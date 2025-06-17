РУС
Новости ПВО Украины Добрововольцы будут сбивать вражеские дроны
Начался экспериментальный проект по усилению сил ПВО привлечением групп из ДФТГ

Обнародовано постановление Кабинета Министров, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории путем привлечения групп ПВО из состава подразделений добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Экспериментальный проект предусматривает следующее:

  • группа противовоздушной обороны - подразделение добровольческого формирования территориальной громады, образованное для усиления противовоздушной обороны на территории соответствующей территориальной громады путем выявления, наблюдения, оповещения и/или нейтрализации угроз (сбивания) воздушных объектов государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов;
  • группа противовоздушной обороны образуется командиром ДФТГ в структуре добровольческого формирования территориальной громады по согласованию с командованием соответствующей воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу. Инициировать образование групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ на соответствующей территории могут военные администрации;
  • в случае образования групп противовоздушной обороны в их состав включаются по письменным заявлениям члены ДФТГ из числа лиц, которые в соответствии с ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и прошли соответствующую подготовку. Указанные положения не распространяются на группы противовоздушной обороны с пилотируемыми воздушными судами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены ДФТГ, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям и имеют документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и / или обслуживания соответствующих пилотируемых воздушных судов;
  • в случае включения члена ДФТГ в состав группы противовоздушной обороны в контракт добровольца территориальной обороны, заключенного с таким членом ДФТГ, обязательно вносится условие о запрете направления такого лица для выполнения боевых или иных задач, кроме осуществления мероприятий по противовоздушной обороне, предусмотренных экспериментальным проектом;
  • обеспечение группы противовоздушной обороны оружием, боеприпасами и т.д. осуществляется воинской частью Сил территориальной обороны ВСУ или воинской частью Воздушных сил ВСУ в порядке, установленном Минобороны;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны, - Кабмин

  • группы противовоздушной обороны имеют право на использование технических средств для выявления, сопровождения, оповещения и / или нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, применяемых государством-агрессором, полученных соответствующими воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ в установленном законодательством порядке от предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также физических лиц на благотворительной основе или на условиях временного бесплатного пользования;
  • выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренной абз. вторым пункта 11 постановления КМУ от 28.02.2022
    №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов местных бюджетов в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне на основании приказа командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира ДФТГ.

Кабмин (14120) ПВО (3129) добровольцы (1209) тероборона (350)
+12
Боже, які довб......би, хіба не понятно, що це буде очередна лазейка ухода от мобілізації. Наполучают корочек і будут спокойно передвигатись, показувати що вони вояки. Це просто сміх. Є ВСУ і пізд..ц, ніяких більше формувань. Потрібно досконально перевірити тих хто продвигає цю *****.
17.06.2025 19:45 Ответить
+9
питання чим будемо стріляти? судячи що шахеди-мопеди вільно кружляють над Києвом то проблема очевидна. Для мобільних груп ще потрібен транспорт і не легковик а всюдипрохідний пікап, їх на фронті чекають недочекаються...
17.06.2025 19:34 Ответить
+9
Тем более, что шахеды сейчас ходят на высоте +\- 3000 метров и пикируют в последний момент. Чем в ДФТГ их там достанут?
17.06.2025 19:45 Ответить
Комментировать
100к, при цьому звичайним ппошникам платять 20к. Як так?
17.06.2025 19:05 Ответить
ппошники більше чим 100к заробляють
17.06.2025 19:08 Ответить
В мене знайомий в ппо, 20к, і іноді штрафи ще виписують.
17.06.2025 19:15 Ответить
Может кто-то зелёным объяснит что воевать мясом в окопах ещё как-то можно, хоть и не долго. Но вот в ПВО это как правило не работает вообще. Хотя отчёт это я. Кто-то просто отмоет из бюджета на очередную инициативу
17.06.2025 19:27 Ответить
17.06.2025 19:45 Ответить
Патужністю та незламністю
17.06.2025 20:13 Ответить
Ну разве что.
17.06.2025 20:53 Ответить
Село под Киевом. Не часами, но пол часа шахед летает над селом. Не трогают. Ждут когда в лес или поля уйдет. Над селом не сбивают
17.06.2025 19:46 Ответить
а коли вони над Києвом літають сотнею то також чекати?
17.06.2025 20:14 Ответить
Пытаться не допускать в Киев, в Запорожье, Луцк, Тернополь в города.
17.06.2025 21:53 Ответить
табєльним макароном тва умєло дєйствуя штиком та прикладом

.
17.06.2025 21:00 Ответить
Як можна із стрілецької зброї,хоч і великокаліберної,збити балістику або шахед на висоті хоча б 2000 м?ДШК горщонтально до 2000 м не дотягує...
17.06.2025 19:37 Ответить
Смотря что поставили как цель при создании этих групп. Если ради пиара и отмыва бабла - это фиолетово.
17.06.2025 19:46 Ответить
у разі утворення груп протиповітряної оборони до їх складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ з числа осіб, які відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли
відповідну підготовку.
17.06.2025 21:45 Ответить
КМ - збіговисько зелених довбойобів.
Все що літає у повітрі повинно керуватись і контролюватиь повітряними силами України. Я вже не ажу про наші ******* вимоги сертифікації на літаки загального користування, які у західних країнах давно сертифіковані. А також про проблеми інтеграції озброєння на ці літаки.
Ідея то гарна, але це треба було починати щонайменше рік тому, а не чекати поки алабуга почне виробляти сто шахедів на добу, а ще через три місяці доведе цю кількість до двохсот. І не звалювати це на ДФТГ і місцеву владу... ****** зелені імпотенти.
17.06.2025 19:56 Ответить
Да. "Прикольно" будет, когда такая вот полудикая группа от ДФТГ отработает по своей же вертушке из-за элементарный несогласованности. Нахрена плодить такие сложно-подчиненные схемы?
17.06.2025 22:05 Ответить
Тут даже комментировать нечего! КМ представляет себе добровольческие группы ПВО, как дидуганов с дробовиками? ПВО это сложная система, где все составные части должны работать согласованно ! (А то деды с пулеметами посбивают дедов на аэропланах )
17.06.2025 20:25 Ответить
мабуть "лопат кулєби" в Київ підтягнули???
17.06.2025 20:29 Ответить
Так ДФТГ практично з початку війни цим займались. Це їхні дії заднім числом внесли до закону? А! "Залучення до контракту" добровольця це їм схоже тепер платить стануть.
17.06.2025 20:35 Ответить
Питання: чому так мало дронів долітає до Москви (Алабуги і тд)
Питання: чому цей досвід не можна запозичити, замість вигадування велосипеда?
17.06.2025 20:35 Ответить
У них є авіація та гелікоптери і вони самі виробники дешевих ракет якими можна збивати дрони.

Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр для збиття шахедів, є багато рішень з швидкість більше 240 км/год і дальністю 50-100 км але варість там буде від 15тис.
Та їх легше випускати чим шахед і вони всерівно будуть дешевше дорогих ракет до авіації чи ППО або коштів на утримання мобільних груп. До прикладу Wingcopter W178.
17.06.2025 21:25 Ответить
Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр.
Стоп. Не гоните лошадей. Нам нужно научиться выпускать самый простой транзистор П 214 или КТ 317. Можно собраться с силами и выпустить обычный шариковый подшибник. А вы дроны на конвеер. Не смешите.Сборка из китайских модулей и выклейка корпуса из импортной стеклоткани и импортной эпоксидки
17.06.2025 22:02 Ответить
Якось, набагато швидше, у осіб з урядового кварталу, виходить виведення грошей з України, ніж на державному рівні, як у Великій Британії під час ДСВ, вирішити дієву роботу Системи ППО!!??
Менегери в ОПУ, не такі уже і «ПОТУЖНІ» разом з директоратами та групою осіб в КМУ з держсекретарями(майже рота)!?!?
Пройшло три роки московської повномасштабки, а воно у них, он, як тільки експеримент… З 2019 року, все було їм, Акакаяразніца ??? Просто пєрєстать стрєлять …??.
17.06.2025 20:35 Ответить
Дебіли і саботажники на четвертий рік війни розчухались показати, що крім мародерства здатні на корисні справи. Я з 22-го пишу про необхідність створення груп ППО в кожній громаді. В той час за пару діб тільки в мене прямо над будинком штук 5 ракет пролетіло так низько, що з калаша запросто поцілити, і збивати безпечно - по інерції падала б в полі, та хоч поліном кидай. Грьобані мародери дуже бояться озброїти народ і вангую всю цю ініціативу потихому спустять в унітаз, як вже було з теробороною - закони прийняли, ніби щось організували, але ні зброї, ні засобів зв'язку до вторгнення не дали, а після вторнення підім'яли під совкових генералів.
17.06.2025 22:32 Ответить
В нічого що ДФТГ з 22 року за повністью свої кошти виконує функції МВГ. Пікапи навіть свої
17.06.2025 23:20 Ответить
 
 