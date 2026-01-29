Коломойскому продлен арест до 22 марта по делу о заказном убийстве
Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому до 22 марта по делу о заказном убийстве.
Об этом Суспільному сообщила пресс-служба Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, Коломойский, действуя из мотивов личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний. Причиной, по версии правоохранителей, стало невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
События, о которых идет речь в уголовном производстве, происходили в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Речь идет о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.
В чем подозревают Коломойского
- Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
- 2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
- 7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
- 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
- В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
