Намагався зарізати воїна ЗСУ: у Запоріжжі СБУ затримала агента ФСБ
У Запоріжжі запобігли вбивству українського воїна. Російський агент намагався вбити офіцера ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення на передовій.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Російські спецслужбісти заманили воїна у міську промзону під виглядом "побачення".
На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на одному з сайтів.
"Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події. Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Протягом декількох годин після замаху СБУ розшукала кілера та затримала його у родичів, де той намагався "залягти на дно".
Хто був кілером?
Замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Після "тестових" підпалів у місті рашисти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.
"Щоб заманити українського воїна "на локацію", ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ", - розповіли у Службі безпеки.
Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
тема не розкрита
суто цікаво
Суддівські портнова його «простять», як за ***********….
Зеленський з стефанчуком, своєю бездіяльністю, СИСТЕМНО готують ВРАДІЇВКУ проти суддівських, тільки в масштабах України!!
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф
Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».
12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
що тут насправді - х.з., може ревнощі, може пограбуваня.
броня
На території заводів часто є доволі гарні альтанки в яких літом робочий відпочивають в обід чи в переву.
Офицер ничего странного не заподозрил ???
Обычно в кафе приглашают….
кацапи не дебіли, вміють грати на почуттях та емоціях, а промка їм була вкрай необхідна, бо безлюдна
я теж так купився колись
замість дівчини до хати увірвалось 4 бандоса з ножами
винісли всю техніку
мусора нікого не знайшли
хоча двох камера записала
вони були без масок
двоє у масках
я навіть вирахував організатора бо бандоси проговорились трохи а я чув
мусора гніди
буде наука
Час ща тунеядство і несплату за комунальні послуги позбавляти майна і водійських прав. І все відібране віддавати військовим які воюють на фронті.