На Коломойского готовили покушение, - СБУ

В среду, 21 января, олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Однако его не доставили.

Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность".

По словам Гончаренко, разрешение на доставку Коломойского на заседание выдали в Шевченковском суде. Сначала членам комиссии объяснили, что его не доставят из-за якобы срочных процессуальных действий в НАБУ. Впоследствии СБУ предоставила официальное объяснение причины.

"Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать меры посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И. В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета", - говорится в сообщении СБУ.

В связи с этим ВСК рассмотрит возможность проведения заседания непосредственно в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

В чем подозревают Коломойского?

21.01.2026
Бєня все знає про офшорки Зелі та Міндіча. Залякують щоб не дав свідчення проти них
21.01.2026
чергова піар качка
21.01.2026
21.01.2026
Работа ЮВТ, шо вписывается в последние события. Для любителей.
21.01.2026
А ще ВОНА у Трампа стріляла, сам бачив
21.01.2026
мстя за пожілую жєнщіну ?
21.01.2026
21.01.2026
Ну Зеленський й дає!
21.01.2026
Та він давно дае Коломойскому, бо він його буратіно. Його папа Беня Коломойский виточив для себе і досі смикае за ніточки, от він його і хавае від правосуддя США у СБУ. Малюку остогид цей цирк він його уволив призначив другого манкрута. А зараз ховае і від ВР.
21.01.2026
чергова піар качка
21.01.2026
А не '"замахалися" замахуватися?
21.01.2026
Дон Коломоне
21.01.2026
тєпловізор напружився
21.01.2026
Бєня все знає про офшорки Зелі та Міндіча. Залякують щоб не дав свідчення проти них
21.01.2026
Беня, колися, інакше, класика жанру ...
" Свідків потрбно прибрати"
21.01.2026
Коломойський: Юлія Володимирівна розкаже, що ви за орган! Не орган, а член!
21.01.2026
Правова країна розвитого зебілізму - вона така - не можуть привести в суд навіть таку впливову людину під будь-якими приводами.
21.01.2026
Може не хочуть?
21.01.2026
Знову шоу. Щоб людей зігріти?
21.01.2026
Ну бусик же не може кожного разу ламатися... Треба, щось інше видумувати...
21.01.2026
І кому це цікаво ?
21.01.2026
Фігасє! Підсунули не кошерну мацу в СІЗО?
21.01.2026
Скоріше за все х*ло, за "шизофреніка маленького зросту"
21.01.2026
https://t.me/oleksiihoncharenko/52309 Олексій ГОНЧАРЕНКОhttps://t.me/oleksiihoncharenko :

У зв'язку зі складністю доставки Ігоря Коломойського та раптових загроз його життю, ТСК розгляне можливість проведення засідання в Аскольдовому провулку, у СІЗО СБУ
21.01.2026
вообще фиолетово, жду когда поменяется поколение и эти коломойские юльки и остальной шлак уйдет в историю
21.01.2026
Так уже. зегевары, ермаки и прочие арахамии... Вот счастье привалило.
21.01.2026
Ну, в 2007 році макса курочкіна вбили, а чим Бєня гірше !?
Там ворогів за гланди...
21.01.2026
Ав чём проблема?По сути он ЯУБИЙЦА ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ!!!
21.01.2026
Хто? Найєм, на якого зверхньо плюнули, і кавою так і не пригостили?
21.01.2026
Найема пригостили. Найем з самого початку в тому цирку.
22.01.2026
Коли ми дізнались про існування Найема він вже був в тому цирку. Про нього нам сказали щоб надалі вони через нього могли впливати на нас.
22.01.2026
і ми всі такі - о да, ми повірили.
21.01.2026
Пофіг що там з коломойським ,ця мерзота обікрала Україну на понад 10 мільярдів доларів ,завдяки йому проросійський клоун став президентом України ,турбуватись треба щоб цей чорт повернув хоч частину вкрадених коштів ,які так необхідні ЗСУ і енергетикам.
21.01.2026
черговий привід щоб Коломойша нічого зайвого не ляпнув на засіданні ТСК...
21.01.2026
Тобто у центрі Києва може в будь-яку мить відбутись розбійний напад на озброєний конвой?
сбушникам не соромно таку хрінь нести? хоча звідтки там сором...
21.01.2026
декілька дронів і та охорона лежить розірвана на шматки
нові часи настали
21.01.2026
Ну якщо так все просто, то чому кацапи щодня не знищують якихось там міністрів з депутатами. Та і Зеленський чи не щотижня десь там виходить квіти покласти чи зустріти кого - чим не ціль для противника з декількома дронами.
І якщо така явна загроза, що ніяк немає можливості доставити людину до суду, то чим зайняті оті 5 дивізій штату сбу?
21.01.2026
то все звісно театр від зе
каломой все ніяк у суд не доїде...

чому чому... бо тупі та лініві
21.01.2026
Та звісно) То були риторичні питання.
21.01.2026
А чим зєльонкін не влаштовує москалів?
21.01.2026
Всим влаштовує; ЗСУ не влаштовує.
21.01.2026
Та краще не придумаєш, але для вигляду, що він їх ворог, могли б на якійсь церемонії якогось статиста поранити... І потім по всім каналам крутити, щось типу уже ось ось, або наша помста за дрони над лігвом путіна і т.п. Певно бояться "перестаратись".
21.01.2026
А навіщо розбійний напад? Про самокат забули?
21.01.2026
Чому б і ні? Особливо якщо цим безпосередньо займеться СБУ. На що тільки не підеш щоб врятувати зелену дупу.
21.01.2026
це театр з карабасом барабасом почав вже зайобувати
21.01.2026
Невже Корбана підозрюють??? А може Хамаз???
21.01.2026
Ні зеленський прибирае головного свідка
21.01.2026
доні хотів вивезти коломойского, але в останній момент передумав.
як, з аятолою.
це, вам не каракас!
це, сізо сбу!!!
21.01.2026
Невловимий Джо!
21.01.2026
не вміє 95 квартал знімати детективи і бойовики, все виходить комедія
21.01.2026
мало не сталося непоправне,вбивство Самого Бєні!!!! а серйозно...думаю готують звільнення Бєні з метою збереження його життя,перевезення Бєні в Ізраїль під захист знаменитого і всемогутнього Моссад.....
21.01.2026
І що, Земля зупиниться чи почне крутись навиворіт? Не цікаво.
21.01.2026
передрочили напевне десь в сауні СБУ
21.01.2026
Нам "поспівчувать"?...
22.01.2026
Ну тут, явно, рука Порошенка і порохоботів, навіть до ворожки ходити не треба. Зуб даю.
22.01.2026
Моаморним стейком подавився? Зловмисника піймали чи Беня сам з ним розібрався?
22.01.2026
ХТО !? СБУ !?)
22.01.2026
 
 