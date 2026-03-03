Правительство усовершенствовало механизм привлечения ДФТГ к противовоздушной обороне

Правительство приняло изменения в постановление, регулирующее реализацию проекта по усилению ПВО путем привлечения добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, документ устраняет ряд организационных барьеров и детализирует требования к подготовке личного состава, который защищает украинское небо.

Читайте также: У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боев на Ближнем Востоке, - Зеленский

Изменения

В Минобороны рассказали, что изменения касаются нескольких ключевых направлений:

Больше инициативы для военного командования на местах. Отныне право инициировать создание групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ имеют не только начальники военных администраций. Эти полномочия расширены на командиров ДФТГ и командиров воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которым подчинено соответствующее добровольческое формирование. В то же время из процедуры исключается обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира такой группы ПВО.

Отныне право инициировать создание групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ имеют не только начальники военных администраций. Эти полномочия расширены на командиров ДФТГ и командиров воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которым подчинено соответствующее добровольческое формирование. В то же время из процедуры исключается обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира такой группы ПВО. Четкие кадровые критерии. В состав вновь созданных групп ПВО будут привлекаться члены ДФТГ, которые в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от призыва. Обязательным условием является прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера.

В состав вновь созданных групп ПВО будут привлекаться члены ДФТГ, которые в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от призыва. Обязательным условием является прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера. Профессиональная сертификация специалистов. Для операторов (внешних пилотов) беспилотных летательных аппаратов установлено требование обязательно получить сертификат в учебных заведениях (центрах или школах), которые сертифицированы непосредственно Минобороны. Саперы, входящие в эти группы, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и получить документ сапера государственного образца.

Для операторов (внешних пилотов) беспилотных летательных аппаратов установлено требование обязательно получить сертификат в учебных заведениях (центрах или школах), которые сертифицированы непосредственно Минобороны. Саперы, входящие в эти группы, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и получить документ сапера государственного образца. Временное усиление специалистами Сил ТрО. В случаях, когда среди добровольцев не хватает лиц с квалификацией пилота, мастера или сапера, в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специальности.

В случаях, когда среди добровольцев не хватает лиц с квалификацией пилота, мастера или сапера, в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специальности. Единое управление и совместимость. Созданные группы будут действовать как интегрированная часть общей системы противовоздушной обороны ВСУ. При этом оперативное планирование и непосредственное управление их действиями остается в исключительной компетенции Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО.

В министерстве заявили, что эти изменения устранят лишнюю бюрократию и дадут командирам необходимую гибкость в управлении подразделениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны-перехватчики сбили более 70% "шахедов" в Киеве в течение февраля, - Сырский

Что предшествовало?

В июне 2025 года Кабмин утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории путем привлечения групп ПВО из состава подразделений добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ).

Смотрите: Украинский зенитный FPV-дрон догнал и уничтожил иранский "шахед". ВИДЕО