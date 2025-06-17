Розпочався експериментальний проєкт щодо посилення сил ППО залученням груп з ДФТГ
Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів, що передбачає реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території шляхом залучення груп ППО зі складу підрозділів добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Експериментальний проект передбачає наступне:
- група протиповітряної оборони - підрозділ добровольчого формування територіальної громади, утворений для посилення протиповітряної оборони на території відповідної територіальної громади шляхом виявлення, спостереження, оповіщення та/або нейтралізації загроз (збиття) повітряних об’єктів держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден;
- група протиповітряної оборони утворюється командиром ДФТГ в структурі добровольчого формування територіальної громади за погодженням з командуванням відповідної військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом. Ініціювати утворення груп протиповітряної оборони у структурі ДФТГ на відповідній території можуть військові адміністрації;
- у разі утворення груп протиповітряної оборони до їх складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ з числа осіб, які відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли
відповідну підготовку. Зазначені положення не поширюються на групи протиповітряної оборони з пілотованими повітряними суднами, до складу яких включаються за письмовими заявами члени ДФТГ, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають документи, що підтверджують право на виконання відповідних функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних пілотованих повітряних суден;
- у разі включення члена ДФТГ до складу групи протиповітряної оборони до контракту добровольця територіальної оборони, укладеного з таким членом ДФТГ, обов’язково вноситься умова про заборону направлення такої особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони, передбачених експериментальним проектом;
- забезпечення групи протиповітряної оборони зброєю, боєприпасами тощо здійснюється військовою частиною Сил територіальної оборони ЗСУ або військовою частиною Повітряних Сил ЗСУ у порядку, встановленому Міноборони;
- групи протиповітряної оборони мають право на використання технічних засобів для виявлення, супроводу, оповіщення та/або нейтралізації безпілотних літальних апаратів, що застосовуються державою-агресором, отриманих відповідними військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ в установленому законодавством порядку від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб на благодійній основі або на умовах тимчасового безоплатного користування;
- виплата додаткової винагороди, передбаченої абз. другим пункту 11 постанови КМУ від 28.02.2022
№ 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", членам груп протиповітряної оборони здійснюється в межах видатків місцевих бюджетів у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони на підставі наказу командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ за територіальним принципом за клопотанням командира ДФТГ.
Все що літає у повітрі повинно керуватись і контролюватиь повітряними силами України. Я вже не ажу про наші ******* вимоги сертифікації на літаки загального користування, які у західних країнах давно сертифіковані. А також про проблеми інтеграції озброєння на ці літаки.
Ідея то гарна, але це треба було починати щонайменше рік тому, а не чекати поки алабуга почне виробляти сто шахедів на добу, а ще через три місяці доведе цю кількість до двохсот. І не звалювати це на ДФТГ і місцеву владу... ****** зелені імпотенти.
Питання: чому цей досвід не можна запозичити, замість вигадування велосипеда?
Нам необхідно копіювати західні моделі дронів, забити поки на авторські права і їх ставити на конвеєр для збиття шахедів, є багато рішень з швидкість більше 240 км/год і дальністю 50-100 км але варість там буде від 15тис.
Та їх легше випускати чим шахед і вони всерівно будуть дешевше дорогих ракет до авіації чи ППО або коштів на утримання мобільних груп. До прикладу Wingcopter W178.
Стоп. Не гоните лошадей. Нам нужно научиться выпускать самый простой транзистор П 214 или КТ 317. Можно собраться с силами и выпустить обычный шариковый подшибник. А вы дроны на конвеер. Не смешите.Сборка из китайских модулей и выклейка корпуса из импортной стеклоткани и импортной эпоксидки
Менегери в ОПУ, не такі уже і «ПОТУЖНІ» разом з директоратами та групою осіб в КМУ з держсекретарями(майже рота)!?!?
Пройшло три роки московської повномасштабки, а воно у них, он, як тільки експеримент… З 2019 року, все було їм, Акакаяразніца ??? Просто пєрєстать стрєлять …??.