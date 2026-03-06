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Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросу, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то что ли?". ВИДЕО

Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин, известный своими беседами с российскими военнопленными, резко отреагировал на упреки зрителей относительно его личного участия в боевых действиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из эфиров Золкин возмутился вопросом, почему он не идет на фронт добровольцем.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Детали заявления

В ответ на комментарии пользователей блогер прибег к эмоциональным высказываниям, поставив под сомнение целесообразность подобных вопросов в публичном пространстве.

  • Прямая речь: "Можешь пойти добровольцем. Могу пойти добровольцем. Все могут пойти добровольцем. Ну зачем это писать? Ну что, ебанутые какие-то или что? Ну все могут пойти добровольцем. А черное — это черное, а белое — это белое. А это микрофон", — заявил Золкин, демонстрируя технику в своей студии.

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блогер (232) мобилизация (3094) добровольцы (1224)
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Топ комментарии
+65
По-перше ніхто з них нічого не "постачає" - постачає це коли ти за свої гроші, а коли за людські - то ти просто посередник який ще й маржу бере.
По-друге Лисий з Кварталу теж волонтер - збирають зі своїх бидло-шоу.
По-третє вони обидва сраколизи режими, тільки один явний а другий просто під СБУ і не палиться.
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06.03.2026 12:16 Ответить
+55
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06.03.2026 11:57 Ответить
+44
У зелених слуг, їх братів ригів і зеків фронт всередині країни - закакувати і так закакані з 2019 року мізки наріду.
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06.03.2026 11:52 Ответить
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Звісно ж, у мусора вбивці таке питати. #бануті якісь чи що?
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06.03.2026 13:02 Ответить
клоун не хоче в НАШИХ воїнів взяти інтервю - як вони так можуть без вилазно 4 роки воювати, яких у них ***** плани на відпустку 2 рази в рік по 15 днів, як вони умудряються сімю зберегти, чи діти їх впізнають, як вони ставляться до клоунів, суддів прокурорів мєнтів і пєнсам в 40 років яким не можна служити????
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06.03.2026 13:11 Ответить
бИвших мусорів не буває.. простий, як пробка... дебілам нравицццця...
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06.03.2026 13:11 Ответить
зелена пліснява приютила біля себе увесь гній людства, що був в україні!
золкін, стерненко, клопотенко, притула, оті виконавці ротом, оті стендапери, оті блогери губаті всіх статей .......
навіть "герої" у пікселі, чи як там зараз? у мільтикамі!
весь київ заліплений білецьким.
на україну чекають веселі післявоєнні часи!!!
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06.03.2026 13:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Ну так можна ж на призив болт покласти..прецедет є
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06.03.2026 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/uBZGyIM1MX0?feature=share
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06.03.2026 13:37 Ответить
Цей мусорок може вбивати тільки беззахиснів громадян. Що він і робив як мусором був. А на фронт таким гнидам сцикотно, можуть убити.
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06.03.2026 13:38 Ответить
коли це мусора йшли на фронт добровольцями??????
корупційні потоки самі себе не окучать
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06.03.2026 14:07 Ответить
Мдааааа...
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06.03.2026 14:14 Ответить
усі можуть піти добровольцями, а мені накуй даром не потрібно
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06.03.2026 14:19 Ответить
Доброго ранку.

Нарешті згадав де я бачив того Золкіна. Він був постійно в команді шарійовців під судами, ДБР. Знімали відеоматеріали з яких Шарій потім монтував відео сидячи за кордоном. Во істину в Україні переміг антимайдан у 2019 році.
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06.03.2026 15:12 Ответить
Ooo , etat ruski ***** huže *****a s toi starani akop !
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06.03.2026 16:19 Ответить
Де їх ЗЕбіли знаходять?Єрмак хотів підти добровольцем-вже прийшов.Тепер ще ЗЕлений півень йде добровольцем але вже передумав.
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06.03.2026 17:10 Ответить
А чого його називають зепропагандистом? Щось не помічав чогось такого " надто незвичайного "
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06.03.2026 19:37 Ответить
просто набери в пошуковику "Золкін про Порошенка"
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07.03.2026 09:47 Ответить
Цікаво що це все лайно броньоване як і заправники чомусь а от водії громадського транспорту ні... кодло нешуганих кварталівських ідіотів
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06.03.2026 20:42 Ответить
Золкін - сраний мєнт, який сидів за побутове вбивство: зранку, з кєнтом вони вирішили, шо дуже круті мєнти і домахалися до чувака, сталась драка і Золкін чувака завалив. Бо ж мєнту можна все. Але по амністіі вийшов. Тому такий собі персонаж
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06.03.2026 22:00 Ответить
Він боєць невидимого фронту 🤣
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06.03.2026 22:32 Ответить
Можно, а зачем? 😁
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06.03.2026 22:45 Ответить
Думаю, всім зрозуміло, що вихваляти мародера та військового злочинця, всі друзі якого виявились грабіжниками та корупціонерами можуть лише ті організми, які фактично є моральними виродками та покидьками. Тому непотрібно мати жодних ілюзій стосовно платних політруків жОПи, типу цього золкіна, петрова, відсмокчучки, казаріна та іншого непотребу. Всіх цих персонажів після зміни влади повинне чекати справедливе покарання, як це відбулося з геббельсовскими пропагандонами в Третьому рейсі.
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07.03.2026 00:56 Ответить
Моральний слабак і нікчема
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07.03.2026 05:53 Ответить
хоча мені і не подобаются їхні хохотушки з маскалями Золкіна і його кента але тут має відповідати кожен за себе
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07.03.2026 09:49 Ответить
вчера смотрел передачу золкина, чуть не рыганул. соловьев в раше нервно курит))) собрал эГспертов зелиных, выстроил в кружок и они выливали там желч, как вы думаете кто виноват во всех бедах в Украине? правильно порошенко))))) короче мудак редкостный
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07.03.2026 10:33 Ответить
Не, ну по существу то все правильно ответил. А кто спрашивает внатуре дегенерат, хотя этого зеолкина на дух не переношу, но обьективно он прав на 100%. Ведь каждый может пойти добровольцем?
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07.03.2026 10:46 Ответить
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22844:2023-03-15-08-22-03&catid=2:2010-01-21-20-27-57
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07.03.2026 11:53 Ответить
Єврей Золкін вд євреїі ОП отримав бронь.
пішли ви нах з вашими претензіями, кріпаки!
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09.03.2026 14:10 Ответить
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