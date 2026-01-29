Коломойскому продлен арест до 22 марта по делу о заказном убийстве

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому до 22 марта по делу о заказном убийстве.

Об этом Суспільному сообщила пресс-служба Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Коломойский, действуя из мотивов личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний. Причиной, по версии правоохранителей, стало невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

События, о которых идет речь в уголовном производстве, происходили в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Речь идет о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

В чем подозревают Коломойского

