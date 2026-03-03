РУС
Новости ПВО Украины
617 2

Правительство усовершенствовало механизм привлечения ДФТГ к противовоздушной обороне

ДФТГ в ПВО: правительство усовершенствовало механизм проекта

Правительство приняло изменения в постановление, регулирующее реализацию проекта по усилению ПВО путем привлечения добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, документ устраняет ряд организационных барьеров и детализирует требования к подготовке личного состава, который защищает украинское небо.

Изменения

В Минобороны рассказали, что изменения касаются нескольких ключевых направлений:

  • Больше инициативы для военного командования на местах. Отныне право инициировать создание групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ имеют не только начальники военных администраций. Эти полномочия расширены на командиров ДФТГ и командиров воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, которым подчинено соответствующее добровольческое формирование. В то же время из процедуры исключается обязательное участие руководителя военной администрации в определении командира такой группы ПВО.
  • Четкие кадровые критерии. В состав вновь созданных групп ПВО будут привлекаться члены ДФТГ, которые в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от призыва. Обязательным условием является прохождение специализированной подготовки и получение документа об образовании внешнего пилота, мастера или сапера.
  • Профессиональная сертификация специалистов. Для операторов (внешних пилотов) беспилотных летательных аппаратов установлено требование обязательно получить сертификат в учебных заведениях (центрах или школах), которые сертифицированы непосредственно Минобороны. Саперы, входящие в эти группы, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и получить документ сапера государственного образца.
  • Временное усиление специалистами Сил ТрО. В случаях, когда среди добровольцев не хватает лиц с квалификацией пилота, мастера или сапера, в группы ПВО разрешено временно привлекать действующих военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ соответствующей специальности.
  • Единое управление и совместимость. Созданные группы будут действовать как интегрированная часть общей системы противовоздушной обороны ВСУ. При этом оперативное планирование и непосредственное управление их действиями остается в исключительной компетенции Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО.

В министерстве заявили, что эти изменения устранят лишнюю бюрократию и дадут командирам необходимую гибкость в управлении подразделениями.

Что предшествовало?

В июне 2025 года Кабмин утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории путем привлечения групп ПВО из состава подразделений добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ).

Минобороны (1793) ПВО (2251) добровольцы (355)
