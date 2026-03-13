"Меня предупредил Миндич": Коломойский в суде заявил об утечке информации о своем задержании. ВИДЕО
Олигарх Игорь Коломойский во время очередного судебного заседания сделал заявление о том, что знал о подготовке следственных действий в отношении него заранее. Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бизнесмен использовал этот факт как аргумент против риска его побега.
Заявления Коломойского
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Утечка информации: По словам олигарха, о предстоящем подозрении и задержании его предупредил бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич еще за неделю до визита правоохранителей.
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Отсутствие намерения бежать: Коломойский подчеркнул, что, несмотря на предупреждение, он остался в Украине. "Я же никуда не уехал. Поэтому это все несерьезно, я никуда не собираюсь бежать", - заявил он.
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Судьба Миндича и операция "Мидас": Олигарх отметил, что самого Миндича также предупредили, но "за пару часов" до начала активной фазы операции "Мидас", что позволило тому выехать из Украины непосредственно перед вручением подозрения.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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