В ходатайстве НАБУ об экстрадиции Миндича исправили недостатки и уже направили в Израиль

Запрос об экстрадиции подозреваемых по делу о коррупции в энергетике уже направлен в Министерство юстиции Израиля.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Она пояснила, что после поступления ходатайства НАБУ о выдаче лица в Украину, во время его рассмотрения был выявлен ряд процессуальных и технических недостатков.

"В рабочем порядке Офис Генерального прокурора совместно с НАБУ обработал и доукомплектовал 24 тома материалов, а также подготовил и перевел текст запроса.

После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", - добавила Гайовская-Ковбасюк.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики.

Читайте: 4 месяца "Миндичгейта": никакой перезагрузки энергопредприятий так и не произошло, - Железняк

Что предшествовало?

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что генпрокурор Руслан Кравченко в течение последних двух недель не подписывает документы на экстрадицию из Израиля Тимура Миндича.

Смотрите: "Меня предупредил Миндич": Коломойский в суде заявил об утечке информации о своем задержании. ВИДЕО