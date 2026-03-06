Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросу, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то что ли?". ВИДЕО
Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин, известный своими беседами с российскими военнопленными, резко отреагировал на упреки зрителей относительно его личного участия в боевых действиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из эфиров Золкин возмутился вопросом, почему он не идет на фронт добровольцем.
Внимание! Ненормативная лексика!
Детали заявления
В ответ на комментарии пользователей блогер прибег к эмоциональным высказываниям, поставив под сомнение целесообразность подобных вопросов в публичном пространстве.
-
Прямая речь: "Можешь пойти добровольцем. Могу пойти добровольцем. Все могут пойти добровольцем. Ну зачем это писать? Ну что, ебанутые какие-то или что? Ну все могут пойти добровольцем. А черное — это черное, а белое — это белое. А это микрофон", — заявил Золкин, демонстрируя технику в своей студии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
золкін, стерненко, клопотенко, притула, оті виконавці ротом, оті стендапери, оті блогери губаті всіх статей .......
навіть "герої" у пікселі, чи як там зараз? у мільтикамі!
весь київ заліплений білецьким.
на україну чекають веселі післявоєнні часи!!!
корупційні потоки самі себе не окучать
Нарешті згадав де я бачив того Золкіна. Він був постійно в команді шарійовців під судами, ДБР. Знімали відеоматеріали з яких Шарій потім монтував відео сидячи за кордоном. Во істину в Україні переміг антимайдан у 2019 році.
пішли ви нах з вашими претензіями, кріпаки!