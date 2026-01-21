Намагався зарізати воїна ЗСУ: у Запоріжжі СБУ затримала агента ФСБ

У Запоріжжі запобігли вбивству українського воїна. Російський агент намагався вбити офіцера ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення на передовій.

Російські спецслужбісти заманили воїна у міську промзону під виглядом "побачення". 

На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на одному з сайтів.

"Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події. Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Протягом декількох годин після замаху СБУ розшукала кілера та затримала його у родичів, де той намагався "залягти на дно".

Хто був кілером?

Замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після "тестових" підпалів у місті рашисти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

"Щоб заманити українського воїна "на локацію", ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ", - розповіли у Службі безпеки.

Агент ФСБ намагався зарізати військового у Запоріжжі: його затримано
Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

+19
перше побачення в промзоні? чому не на цвинтарі ще
21.01.2026 10:18 Відповісти
+18
Девушка пригласила офицера ЗСУ в ПРОМЗОНУ ?
Офицер ничего странного не заподозрил ???
Обычно в кафе приглашают….
21.01.2026 10:19 Відповісти
+11
Потвора, яка виховувалася на концертах "95 квартала" і їхніми фільмами, що пропагували "русский мир" продовжує їх багаторічні зусилля. Воно бичара, наділо балаклаву, взяло до рук холодну зброю і напало на військового ЗСУ.., а чому його не побачили створені Зеленським ТЦК? Чому воно відсиджувалося до цього часу в тилу і гадило Україні?
21.01.2026 10:21 Відповісти
скіко ж цьому хандону пообіцяли підари?
тема не розкрита
21.01.2026 10:11 Відповісти
Пообіцяти можна скільки завгодно, якщо не збираєшся давати.
21.01.2026 10:32 Відповісти
от і питання - на скіко хандон повівся?
суто цікаво
21.01.2026 10:33 Відповісти
Може, пару тисяч американських рублів.
21.01.2026 10:36 Відповісти
Такий же убивця Українців, як і московіти ******!!
Суддівські портнова його «простять», як за ***********….
Зеленський з стефанчуком, своєю бездіяльністю, СИСТЕМНО готують ВРАДІЇВКУ проти суддівських, тільки в масштабах України!!
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф

Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».

12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
21.01.2026 11:28 Відповісти
Штрафбат
21.01.2026 10:12 Відповісти
Штрафбат ??? На органи наволоч !
21.01.2026 10:16 Відповісти
це як з учнем який в школі вчительку і учня порізав? там теж писали про огента фсб, але його батько виявився єкс високопоставленим мусором.

що тут насправді - х.з., може ревнощі, може пограбуваня.
21.01.2026 10:14 Відповісти
там зайнято
броня
21.01.2026 10:23 Відповісти
Промзона - це ж не тільки заводи.... Там якісь і кущики і лавочки є....
На території заводів часто є доволі гарні альтанки в яких літом робочий відпочивають в обід чи в переву.
21.01.2026 10:39 Відповісти
ну звичайно ж, ці промзоновські кущики, промзоновські альтанки, де ще можна провести першу зустріч з дівчиною коли ти військовослужбовець... а ще в закинутих промзонах щось виготовлюють заборонене та проводять усілякі сходки. А коли щось не те пішло - щоб замяти сліди, кажуть що то кацапи хотіли вбити.
21.01.2026 15:46 Відповісти
21.01.2026 10:19 Відповісти
може дівчина писала, шо механік

21.01.2026 10:27 Відповісти
21.01.2026 10:41 Відповісти
За бабки пососать недорого...у военных без баб крышу рвет...больше похоже на хипиш (преступление когда заманивает баба и является "ревнивый муж")...а там уже СБУ сделало свою раскрываемость
21.01.2026 10:34 Відповісти
21.01.2026 10:21 Відповісти
Судячи по наколках - вже відсидів, мабуть...На жаль не у всіх у наших воїнів достатньо розуму,щоб не йти у пром зону чи у ліс на побачення,коли є кафе та різні інші місця...І кошти на це теж є...якщо не грають у казіно ...Хай видужує....а виродка - до ями пожиттєво...
21.01.2026 10:26 Відповісти
варіянт, шо т.зв. "дівчина" попросила сльозно воїна шось допомогти принести, дістати, відкрутити, поремонтувати на промці, бо їй це вкрай треба, не розглядаєте?
кацапи не дебіли, вміють грати на почуттях та емоціях, а промка їм була вкрай необхідна, бо безлюдна
21.01.2026 10:32 Відповісти
не виправдовуй дурня
я теж так купився колись
замість дівчини до хати увірвалось 4 бандоса з ножами
винісли всю техніку
мусора нікого не знайшли
хоча двох камера записала
вони були без масок
двоє у масках
я навіть вирахував організатора бо бандоси проговорились трохи а я чув
мусора гніди
буде наука
21.01.2026 10:44 Відповісти
100 % колишній сідєлєц
21.01.2026 11:20 Відповісти
І все оому, що тих хто не працює дох...я і більше, а ринок легких грошей рашка пропонує щоденно і широко багато.
Час ща тунеядство і несплату за комунальні послуги позбавляти майна і водійських прав. І все відібране віддавати військовим які воюють на фронті.
21.01.2026 11:32 Відповісти
Ну да, нормальнi ракухи, якщо вони не бомжихи, на промзонi не тусують.
21.01.2026 12:14 Відповісти
 
 