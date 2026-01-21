На Коломойского готовили покушение, - СБУ
В среду, 21 января, олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Однако его не доставили.
Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
По словам Гончаренко, разрешение на доставку Коломойского на заседание выдали в Шевченковском суде. Сначала членам комиссии объяснили, что его не доставят из-за якобы срочных процессуальных действий в НАБУ. Впоследствии СБУ предоставила официальное объяснение причины.
"Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать меры посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И. В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета", - говорится в сообщении СБУ.
В связи с этим ВСК рассмотрит возможность проведения заседания непосредственно в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.
В чем подозревают Коломойского?
- Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
- 2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
- 7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
- 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
- В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Свідків потрбно прибрати"
У зв'язку зі складністю доставки Ігоря Коломойського та раптових загроз його життю, ТСК розгляне можливість проведення засідання в Аскольдовому провулку, у СІЗО СБУ
Там ворогів за гланди...
сбушникам не соромно таку хрінь нести? хоча звідтки там сором...
нові часи настали
І якщо така явна загроза, що ніяк немає можливості доставити людину до суду, то чим зайняті оті 5 дивізій штату сбу?
каломой все ніяк у суд не доїде...
чому чому... бо тупі та лініві
як, з аятолою.
це, вам не каракас!
це, сізо сбу!!!