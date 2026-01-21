На Коломойського готували замах, - СБУ

У середу, 21 січня, олігарха Ігоря Коломойського, який перебуває в СІЗО, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Проте його не доставили.

Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

За словами Гончаренка, дозвіл на доставлення Коломойського на засідання видали в Шевченківському суді. Спершу членам комісії пояснили, що його не доставлять через нібито термінові процесуальні дії в НАБУ. Згодом СБУ надала офіційне пояснення причини.

"Отримана інформація від оперативного підрозділу, що на даний час невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров’я Коломойського І. В. під час його доставки до сесійного залу Київської міської ради", - йдеться у повідомленні СБУ.

Через це ТСК розгляне можливість проведення засідання безпосередньо у СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

У чому підозрюють Коломойського?

