такой группы ПВО.
- Четкие кадровые критерии. В состав вновь созданных групп ПВО будут привлекаться члены ДФТГ, которые в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от призыва. Обязательным условием является прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера.
- Профессиональная сертификация специалистов. Для операторов (внешних пилотов) беспилотных летательных аппаратов установлено требование обязательно получить сертификат в учебных заведениях (центрах или школах), которые сертифицированы непосредственно Минобороны. Саперы, входящие в эти группы, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и получить документ сапера государственного образца.
- Временное усиление специалистами Сил ТрО. В случаях, когда среди добровольцев не хватает лиц с квалификацией пилота, мастера или сапера, в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специальности.
- Единое управление и совместимость. Созданные группы будут действовать как интегрированная часть общей системы противовоздушной обороны ВСУ. При этом оперативное планирование и непосредственное управление их действиями остается в исключительной компетенции Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО.
В министерстве заявили, что эти изменения устранят лишнюю бюрократию и дадут командирам необходимую гибкость в управлении подразделениями.
Что предшествовало?
В июне 2025 года Кабмин утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории путем привлечения групп ПВО из состава подразделений добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще пару років і сотня циркулярів і уряд таки остаточно все врегулює... Хоча межі вдосконаленню немає...