"Меня предупредил Миндич": Коломойский в суде заявил об утечке информации о своем задержании. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский во время очередного судебного заседания сделал заявление о том, что знал о подготовке следственных действий в отношении него заранее. Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бизнесмен использовал этот факт как аргумент против риска его побега.

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Утечка информации: По словам олигарха, о предстоящем подозрении и задержании его предупредил бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич еще за неделю до визита правоохранителей.

Отсутствие намерения бежать: Коломойский подчеркнул, что, несмотря на предупреждение, он остался в Украине. "Я же никуда не уехал. Поэтому это все несерьезно, я никуда не собираюсь бежать", - заявил он.