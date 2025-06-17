УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини ППО України Добровольці збиватимуть ворожі дрони
7 844 28

Розпочався експериментальний проєкт щодо посилення сил ППО залученням груп з ДФТГ

ППО

Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів, що передбачає реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території шляхом залучення груп ППО зі складу підрозділів добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Експериментальний проект передбачає наступне:

  • група протиповітряної оборони - підрозділ добровольчого формування територіальної громади, утворений для посилення протиповітряної оборони на території відповідної територіальної громади шляхом виявлення, спостереження, оповіщення та/або нейтралізації загроз (збиття) повітряних об’єктів держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден;
  • група протиповітряної оборони утворюється командиром ДФТГ в структурі добровольчого формування територіальної громади за погодженням з командуванням відповідної військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом. Ініціювати утворення груп протиповітряної оборони у структурі ДФТГ на відповідній території можуть військові адміністрації;
  • у разі утворення груп протиповітряної оборони до їх складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ з числа осіб, які відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли
    відповідну підготовку. Зазначені положення не поширюються на групи протиповітряної оборони з пілотованими повітряними суднами, до складу яких включаються за письмовими заявами члени ДФТГ, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають документи, що підтверджують право на виконання відповідних функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних пілотованих повітряних суден;
  • у разі включення члена ДФТГ до складу групи протиповітряної оборони до контракту добровольця територіальної оборони, укладеного з таким членом ДФТГ, обов’язково вноситься умова про заборону направлення такої особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони, передбачених експериментальним проектом;
  • забезпечення групи протиповітряної оборони зброєю, боєприпасами тощо здійснюється військовою частиною Сил територіальної оборони ЗСУ або військовою частиною Повітряних Сил ЗСУ у порядку, встановленому Міноборони;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони, - Кабмін

  • групи протиповітряної оборони мають право на використання технічних засобів для виявлення, супроводу, оповіщення та/або нейтралізації безпілотних літальних апаратів, що застосовуються державою-агресором, отриманих відповідними військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ в установленому законодавством порядку від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб на благодійній основі або на умовах тимчасового безоплатного користування;
  • виплата додаткової винагороди, передбаченої абз. другим пункту 11 постанови КМУ від 28.02.2022
    № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", членам груп протиповітряної оборони здійснюється в межах видатків місцевих бюджетів у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони на підставі наказу командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом за клопотанням командира ДФТГ.

Автор: 

Кабмін (14384) ППО (3579) добровольці (961) тероборона (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Боже, які довб......би, хіба не понятно, що це буде очередна лазейка ухода от мобілізації. Наполучают корочек і будут спокойно передвигатись, показувати що вони вояки. Це просто сміх. Є ВСУ і пізд..ц, ніяких більше формувань. Потрібно досконально перевірити тих хто продвигає цю *****.
показати весь коментар
17.06.2025 19:45 Відповісти
+9
питання чим будемо стріляти? судячи що шахеди-мопеди вільно кружляють над Києвом то проблема очевидна. Для мобільних груп ще потрібен транспорт і не легковик а всюдипрохідний пікап, їх на фронті чекають недочекаються...
показати весь коментар
17.06.2025 19:34 Відповісти
+9
Тем более, что шахеды сейчас ходят на высоте +\- 3000 метров и пикируют в последний момент. Чем в ДФТГ их там достанут?
показати весь коментар
17.06.2025 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100к, при цьому звичайним ппошникам платять 20к. Як так?
показати весь коментар
17.06.2025 19:05 Відповісти
ппошники більше чим 100к заробляють
показати весь коментар
17.06.2025 19:08 Відповісти
В мене знайомий в ппо, 20к, і іноді штрафи ще виписують.
показати весь коментар
17.06.2025 19:15 Відповісти
Может кто-то зелёным объяснит что воевать мясом в окопах ещё как-то можно, хоть и не долго. Но вот в ПВО это как правило не работает вообще. Хотя отчёт это я. Кто-то просто отмоет из бюджета на очередную инициативу
показати весь коментар
17.06.2025 19:27 Відповісти
Тем более, что шахеды сейчас ходят на высоте +\- 3000 метров и пикируют в последний момент. Чем в ДФТГ их там достанут?
показати весь коментар
17.06.2025 19:45 Відповісти
Патужністю та незламністю
показати весь коментар
17.06.2025 20:13 Відповісти
Ну разве что.
показати весь коментар
17.06.2025 20:53 Відповісти
питання чим будемо стріляти? судячи що шахеди-мопеди вільно кружляють над Києвом то проблема очевидна. Для мобільних груп ще потрібен транспорт і не легковик а всюдипрохідний пікап, їх на фронті чекають недочекаються...
показати весь коментар
17.06.2025 19:34 Відповісти
Село под Киевом. Не часами, но пол часа шахед летает над селом. Не трогают. Ждут когда в лес или поля уйдет. Над селом не сбивают
показати весь коментар
17.06.2025 19:46 Відповісти
а коли вони над Києвом літають сотнею то також чекати?
показати весь коментар
17.06.2025 20:14 Відповісти
Пытаться не допускать в Киев, в Запорожье, Луцк, Тернополь в города.
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
табєльним макароном тва умєло дєйствуя штиком та прикладом

.
показати весь коментар
17.06.2025 21:00 Відповісти
Як можна із стрілецької зброї,хоч і великокаліберної,збити балістику або шахед на висоті хоча б 2000 м?ДШК горщонтально до 2000 м не дотягує...
показати весь коментар
17.06.2025 19:37 Відповісти
Смотря что поставили как цель при создании этих групп. Если ради пиара и отмыва бабла - это фиолетово.
показати весь коментар
17.06.2025 19:46 Відповісти
Боже, які довб......би, хіба не понятно, що це буде очередна лазейка ухода от мобілізації. Наполучают корочек і будут спокойно передвигатись, показувати що вони вояки. Це просто сміх. Є ВСУ і пізд..ц, ніяких більше формувань. Потрібно досконально перевірити тих хто продвигає цю *****.
показати весь коментар
17.06.2025 19:45 Відповісти
у разі утворення груп протиповітряної оборони до їх складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ з числа осіб, які відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли
відповідну підготовку. Джерело: https://censor.net/ua/n3558464
показати весь коментар
17.06.2025 21:45 Відповісти
КМ - збіговисько зелених довбойобів.
Все що літає у повітрі повинно керуватись і контролюватиь повітряними силами України. Я вже не ажу про наші ******* вимоги сертифікації на літаки загального користування, які у західних країнах давно сертифіковані. А також про проблеми інтеграції озброєння на ці літаки.
Ідея то гарна, але це треба було починати щонайменше рік тому, а не чекати поки алабуга почне виробляти сто шахедів на добу, а ще через три місяці доведе цю кількість до двохсот. І не звалювати це на ДФТГ і місцеву владу... ****** зелені імпотенти.
показати весь коментар
17.06.2025 19:56 Відповісти
Да. "Прикольно" будет, когда такая вот полудикая группа от ДФТГ отработает по своей же вертушке из-за элементарный несогласованности. Нахрена плодить такие сложно-подчиненные схемы?
показати весь коментар
17.06.2025 22:05 Відповісти
Тут даже комментировать нечего! КМ представляет себе добровольческие группы ПВО, как дидуганов с дробовиками? ПВО это сложная система, где все составные части должны работать согласованно ! (А то деды с пулеметами посбивают дедов на аэропланах )
показати весь коментар
17.06.2025 20:25 Відповісти
мабуть "лопат кулєби" в Київ підтягнули???
показати весь коментар
17.06.2025 20:29 Відповісти
Так ДФТГ практично з початку війни цим займались. Це їхні дії заднім числом внесли до закону? А! "Залучення до контракту" добровольця це їм схоже тепер платить стануть.
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
Питання: чому так мало дронів долітає до Москви (Алабуги і тд)
Питання: чому цей досвід не можна запозичити, замість вигадування велосипеда?
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
У них є авіація та гелікоптери і вони самі виробники дешевих ракет якими можна збивати дрони.

Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр для збиття шахедів, є багато рішень з швидкість більше 240 км/год і дальністю 50-100 км але варість там буде від 15тис.
Та їх легше випускати чим шахед і вони всерівно будуть дешевше дорогих ракет до авіації чи ППО або коштів на утримання мобільних груп. До прикладу Wingcopter W178.
показати весь коментар
17.06.2025 21:25 Відповісти
Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр.
Стоп. Не гоните лошадей. Нам нужно научиться выпускать самый простой транзистор П 214 или КТ 317. Можно собраться с силами и выпустить обычный шариковый подшибник. А вы дроны на конвеер. Не смешите.Сборка из китайских модулей и выклейка корпуса из импортной стеклоткани и импортной эпоксидки
показати весь коментар
17.06.2025 22:02 Відповісти
Якось, набагато швидше, у осіб з урядового кварталу, виходить виведення грошей з України, ніж на державному рівні, як у Великій Британії під час ДСВ, вирішити дієву роботу Системи ППО!!??
Менегери в ОПУ, не такі уже і «ПОТУЖНІ» разом з директоратами та групою осіб в КМУ з держсекретарями(майже рота)!?!?
Пройшло три роки московської повномасштабки, а воно у них, он, як тільки експеримент… З 2019 року, все було їм, Акакаяразніца ??? Просто пєрєстать стрєлять …??.
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
Дебіли і саботажники на четвертий рік війни розчухались показати, що крім мародерства здатні на корисні справи. Я з 22-го пишу про необхідність створення груп ППО в кожній громаді. В той час за пару діб тільки в мене прямо над будинком штук 5 ракет пролетіло так низько, що з калаша запросто поцілити, і збивати безпечно - по інерції падала б в полі, та хоч поліном кидай. Грьобані мародери дуже бояться озброїти народ і вангую всю цю ініціативу потихому спустять в унітаз, як вже було з теробороною - закони прийняли, ніби щось організували, але ні зброї, ні засобів зв'язку до вторгнення не дали, а після вторнення підім'яли під совкових генералів.
показати весь коментар
17.06.2025 22:32 Відповісти
В нічого що ДФТГ з 22 року за повністью свої кошти виконує функції МВГ. Пікапи навіть свої
показати весь коментар
17.06.2025 23:20 Відповісти
 
 