1 323 10

Коломойскому продлен арест до 22 марта по делу о заказном убийстве

Коломойскому объявлено о подозрении

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому до 22 марта по делу о заказном убийстве.

Об этом Суспільному сообщила пресс-служба Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Коломойский, действуя из мотивов личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний. Причиной, по версии правоохранителей, стало невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

События, о которых идет речь в уголовном производстве, происходили в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Речь идет о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

29.01.2026 18:01 Ответить
не планував бородатий гарік сидіти....
але - дойшов до каси... плати
29.01.2026 17:35 Ответить
29.01.2026 17:52 Ответить
29.01.2026 17:35 Ответить
в принципі, коли б його випустити, щоб він ще вбив міндича, дєрьмака та ще пару інших птєнцов його гнізда, можна було б навіть не то шо брати на поруки, а просто виправдати. просто змив би свою вину кров'ю! така ось пропозиція! ))
29.01.2026 17:44 Ответить
29.01.2026 17:52 Ответить
29.01.2026 18:01 Ответить
Анджела Девіс і партія "Батьківщина" рух "Чорні пантери".
А нашого Корвалана обміняйте назад на корисні копалини,які зегевара подарував Трумпу.
29.01.2026 18:53 Ответить
зелений гівнюк ховає папку від американського правосуддя.
29.01.2026 19:26 Ответить
а де Богуслаєв - щось зовсім його тема зникла! ?
29.01.2026 20:11 Ответить
А де Дєрмак? Поліція і ТЦК шукають? Ой, забув добавити ще й "СП" ТЦК і СП
29.01.2026 20:13 Ответить
 
 