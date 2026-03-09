Зе-блогер Золкин снят с воинского учета и находится под протекцией ГУР МО, - Железняк. ВИДЕО
Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин был снят с воинского учета и находится под "протекцией" ГУР МО.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, был отправлен запрос в Минобороны, где в ответе указали, что Золкин снят с общего воинского учета и поставлен на специальный.
"Минобороны говорит, что они такое решение не принимали. Либо СБУ, либо разведорганы. Именно в мае 2025 года Золкина куда-то перевели", - отметил парламентарий.
По словам Железняка, Золкин не находится в запасе СБУ.
"Остаются разведорганы. Мы обращаемся по поводу Золкина и других в ГУР. А там отвечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
По данным нескольких наших источников в ГУР и не только, Золкин там и находится", - сказал нардеп.
В то же время он уточнил, что Золкин не является их сотрудником и не получает там зарплату.
"Но у них есть какая-то форма бумаги, которой он фактически был снят с общего учета мобилизации и никуда дальше не поставлен и находится типа под протекцией ГУР", - добавил Железняк.
Атаки на НАБУ
Нардеп напомнил, что Владимир Золкин участвовал в отбеливании Тимура Миндича и атаковал НАБУ и САП.
"С лета 2025 года он начал активно писать в защиту Миндича и против НАБУ и САП. ... В ноябре 2025 года Петров, Иванов и почему-то Золкин активно кричали, что нет никаких пленок Миндича, что это все фейк", - добавил он.
Заключение Золкина
Железняк напомнил, что в июле 2010 года Золкин был задержан, а в 2014 году осужден за убийство (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) на 14 лет.
До 2017 года он отбывал наказание в Менской колонии (это колония для правоохранителей) и вышел через 7 лет условно досрочно.
Уклонение от налогов
По словам Железняка, на YouTube Золкин в 2025 году заработал около $100-150 тыс.
С 2023 года он приобрел три автомобиля, в том числе BMW X5 в 2025 году.
В то же время, говорит нардеп, с 2010 по 2025 год он почти не платит налоги и не декларирует их.
воно поділяє та дотримується поглядів шарія (а створена шарієм партія, нагадаю, заборонена в Україні), воно пропагує та поділяє тези росії про утиски російської мови та тези російського шовінізму про збереження впливу російської мови, російської традиції, російської "історії" в Україні.
ви можете заперечити, що це він робив колись й сьогодні змінився.
це не так.
сьогодні він є банальним пристосуванцем (як й петров й багато інших), який проголошує потрібне сьогоднішнім роботодавцям. тим, які забезпечують йому захист, впізнаваність та просування серед шанувальників зеленського з прицілом на політичну кар'єру (навіть не сумнівайтесь).
його ж справжні переконання та погляди це оте, що було на його перших відео з кількома десятками перегляді.
От такі корисні ідіоти і привели війну в Україну, егеж юрИю.
І ти це прекрасно розумієш.
Влада в Україні як виконавча, так і законодавча і президентська - це партія Зєлєнского "Слуга народу" і сам Зєлєнскій. Прийняли самі закон - дотримуйтеся його в першу чергу самі. Не працює закон - змініть його, тим паче, що у вас монобільшість і президент, який вето не поставить. Не відпрвідає закон Конституції? Змініть Конституцію, якщо маєте 2/3 голосів у ВР. Але дійте у межах Конституції, якщо змінити її не можете. Отже ще раз - хто несе відповідальність за таку мобілізацію? Тепер про закінчення війни. Якщо Україна будк боротися, як Ізраїль, всіма силами проти агресора, а не всередині між собою, то ніякиф пу, чи тим паче Трамп не зможе диктувати їй свою волю. Довкдено тим же В'єтнамом, чи Афганістаном. Ми не можемо закінчити війну самі, але можеми змусити це зробити агресора.
Як може бути інакше в цій державі з цими людьми.