Зе-блогер Золкин снят с воинского учета и находится под протекцией ГУР МО, - Железняк. ВИДЕО

Популярный блогер и интервьюер Владимир Золкин был снят с воинского учета и находится под "протекцией" ГУР МО.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, был отправлен запрос в Минобороны, где в ответе указали, что Золкин снят с общего воинского учета и поставлен на специальный.

"Минобороны говорит, что они такое решение не принимали. Либо СБУ, либо разведорганы. Именно в мае 2025 года Золкина куда-то перевели", - отметил парламентарий.

По словам Железняка, Золкин не находится в запасе СБУ.

"Остаются разведорганы. Мы обращаемся по поводу Золкина и других в ГУР. А там отвечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

По данным нескольких наших источников в ГУР и не только, Золкин там и находится", - сказал нардеп.

В то же время он уточнил, что Золкин не является их сотрудником и не получает там зарплату.

"Но у них есть какая-то форма бумаги, которой он фактически был снят с общего учета мобилизации и никуда дальше не поставлен и находится типа под протекцией ГУР", - добавил Железняк.

Атаки на НАБУ

Нардеп напомнил, что Владимир Золкин участвовал в отбеливании Тимура Миндича и атаковал НАБУ и САП.

"С лета 2025 года он начал активно писать в защиту Миндича и против НАБУ и САП. ... В ноябре 2025 года Петров, Иванов и почему-то Золкин активно кричали, что нет никаких пленок Миндича, что это все фейк", - добавил он.

Заключение Золкина

Железняк напомнил, что в июле 2010 года Золкин был задержан, а в 2014 году осужден за убийство (п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) на 14 лет.

До 2017 года он отбывал наказание в Менской колонии (это колония для правоохранителей) и вышел через 7 лет условно досрочно.

Уклонение от налогов

По словам Железняка, на YouTube Золкин в 2025 году заработал около $100-150 тыс.

С 2023 года он приобрел три автомобиля, в том числе BMW X5 в 2025 году.

В то же время, говорит нардеп, с 2010 по 2025 год он почти не платит налоги и не декларирует их.

