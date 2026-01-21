На Коломойского готовили покушение, - СБУ

В среду, 21 января, олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Однако его не доставили.

Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

По словам Гончаренко, разрешение на доставку Коломойского на заседание выдали в Шевченковском суде. Сначала членам комиссии объяснили, что его не доставят из-за якобы срочных процессуальных действий в НАБУ. Впоследствии СБУ предоставила официальное объяснение причины.

"Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать меры посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И. В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета", - говорится в сообщении СБУ.

В связи с этим ВСК рассмотрит возможность проведения заседания непосредственно в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

В чем подозревают Коломойского?

