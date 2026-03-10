РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9986 посетителей онлайн
Новости Бронирование работников
690 5

СБУ не пришла на заседание ВСК Рады, потому что не нашла страницу комиссии на сайте парламента, - Железняк. ДОКУМЕНТ

СБУ не пришла на заседание ВСК: Железняк назвал причину

Представители СБУ не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий, которые могли нанести ущерб экономической безопасности.

Об этом сообщил председатель ВСК Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, нардеп получил письмо за подписью лично и.о. председателя Службы Евгения Хмары.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ спрятала более $93 млрд в криптовалюте, чтобы обходить санкции, - Железняк. ВИДЕО

"Послались на то, что на веб-сайте ВРУ они не нашли страницы ВСК ... (впервые такое вижу)

Напомню, что три вероятных владельца анонимных Telegram-каналов - зарезервированы в запасе СБУ. Именно поэтому в ВСК вызвали и департамент киберов, и департамент защиты государственности.

Более того, вероятного куратора Telegram-каналов этого департамента ДЗНД Андрея Саленкова - вызвали лично. По нему будет отдельный повод", - отметил Железняк.

СБУ не пришла на заседание ВСК: Железняк назвал причину
СБУ не пришла на заседание ВСК: Железняк назвал причину

Нардеп добавил, что и.о. главы СБУ Хмару вызовут на заседание Верховной Рады по поводу "использования Службы для обеспечения бронирования для VIP-уклонистов".

Читайте также: Олигарх Зеленского Миндич подал в суд на нардепа Железняка

Автор: 

ВСК (44) СБУ (2871) Железняк Ярослав (249)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤡
показать весь комментарий
10.03.2026 12:31 Ответить
Зеленьський засучив ноженятами -"нікуда нє хадітє, нєчаво їм знать а маіх прапагандістах"
показать весь комментарий
10.03.2026 12:32 Ответить
Чують кошенята, чию сметану лизали
показать весь комментарий
10.03.2026 12:37 Ответить
Хоч поржом!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 12:43 Ответить
Поважна причина, могли ще й номер кабінету не такий вказати.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:49 Ответить
 
 