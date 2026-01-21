Намагався зарізати воїна ЗСУ: у Запоріжжі СБУ затримала агента ФСБ

У Запоріжжі запобігли вбивству українського воїна. Російський агент намагався вбити офіцера ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення на передовій.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Російські спецслужбісти заманили воїна у міську промзону під виглядом "побачення".

На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на одному з сайтів.

"Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події. Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Протягом декількох годин після замаху СБУ розшукала кілера та затримала його у родичів, де той намагався "залягти на дно".

Хто був кілером?

Замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після "тестових" підпалів у місті рашисти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

"Щоб заманити українського воїна "на локацію", ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ", - розповіли у Службі безпеки.





Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

