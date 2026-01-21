На Коломойського готували замах, - СБУ

У середу, 21 січня, олігарха Ігоря Коломойського, який перебуває в СІЗО, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Проте його не доставили.

Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

За словами Гончаренка, дозвіл на доставлення Коломойського на засідання видали в Шевченківському суді. Спершу членам комісії пояснили, що його не доставлять через нібито термінові процесуальні дії в НАБУ. Згодом СБУ надала офіційне пояснення причини.

"Отримана інформація від оперативного підрозділу, що на даний час невстановленими особами планується реалізувати заходи посягання на життя та здоров’я Коломойського І. В. під час його доставки до сесійного залу Київської міської ради", - йдеться у повідомленні СБУ.

Через це ТСК розгляне можливість проведення засідання безпосередньо у СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

У чому підозрюють Коломойського?

Топ коментарі
21.01.2026 15:56 Відповісти
Бєня все знає про офшорки Зелі та Міндіча. Залякують щоб не дав свідчення проти них
21.01.2026 15:10 Відповісти
чергова піар качка
21.01.2026 15:07 Відповісти
21.01.2026 15:04 Відповісти
Работа ЮВТ, шо вписывается в последние события. Для любителей.
21.01.2026 15:05 Відповісти
А ще ВОНА у Трампа стріляла, сам бачив
21.01.2026 15:07 Відповісти
мстя за пожілую жєнщіну ?
21.01.2026 15:09 Відповісти
21.01.2026 15:56 Відповісти
Ну Зеленський й дає!
21.01.2026 15:06 Відповісти
Та він давно дае Коломойскому, бо він його буратіно. Його папа Беня Коломойский виточив для себе і досі смикае за ніточки, от він його і хавае від правосуддя США у СБУ. Малюку остогид цей цирк він його уволив призначив другого манкрута. А зараз ховае і від ВР.
21.01.2026 17:33 Відповісти
21.01.2026 15:07 Відповісти
А не '"замахалися" замахуватися?
21.01.2026 15:07 Відповісти
Дон Коломоне
21.01.2026 15:09 Відповісти
тєпловізор напружився
21.01.2026 15:09 Відповісти
21.01.2026 15:10 Відповісти
Беня, колися, інакше, класика жанру ...
" Свідків потрбно прибрати"
21.01.2026 15:11 Відповісти
Коломойський: Юлія Володимирівна розкаже, що ви за орган! Не орган, а член!
21.01.2026 15:12 Відповісти
Правова країна розвитого зебілізму - вона така - не можуть привести в суд навіть таку впливову людину під будь-якими приводами.
21.01.2026 15:14 Відповісти
Може не хочуть?
21.01.2026 16:01 Відповісти
Знову шоу. Щоб людей зігріти?
21.01.2026 15:14 Відповісти
Ну бусик же не може кожного разу ламатися... Треба, щось інше видумувати...
21.01.2026 15:15 Відповісти
І кому це цікаво ?
21.01.2026 15:15 Відповісти
Фігасє! Підсунули не кошерну мацу в СІЗО?
21.01.2026 15:23 Відповісти
Скоріше за все х*ло, за "шизофреніка маленького зросту"
21.01.2026 15:25 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/52309 Олексій ГОНЧАРЕНКОhttps://t.me/oleksiihoncharenko :

У зв'язку зі складністю доставки Ігоря Коломойського та раптових загроз його життю, ТСК розгляне можливість проведення засідання в Аскольдовому провулку, у СІЗО СБУ
21.01.2026 15:34 Відповісти
вообще фиолетово, жду когда поменяется поколение и эти коломойские юльки и остальной шлак уйдет в историю
21.01.2026 15:40 Відповісти
Так уже. зегевары, ермаки и прочие арахамии... Вот счастье привалило.
21.01.2026 15:53 Відповісти
Ну, в 2007 році макса курочкіна вбили, а чим Бєня гірше !?
Там ворогів за гланди...
21.01.2026 15:41 Відповісти
Ав чём проблема?По сути он ЯУБИЙЦА ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ!!!
21.01.2026 15:46 Відповісти
Хто? Найєм, на якого зверхньо плюнули, і кавою так і не пригостили?
21.01.2026 15:50 Відповісти
Найема пригостили. Найем з самого початку в тому цирку.
22.01.2026 01:08 Відповісти
Коли ми дізнались про існування Найема він вже був в тому цирку. Про нього нам сказали щоб надалі вони через нього могли впливати на нас.
22.01.2026 04:49 Відповісти
і ми всі такі - о да, ми повірили.
21.01.2026 15:51 Відповісти
Пофіг що там з коломойським ,ця мерзота обікрала Україну на понад 10 мільярдів доларів ,завдяки йому проросійський клоун став президентом України ,турбуватись треба щоб цей чорт повернув хоч частину вкрадених коштів ,які так необхідні ЗСУ і енергетикам.
21.01.2026 16:02 Відповісти
черговий привід щоб Коломойша нічого зайвого не ляпнув на засіданні ТСК...
21.01.2026 16:11 Відповісти
Тобто у центрі Києва може в будь-яку мить відбутись розбійний напад на озброєний конвой?
сбушникам не соромно таку хрінь нести? хоча звідтки там сором...
21.01.2026 16:19 Відповісти
декілька дронів і та охорона лежить розірвана на шматки
нові часи настали
21.01.2026 16:26 Відповісти
Ну якщо так все просто, то чому кацапи щодня не знищують якихось там міністрів з депутатами. Та і Зеленський чи не щотижня десь там виходить квіти покласти чи зустріти кого - чим не ціль для противника з декількома дронами.
І якщо така явна загроза, що ніяк немає можливості доставити людину до суду, то чим зайняті оті 5 дивізій штату сбу?
21.01.2026 16:31 Відповісти
то все звісно театр від зе
каломой все ніяк у суд не доїде...

чому чому... бо тупі та лініві
21.01.2026 16:35 Відповісти
Та звісно) То були риторичні питання.
21.01.2026 16:39 Відповісти
А чим зєльонкін не влаштовує москалів?
21.01.2026 20:54 Відповісти
Всим влаштовує; ЗСУ не влаштовує.
21.01.2026 21:54 Відповісти
Та краще не придумаєш, але для вигляду, що він їх ворог, могли б на якійсь церемонії якогось статиста поранити... І потім по всім каналам крутити, щось типу уже ось ось, або наша помста за дрони над лігвом путіна і т.п. Певно бояться "перестаратись".
21.01.2026 22:17 Відповісти
А навіщо розбійний напад? Про самокат забули?
21.01.2026 16:26 Відповісти
Чому б і ні? Особливо якщо цим безпосередньо займеться СБУ. На що тільки не підеш щоб врятувати зелену дупу.
21.01.2026 17:55 Відповісти
це театр з карабасом барабасом почав вже зайобувати
21.01.2026 16:37 Відповісти
Невже Корбана підозрюють??? А може Хамаз???
21.01.2026 17:04 Відповісти
Ні зеленський прибирае головного свідка
21.01.2026 17:39 Відповісти
доні хотів вивезти коломойского, але в останній момент передумав.
як, з аятолою.
це, вам не каракас!
це, сізо сбу!!!
21.01.2026 17:48 Відповісти
Невловимий Джо!
21.01.2026 18:15 Відповісти
не вміє 95 квартал знімати детективи і бойовики, все виходить комедія
21.01.2026 18:59 Відповісти
мало не сталося непоправне,вбивство Самого Бєні!!!! а серйозно...думаю готують звільнення Бєні з метою збереження його життя,перевезення Бєні в Ізраїль під захист знаменитого і всемогутнього Моссад.....
21.01.2026 21:37 Відповісти
І що, Земля зупиниться чи почне крутись навиворіт? Не цікаво.
21.01.2026 23:10 Відповісти
передрочили напевне десь в сауні СБУ
21.01.2026 23:53 Відповісти
Нам "поспівчувать"?...
22.01.2026 00:52 Відповісти
Ну тут, явно, рука Порошенка і порохоботів, навіть до ворожки ходити не треба. Зуб даю.
22.01.2026 03:12 Відповісти
Моаморним стейком подавився? Зловмисника піймали чи Беня сам з ним розібрався?
22.01.2026 06:46 Відповісти
ХТО !? СБУ !?)
22.01.2026 07:03 Відповісти
 
 