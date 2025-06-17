Начался экспериментальный проект по усилению сил ПВО привлечением групп из ДФТГ
Обнародовано постановление Кабинета Министров, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории путем привлечения групп ПВО из состава подразделений добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ).
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Экспериментальный проект предусматривает следующее:
- группа противовоздушной обороны - подразделение добровольческого формирования территориальной громады, образованное для усиления противовоздушной обороны на территории соответствующей территориальной громады путем выявления, наблюдения, оповещения и/или нейтрализации угроз (сбивания) воздушных объектов государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов;
- группа противовоздушной обороны образуется командиром ДФТГ в структуре добровольческого формирования территориальной громады по согласованию с командованием соответствующей воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу. Инициировать образование групп противовоздушной обороны в структуре ДФТГ на соответствующей территории могут военные администрации;
- в случае образования групп противовоздушной обороны в их состав включаются по письменным заявлениям члены ДФТГ из числа лиц, которые в соответствии с ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и прошли соответствующую подготовку. Указанные положения не распространяются на группы противовоздушной обороны с пилотируемыми воздушными судами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены ДФТГ, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям и имеют документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и / или обслуживания соответствующих пилотируемых воздушных судов;
- в случае включения члена ДФТГ в состав группы противовоздушной обороны в контракт добровольца территориальной обороны, заключенного с таким членом ДФТГ, обязательно вносится условие о запрете направления такого лица для выполнения боевых или иных задач, кроме осуществления мероприятий по противовоздушной обороне, предусмотренных экспериментальным проектом;
- обеспечение группы противовоздушной обороны оружием, боеприпасами и т.д. осуществляется воинской частью Сил территориальной обороны ВСУ или воинской частью Воздушных сил ВСУ в порядке, установленном Минобороны;
- группы противовоздушной обороны имеют право на использование технических средств для выявления, сопровождения, оповещения и / или нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, применяемых государством-агрессором, полученных соответствующими воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ в установленном законодательством порядке от предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также физических лиц на благотворительной основе или на условиях временного бесплатного пользования;
- выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренной абз. вторым пункта 11 постановления КМУ от 28.02.2022
№168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов местных бюджетов в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне на основании приказа командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира ДФТГ.
Все що літає у повітрі повинно керуватись і контролюватиь повітряними силами України. Я вже не ажу про наші ******* вимоги сертифікації на літаки загального користування, які у західних країнах давно сертифіковані. А також про проблеми інтеграції озброєння на ці літаки.
Ідея то гарна, але це треба було починати щонайменше рік тому, а не чекати поки алабуга почне виробляти сто шахедів на добу, а ще через три місяці доведе цю кількість до двохсот. І не звалювати це на ДФТГ і місцеву владу... ****** зелені імпотенти.
Питання: чому цей досвід не можна запозичити, замість вигадування велосипеда?
Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр для збиття шахедів, є багато рішень з швидкість більше 240 км/год і дальністю 50-100 км але варість там буде від 15тис.
Та їх легше випускати чим шахед і вони всерівно будуть дешевше дорогих ракет до авіації чи ППО або коштів на утримання мобільних груп. До прикладу Wingcopter W178.
Стоп. Не гоните лошадей. Нам нужно научиться выпускать самый простой транзистор П 214 или КТ 317. Можно собраться с силами и выпустить обычный шариковый подшибник. А вы дроны на конвеер. Не смешите.Сборка из китайских модулей и выклейка корпуса из импортной стеклоткани и импортной эпоксидки
Менегери в ОПУ, не такі уже і «ПОТУЖНІ» разом з директоратами та групою осіб в КМУ з держсекретарями(майже рота)!?!?
Пройшло три роки московської повномасштабки, а воно у них, он, як тільки експеримент… З 2019 року, все було їм, Акакаяразніца ??? Просто пєрєстать стрєлять …??.