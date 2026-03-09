РФ спрятала более $93 млрд в криптовалюте, чтобы обходить санкции, - Железняк. ВИДЕО

Россия использует стейблкоин А7А5 для обхода санкций. Однако западные регуляторы уже внесли его в черные списки.

Так, нардеп рассказал о афере на $93,6 млрд со стейблкоином, привязанным к рублю, для обхода санкций Россией.

А7А5

По словам Железняка, А7А5 - это цифровой токен, курс которого жестко привязан к российскому рублю в соотношении 1:1.

Кто за этим стоит?

Официально главным акционером A7 LLC, которая разработала токен, является молдавский олигарх-беглец, осужденный за кражу $1 млрд из банковской системы Молдовы Илан Шор.

Именно в российском государственном банке "Промсвязьбанк" лежат рублевые резервы, которыми обеспечен A7A5. Он считается банком ФСБ.

"Old Vector LLC: Компания-эмитент, зарегистрированная в Кыргызстане. Это юридическая "ширма", которая позволяет формально выпускать токен за пределами РФ, хотя все ниточки ведут в Москву", - отметил нардеп.

Штаб-квартира A7А5 расположена в башне "Федерация" в Москва-Сити.

Как работает схема?

Нардеп отметил, что A7A5 выполняет роль "безопасного мостика":

"1. Обмен: российские компании заводят рубли в систему через подсанкционный "Промсвязьбанк".

2. Конвертация: покупают A7A5, а затем на специальных биржах (таких как Grinex в Кыргызстане) мгновенно меняют их на долларовый стейблкоин USDT.

3. Выход в свет: получив USDT, они получают доступ к глобальному рынку, минимизируя риск того, что их кошельки заблокируют западные регуляторы.

Самая экзотическая фишка проекта - Digital Promissory Notes. Это физические бумажные документы с QR-кодом, водяными знаками и скретч-слоем. Их можно буквально положить в чемодан, перевезти через границу как обычную бумагу, а затем отсканировать код через Telegram-бота и получить наличные в другой стране или снова перевести в крипту. Уже зафиксирован выкуп таких "бумажек" на сумму более $8,6 млн", - рассказал Железняк.

Это, отметил нардеп, позволяет Кремлю не только торговать, но и тайно финансировать протесты и подкупать избирателей в соседних странах, превращая крипту в гибридное оружие.

Доказательства

Анализ блокчейна выявил аномалии, которые прямо указывают: этот стейблкоин - чисто корпоративный инструмент Кремля, отметил Железняк.

Обычный крипторынок никогда не спит, в то же время A7A5 живет по графику типичного российского госслужащего:

Выходные - это выходные: количество транзакций в субботу и воскресенье падает почти до нуля;

Московское время: Пик активности приходится на стандартные рабочие часы в Москве;

Начало недели: Наибольшие объемы проходят именно в понедельник и вторник, постепенно затухая к пятнице.

"Это доказывает, что токеном пользуются не частные трейдеры, а бухгалтерии компаний и операторы санкционных схем для межгосударственных расчетов.

Клуб "124 кошелька" на 9 миллиардов

Только за первые месяцы через систему прошло более $9 млрд.

Но аномалия в том, что количество игроков мизерное: в некоторых крупных отчетах фигурирует цифра всего в 124 активных кошелька, которые прокрутили эти миллиарды", - рассказал Железняк.

По словам нардепа, такая концентрация капитала в руках считанных единиц подтверждает: A7A5 - это "закрытый клуб" для олигархов и государственных структур РФ. Это не массовое платежное средство, а специальная цифровая труба, через которую большие деньги перекачиваются в обход мирового контроля.

Санкции

Железняк отметил, что несмотря на то, что A7A5 удавалось оставаться в "серой зоне", западные регуляторы наконец внесли A7A5 и связанную с ним инфраструктуру (в частности биржу Grinex и кошельки Payeer) в черные списки.

"Блокировка ликвидности: Крупнейшие децентрализованные платформы, такие как Uniswap, начали блокировать транзакции с этим токеном.

Если на пике система обрабатывала более $1,5 млрд в сутки, то после введения ограничений объемы упали в три раза - до $500 млн", — добавил он.

Также, по словам Железняка, ЕС готовит новый удар, чтобы полностью изолировать российскую криптоинфраструктуру.

