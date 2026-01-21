7 728 33

Пытался зарезать воина ВСУ: в Запорожье СБУ задержала агента ФСБ

В Запорожье предотвратили убийство украинского воина. Российский агент пытался убить офицера ВСУ, который проходил реабилитацию после ранения на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Российские спецслужбы заманили воина в городскую промзону под видом "свидания". 

На место встречи должна была прийти девушка, с которой он познакомился на одном из сайтов.

"Однако вместо нее в промзоне появился киллер в балаклаве, который напал на военного сзади и нанес ему шесть ударов в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. После этого нападавший скрылся с места происшествия. В результате глубоких колотых ранений пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение, где он сейчас находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В течение нескольких часов после покушения СБУ разыскала киллера и задержала его у родственников, где тот пытался "залечь на дно".

Кто был киллером?

Заказ ФСБ выполнял 25-летний местный безработный, который попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После "тестовых" поджогов в городе рашисты поручили ему убить офицера ВСУ. Адрес запланированного покушения он получил от куратора из РФ.

"Чтобы заманить украинского воина "на локацию", ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая пригласила его на встречу. Вблизи места нападения обнаружен нож, от которого киллер избавился во время побега. Также у него изъяты смартфон и планшет, с помощью которых он контактировал с ФСБ", - рассказали в Службе безопасности.

Агент ФСБ пытался зарезать военного в Запорожье: он задержан
В настоящее время вражескому агенту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на умышленное убийство).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Запорожье (2881) покушение (1063) СБУ (20595)
+19
перше побачення в промзоні? чому не на цвинтарі ще
21.01.2026 10:18 Ответить
+18
Девушка пригласила офицера ЗСУ в ПРОМЗОНУ ?
Офицер ничего странного не заподозрил ???
Обычно в кафе приглашают….
21.01.2026 10:19 Ответить
+11
Потвора, яка виховувалася на концертах "95 квартала" і їхніми фільмами, що пропагували "русский мир" продовжує їх багаторічні зусилля. Воно бичара, наділо балаклаву, взяло до рук холодну зброю і напало на військового ЗСУ.., а чому його не побачили створені Зеленським ТЦК? Чому воно відсиджувалося до цього часу в тилу і гадило Україні?
21.01.2026 10:21 Ответить
скіко ж цьому хандону пообіцяли підари?
тема не розкрита
21.01.2026 10:11 Ответить
Пообіцяти можна скільки завгодно, якщо не збираєшся давати.
21.01.2026 10:32 Ответить
от і питання - на скіко хандон повівся?
суто цікаво
21.01.2026 10:33 Ответить
Може, пару тисяч американських рублів.
21.01.2026 10:36 Ответить
Такий же убивця Українців, як і московіти ******!!
Суддівські портнова його «простять», як за ***********….
Зеленський з стефанчуком, своєю бездіяльністю, СИСТЕМНО готують ВРАДІЇВКУ проти суддівських, тільки в масштабах України!!
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф

Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».

12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
21.01.2026 11:28 Ответить
Штрафбат
21.01.2026 10:12 Ответить
Штрафбат ??? На органи наволоч !
21.01.2026 10:16 Ответить
це як з учнем який в школі вчительку і учня порізав? там теж писали про огента фсб, але його батько виявився єкс високопоставленим мусором.

що тут насправді - х.з., може ревнощі, може пограбуваня.
21.01.2026 10:14 Ответить
там зайнято
броня
21.01.2026 10:23 Ответить
Промзона - це ж не тільки заводи.... Там якісь і кущики і лавочки є....
На території заводів часто є доволі гарні альтанки в яких літом робочий відпочивають в обід чи в переву.
21.01.2026 10:39 Ответить
ну звичайно ж, ці промзоновські кущики, промзоновські альтанки, де ще можна провести першу зустріч з дівчиною коли ти військовослужбовець... а ще в закинутих промзонах щось виготовлюють заборонене та проводять усілякі сходки. А коли щось не те пішло - щоб замяти сліди, кажуть що то кацапи хотіли вбити.
21.01.2026 15:46 Ответить
може дівчина писала, шо механік

21.01.2026 10:27 Ответить
21.01.2026 10:41 Ответить
За бабки пососать недорого...у военных без баб крышу рвет...больше похоже на хипиш (преступление когда заманивает баба и является "ревнивый муж")...а там уже СБУ сделало свою раскрываемость
21.01.2026 10:34 Ответить
Судячи по наколках - вже відсидів, мабуть...На жаль не у всіх у наших воїнів достатньо розуму,щоб не йти у пром зону чи у ліс на побачення,коли є кафе та різні інші місця...І кошти на це теж є...якщо не грають у казіно ...Хай видужує....а виродка - до ями пожиттєво...
21.01.2026 10:26 Ответить
варіянт, шо т.зв. "дівчина" попросила сльозно воїна шось допомогти принести, дістати, відкрутити, поремонтувати на промці, бо їй це вкрай треба, не розглядаєте?
кацапи не дебіли, вміють грати на почуттях та емоціях, а промка їм була вкрай необхідна, бо безлюдна
21.01.2026 10:32 Ответить
не виправдовуй дурня
я теж так купився колись
замість дівчини до хати увірвалось 4 бандоса з ножами
винісли всю техніку
мусора нікого не знайшли
хоча двох камера записала
вони були без масок
двоє у масках
я навіть вирахував організатора бо бандоси проговорились трохи а я чув
мусора гніди
буде наука
21.01.2026 10:44 Ответить
100 % колишній сідєлєц
21.01.2026 11:20 Ответить
І все оому, що тих хто не працює дох...я і більше, а ринок легких грошей рашка пропонує щоденно і широко багато.
Час ща тунеядство і несплату за комунальні послуги позбавляти майна і водійських прав. І все відібране віддавати військовим які воюють на фронті.
21.01.2026 11:32 Ответить
Ну да, нормальнi ракухи, якщо вони не бомжихи, на промзонi не тусують.
21.01.2026 12:14 Ответить
 
 