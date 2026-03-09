РУС
7 105 66

Зе-блогер Золкин снят с воинского учета и находится под протекцией ГУР МО, - Железняк. ВИДЕО

Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин был снят с воинского учета и находится под "протекцией" ГУР МО.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, был отправлен запрос в Минобороны, где в ответе указали, что Золкин снят с общего воинского учета и поставлен на специальный.

"Минобороны говорит, что они такое решение не принимали. Либо СБУ, либо разведорганы. Именно в мае 2025 года Золкина куда-то перевели", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, Золкин не находится в запасе СБУ.

"Остаются разведорганы. Мы обращаемся по поводу Золкина и других в ГУР. А там отвечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Читайте также: Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк

По данным нескольких наших источников в ГУР и не только, Золкин там и находится", - сказал нардеп.

В то же время он уточнил, что Золкин не является их сотрудником и не получает там зарплату. 

"Но у них есть какая-то форма бумаги, которой он фактически был снят с общего учета мобилизации и никуда дальше не поставлен и находится типа под протекцией ГУР", - добавил Железняк.

Смотрите также: Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросом, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то, что ли?". ВИДЕО

Атаки на НАБУ

Нардеп напомнил, что Владимир Золкин участвовал в отбеливании Тимура Миндича и атаковал НАБУ и САП. 

"С лета 2025 года он начал активно писать в защиту Миндича и против НАБУ и САП. ... В ноябре 2025 года Петров, Иванов и почему-то Золкин активно кричали, что нет никаких пленок Миндича, что это все фейк", - добавил он.

Читайте: Железняк выложил видео о блогерах, которые продвигали Шария в 2020 году

Заключение Золкина

Железняк напомнил, что в июле 2010 года Золкин был задержан, а в 2014 году осужден за убийство (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) на 14 лет.

До 2017 года он отбывал наказание в Менской колонии (это колония для правоохранителей) и вышел через 7 лет условно досрочно.

Уклонение от налогов

По словам Железняка, на YouTube Золкин в 2025 году заработал около $100-150 тыс.

С 2023 года он приобрел три автомобиля, в том числе BMW X5 в 2025 году.

В то же время, говорит нардеп, с 2010 по 2025 год он почти не платит налоги и не декларирует их.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зе-пропагандист Золкин возмутился вопросу, почему он не идет на войну добровольцем: "#банутые какие-то что ли?". ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (1381) Железняк Ярослав (245) ГУР (628)
Топ комментарии
+22
Немає чому дивуватися. В Україні подібна шваль себе прекрасно почуває.
показать весь комментарий
09.03.2026 09:51
+19
Охреніти....Буданов не знав!Нє вінаватий Буданов!
показать весь комментарий
09.03.2026 09:49
+18
Золкін верещав як свиня коли його спитали-чому не на фронті?Жополизи кварталу в тилу потрібні.Шо не ясно?
показать весь комментарий
09.03.2026 09:56
Охреніти....Буданов не знав!Нє вінаватий Буданов!
показать весь комментарий
09.03.2026 09:49
Охреніти... За радянських часів після Другої світової війни людей із судимістю навіть у радянську армію не призивали, не те що в ГУР.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:03
Та справа і не в судимості, справа в іншому - це відвертий ворог.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:11
І у чому його ворожість? Можете конкретно, без пустопорожніх гасел.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:38
Дуже просто. Працює на банду Зеленьського. За чорні гроші від Міндіча знищує анткорупційну вертикаль в Україні, щоб Зеленьський із подєльніками міг далі розкрадати бюджети, завдаючи шкодии фінансуванню ЗСУ і захисту енергоооб'єктів України
показать весь комментарий
09.03.2026 11:03
можу.
воно поділяє та дотримується поглядів шарія (а створена шарієм партія, нагадаю, заборонена в Україні), воно пропагує та поділяє тези росії про утиски російської мови та тези російського шовінізму про збереження впливу російської мови, російської традиції, російської "історії" в Україні.
ви можете заперечити, що це він робив колись й сьогодні змінився.
це не так.
сьогодні він є банальним пристосуванцем (як й петров й багато інших), який проголошує потрібне сьогоднішнім роботодавцям. тим, які забезпечують йому захист, впізнаваність та просування серед шанувальників зеленського з прицілом на політичну кар'єру (навіть не сумнівайтесь).
його ж справжні переконання та погляди це оте, що було на його перших відео з кількома десятками перегляді.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:04
Ось ти, наприклад, під жовто блакитним прапорцем і не розумієш і задаєш нікчемні питання.
От такі корисні ідіоти і привели війну в Україну, егеж юрИю.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:07
Баззза! 💯
показать весь комментарий
09.03.2026 11:17
Може вам ще таблицю множення треба "без гасел" пояснювати?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:15
Можливо і не знав. Він не займається такии питаннями. Для цього є інші спеціально обучєні люди. Через ГУР відмазували, мабуть, тисячі ухилянтів. І Буданов не зобов'язаний їх всіх знати.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:12
Це,типу,як баканов не знав як наумов сбу керував?Але налік особсто на дивані рахував.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:27
Виходить Голова ГУР - лох. Навіщо на такій посаді лох?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:12
Навіщо так все спрощувати і маргіналізувати. Буданов людина системи. А система капєц яка гнила і корумпована. Але це ж не означає, що Буданов веде кожного примазаного ухилянта через бюрократичну процедуру в ГУР.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:18
Не кури більше
показать весь комментарий
09.03.2026 11:19
А ти не куриш?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:22
Так, золкіни, юзіки, Петрович, Іванович, єрмаки, баканови, татарови, міндичі... не народжені воювати, інше будуть воювати, бо їх задача прославляти владу і лити бруд на опозицію.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:21
А як же, Володимир Олександрович казав, що Татаров особісто захищав Київ від чеченців у перші дні, бігав із автоматом. Ми ж не можемо не довіряти словам Володимира Олександровича, чи не так?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:25
Тому Буданга в ОПі...
показать весь комментарий
09.03.2026 09:49
Немає чому дивуватися. В Україні подібна шваль себе прекрасно почуває.
показать весь комментарий
09.03.2026 09:51
Ре сумніваюся. Але як себе має почувати армія, у якої таке ГУР? І як себе має почувати цивільне насклкння, бачачи таке? Тому і маємо довготривалу бійню, а не ефективні операції.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:09
Усі заздрять і намагаються порішати тоже
показать весь комментарий
09.03.2026 10:56
Не перекручуй. То, що Зеленьський все рообить для того, щоб одні воювали, інші жирували в нічних клубах, це не знімає питання, що війну може закінчити тільки карло- пу.
І ти це прекрасно розумієш.
І ти це прекрасно розумієш.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:07
Любіть свого віслюка мовчки
показать весь комментарий
09.03.2026 11:21
Ні, звичайно, це громадяни самі пмиймають закони, а потім вперто їх не дотримуються і ще сміють називати себе правовою державою. Нє?
Влада в Україні як виконавча, так і законодавча і президентська - це партія Зєлєнского "Слуга народу" і сам Зєлєнскій. Прийняли самі закон - дотримуйтеся його в першу чергу самі. Не працює закон - змініть його, тим паче, що у вас монобільшість і президент, який вето не поставить. Не відпрвідає закон Конституції? Змініть Конституцію, якщо маєте 2/3 голосів у ВР. Але дійте у межах Конституції, якщо змінити її не можете. Отже ще раз - хто несе відповідальність за таку мобілізацію? Тепер про закінчення війни. Якщо Україна будк боротися, як Ізраїль, всіма силами проти агресора, а не всередині між собою, то ніякиф пу, чи тим паче Трамп не зможе диктувати їй свою волю. Довкдено тим же В'єтнамом, чи Афганістаном. Ми не можемо закінчити війну самі, але можеми змусити це зробити агресора.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:21
Гидота зелена. До речі, а шо там з друганом його? Теж в ГУР?
показать весь комментарий
09.03.2026 09:53
Всі москалі і вбивці до гур потікали
показать весь комментарий
09.03.2026 09:54
Вони у Козині окопи риють в династії!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 10:10
Перед законом всі рівні-але...
показать весь комментарий
09.03.2026 09:55
Золкін верещав як свиня коли його спитали-чому не на фронті?Жополизи кварталу в тилу потрібні.Шо не ясно?
показать весь комментарий
09.03.2026 09:56
Цілком логічно. Бо що таке зеленський без пропаганди? Вечірній відеоблогер?
показать весь комментарий
09.03.2026 09:59
Це той Золкін ,що за вбивство сидів
показать весь комментарий
09.03.2026 10:02
хто такій Зопкін ?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:02
невже і той золкін з синочкой мамиримма в квк грав?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:05
Скоро усі балаболи будуть зняти з військового обліку.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:06
показать весь комментарий
09.03.2026 10:07
"Окончатєльная бумажка" - це довідка про смерть. І Золкін її теж отримає, вірніше навіть не він, а його родичі.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:12
Ну раніше таких знімали у зв'язку із судимістю, правда зараз їх оперативно почали заново поновлювати. Правда очевидно, що то не всіх стосується.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:09
Знятий з військового обліку військовослужбовець може бути викликаний на ВЛК та взятий на військовий облік повторно.Є ще формулювання "виключений" з військового обліку.Це формулювання використовується для військовозобов'язаних та військовослужбовців які по стану здоров'я не можуть бути призвані до лав ЗСУ навіть в період військового стану,але є випадки коли й виключених з військового обліку викликають в ТЦК для проходження ВЛК.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:15
Є ще виключені з військового обліку, в звязку з досягненням граничного віку перебування в запасі - до 2014 року в 45 років народ отримував такі штампи в військовий квиток. І, до речі, ніхто не казав міняти такі квитки часів СРСР - вс
показать весь комментарий
09.03.2026 10:48 Ответить
Його зняли у звʼязку з судимістю за особливо тяжкий злочин
показать весь комментарий
09.03.2026 11:18 Ответить
Та, да, ваша гоп- дівізія пропаган..в " А ля Подоляк в Пломбірі" будь-кого обгад..ть за незаконне знятти із обліку.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:12 Ответить
Ого, скільки праведного гніву від фронтовиків з Цензора...
показать весь комментарий
09.03.2026 10:20 Ответить
а шо у і у тебе теж бумажка від ГУР ?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:28 Ответить
Та ні. Тільки АК від ЗСУ.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:29 Ответить
та піпец. здивував, у мене АКСУ і СВД
показать весь комментарий
09.03.2026 10:32 Ответить
ви, як військовий, поважаєте золкіна? якщо так, то за що?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:10 Ответить
На мій погляд, ті рейтинги які малюють Буданову давно втопилися в зеленому лайні, коли він перейшов в офіс президента.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:23 Ответить
оркестр клистирных инструментов Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Золкинд
показать весь комментарий
09.03.2026 10:23 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/10238099662381200/ Брат Єрмака Денис служить в ГУР МОУ. То що ...
Зе-блогер Золкін перебуває під протекцією ГУР МО
показать весь комментарий
09.03.2026 10:39 Ответить
Все равно во всем виноваты тцк,а баканоцы и будановцы священные коровы.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:49 Ответить
Весь зелений пропагандонський непотріб де-факто заброньований жОПою, тому ці організми так сумлінно відробляють свою миску помиїв.
показать весь комментарий
09.03.2026 10:51 Ответить
Лицемірний мудак і вбивця - популярний і на особливих правах.
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:00 Ответить
Золкін СПЕЦІАЛЬНИЙ військовозобов'язаний . Що це значить ? В разі складної ситуації на фронті , Золкін , Татаров , Баканов і старший групи Єрмак , разом з братом начінають всєх мачіть , взривать , самалоьотамі бамбіть .... ну і все таке . Ну шо вам сказать , суцільний ад карочє .
показать весь комментарий
09.03.2026 11:02 Ответить
Як не під@р, то обовязково під протекторатом якихось силовиків зЕвлади.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:12 Ответить
Він вийшов раніше можливого терміну при попередній владі. Як ? Він мусив відсидіти 2/3 щоб вийти по удо. Але ж він вийшов по половині. !!! Як ?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:17 Ответить
Цікаво інше : як він вийшов по половині строку , як що був засуджений за особливо тяжкою статею ? Там максимум він повинен був відсидіти 2/3 строку.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:15 Ответить
мусора вбивці,та інші покидьки, це соціально близькі жидам чекістам істоти.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:18 Ответить
Мусор- вбивця влаштувався на тепле місце. Герой нашого часу, ****.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:19 Ответить
Так у нас там всі. Враховуючи «а шо не жах?» Червоненко, який дивним чином з початку віни став підполковником ГУР МО
показать весь комментарий
09.03.2026 11:25 Ответить
Ми всі чули про "плівки Міндіча". Хто чув самі плівки Міндіча? Не роздруковки, а самі плівки? Я не чув. Спеціально шукав. Не знайшов. Якщо вони є то маємо вимагати оприлюднення без купюр, але ж ніхто не вимагає! Якщо всім по фіг і плівок ніхто не чув то чому на ці плівки постійно посилаються?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:27 Ответить
Зате ЬЦК плювало на всі статуси по Виключений з обліку... Опісля спілкування в Тцк ти вже з новим віськовим квитком... Коли запитуєш яка різниця між мінтами-пенсіонерами і тобою, відповідають запитанням - А ти що екс міліціонер???
показать весь комментарий
09.03.2026 11:29 Ответить
Які люди така і гур , позорище, шапіто..
показать весь комментарий
09.03.2026 11:30 Ответить
 
 