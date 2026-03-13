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"Меня предупредил Миндич": Коломойский в суде заявил об утечке информации о своем задержании. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский во время очередного судебного заседания сделал заявление о том, что знал о подготовке следственных действий в отношении него заранее. Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бизнесмен использовал этот факт как аргумент против риска его побега.

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Заявления Коломойского

  • Утечка информации: По словам олигарха, о предстоящем подозрении и задержании его предупредил бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич еще за неделю до визита правоохранителей.

  • Отсутствие намерения бежать: Коломойский подчеркнул, что, несмотря на предупреждение, он остался в Украине. "Я же никуда не уехал. Поэтому это все несерьезно, я никуда не собираюсь бежать", - заявил он.

  • Судьба Миндича и операция "Мидас": Олигарх отметил, что самого Миндича также предупредили, но "за пару часов" до начала активной фазы операции "Мидас", что позволило тому выехать из Украины непосредственно перед вручением подозрения.

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Миндичгейт

Автор: 

Коломойский Игорь (1805) Миндич Тимур (308)
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Топ комментарии
+34
чому тільки "своїй шоблі"?

про затримку вагнерів в Мінську забули вже?

Зе у нас професійний зливач секретної інформації...
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13.03.2026 10:08 Ответить
+23
Тобто зеленський з 2019 року використовуючи своє службове положення, зливав інформацію своїй шоблі про дії правоохоронних органів України!?!?
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13.03.2026 10:00 Ответить
+23
коломойський ,міндіч ,шефір ,шурма ,галущенко ,баканов та інша мерзота,це все друзі проросійського клоуна.
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13.03.2026 10:06 Ответить

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