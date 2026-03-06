Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросу, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то что ли?". ВИДЕО

Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин, известный своими беседами с российскими военнопленными, резко отреагировал на упреки зрителей относительно его личного участия в боевых действиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из эфиров Золкин возмутился вопросом, почему он не идет на фронт добровольцем.

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Детали заявления

В ответ на комментарии пользователей блогер прибег к эмоциональным высказываниям, поставив под сомнение целесообразность подобных вопросов в публичном пространстве.

Прямая речь: "Можешь пойти добровольцем. Могу пойти добровольцем. Все могут пойти добровольцем. Ну зачем это писать? Ну что, ебанутые какие-то или что? Ну все могут пойти добровольцем. А черное — это черное, а белое — это белое. А это микрофон", — заявил Золкин, демонстрируя технику в своей студии.

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