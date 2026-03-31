В ходатайстве НАБУ об экстрадиции Миндича исправили недостатки и уже направили в Израиль

Экстрадиция Миндича: Офис генпрокурора ответил на заявления НАБУ

Запрос об экстрадиции подозреваемых по делу о коррупции в энергетике уже направлен в Министерство юстиции Израиля.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Подробности

Она пояснила, что после поступления ходатайства НАБУ о выдаче лица в Украину, во время его рассмотрения был выявлен ряд процессуальных и технических недостатков.

"В рабочем порядке Офис Генерального прокурора совместно с НАБУ обработал и доукомплектовал 24 тома материалов, а также подготовил и перевел текст запроса.

После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", - добавила Гайовская-Ковбасюк.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что генпрокурор Руслан Кравченко в течение последних двух недель не подписывает документы на экстрадицию из Израиля Тимура Миндича.

"Виправлення недоліків" - це потягнути час і забутися про екстрадицію.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:42 Ответить
Кравченко, мабуть, особисто і за власні кошти, повезе оті папери з ГПУ до Ізраїлю, а назад, особисто притаранить міндіча з подєльніками??. Як суддю Чаусова ???? Тому і мусолили папери, щоб не сталося, як з отими фірташем чи каламойським, або беркутівцями?!?!?
показать весь комментарий
31.03.2026 15:53 Ответить
А зеленского выдадут после выборов?
показать весь комментарий
31.03.2026 15:43 Ответить
Якщо вситигне дременути - то не видадуть.
Тому потрібно пильнувати Лідара.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:52 Ответить
24 томи!? - та ну нах! - так НАБУ разом з прокуром правили - шо за пред"яви?
показать весь комментарий
31.03.2026 15:43 Ответить
Дурачки и в самом делу думают,что успешный израильский бизнесмен Миндич буде выдан Украине или просто играют в игру - смотрите,как мы,правоохранители,тяжко и качественно работаем,дайте нам повышенные зарплаты,пожирнее премии и побольше брони э.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:48 Ответить
"Виправляли недоліки"...)))
Автозаміною міняли слова у тексті "екстрадиція" на "хай у вас поживе"...)))
показать весь комментарий
31.03.2026 15:49 Ответить
Головне - прокукурікати, а там хоч сонце не вставай.
Ізраїль таких грошовитих громадян, які тягнуть все до хати - Ізраїлю, не видавав і не видаватиме.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:49 Ответить
Оперативно. З ранку розголос а після обіду все вже виправили та відправили.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:51 Ответить
Мені чомусь здається, що все правильне написане НАБУ виправили на неправильне, щоб Ізараїль його не виконував.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:54 Ответить
Та в прокуратурі хоч гопки нехай скачуть - Натаньяху сам під слідством, крав у сім'ї,товаришує з фуйлом, ще нагородить міндіча орденом за героїзм, за підрив обороноздатності України.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:02 Ответить
Ген.прокурватура видала черговий майстер-клас по брехні.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:59 Ответить
 
 