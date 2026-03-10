СБУ не пришла на заседание ВСК Рады, потому что не нашла страницу комиссии на сайте парламента, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Представители СБУ не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий, которые могли нанести ущерб экономической безопасности.

Об этом сообщил председатель ВСК Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Так, нардеп получил письмо за подписью лично и.о. председателя Службы Евгения Хмары.

"Послались на то, что на веб-сайте ВРУ они не нашли страницы ВСК ... (впервые такое вижу)

Напомню, что три вероятных владельца анонимных Telegram-каналов - зарезервированы в запасе СБУ. Именно поэтому в ВСК вызвали и департамент киберов, и департамент защиты государственности.

Более того, вероятного куратора Telegram-каналов этого департамента ДЗНД Андрея Саленкова - вызвали лично. По нему будет отдельный повод", - отметил Железняк.





Нардеп добавил, что и.о. главы СБУ Хмару вызовут на заседание Верховной Рады по поводу "использования Службы для обеспечения бронирования для VIP-уклонистов".

