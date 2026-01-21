На Коломойського готували замах, - СБУ
У середу, 21 січня, олігарха Ігоря Коломойського, який перебуває в СІЗО, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Проте його не доставили.
Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.
За словами Гончаренка, дозвіл на доставлення Коломойського на засідання видали в Шевченківському суді. Спершу членам комісії пояснили, що його не доставлять через нібито термінові процесуальні дії в НАБУ. Згодом СБУ надала офіційне пояснення причини.
"Отримана інформація від оперативного підрозділу, що на даний час невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров’я Коломойського І. В. під час його доставки до сесійного залу Київської міської ради", - йдеться у повідомленні СБУ.
Через це ТСК розгляне можливість проведення засідання безпосередньо у СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.
У чому підозрюють Коломойського?
- Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.
- 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
- 7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.
- 15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).
" Свідків потрбно прибрати"
У зв'язку зі складністю доставки Ігоря Коломойського та раптових загроз його життю, ТСК розгляне можливість проведення засідання в Аскольдовому провулку, у СІЗО СБУ
Там ворогів за гланди...
сбушникам не соромно таку хрінь нести? хоча звідтки там сором...
нові часи настали
І якщо така явна загроза, що ніяк немає можливості доставити людину до суду, то чим зайняті оті 5 дивізій штату сбу?
каломой все ніяк у суд не доїде...
чому чому... бо тупі та лініві
як, з аятолою.
це, вам не каракас!
це, сізо сбу!!!