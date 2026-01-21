Пытался зарезать воина ВСУ: в Запорожье СБУ задержала агента ФСБ
В Запорожье предотвратили убийство украинского воина. Российский агент пытался убить офицера ВСУ, который проходил реабилитацию после ранения на передовой.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Российские спецслужбы заманили воина в городскую промзону под видом "свидания".
На место встречи должна была прийти девушка, с которой он познакомился на одном из сайтов.
"Однако вместо нее в промзоне появился киллер в балаклаве, который напал на военного сзади и нанес ему шесть ударов в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. После этого нападавший скрылся с места происшествия. В результате глубоких колотых ранений пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение, где он сейчас находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В течение нескольких часов после покушения СБУ разыскала киллера и задержала его у родственников, где тот пытался "залечь на дно".
Кто был киллером?
Заказ ФСБ выполнял 25-летний местный безработный, который попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После "тестовых" поджогов в городе рашисты поручили ему убить офицера ВСУ. Адрес запланированного покушения он получил от куратора из РФ.
"Чтобы заманить украинского воина "на локацию", ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая пригласила его на встречу. Вблизи места нападения обнаружен нож, от которого киллер избавился во время побега. Также у него изъяты смартфон и планшет, с помощью которых он контактировал с ФСБ", - рассказали в Службе безопасности.
В настоящее время вражескому агенту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на умышленное убийство).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Суддівські портнова його «простять», як за ***********….
Зеленський з стефанчуком, своєю бездіяльністю, СИСТЕМНО готують ВРАДІЇВКУ проти суддівських, тільки в масштабах України!!
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф
Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».
12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
Офицер ничего странного не заподозрил ???
Обычно в кафе приглашают….
кацапи не дебіли, вміють грати на почуттях та емоціях, а промка їм була вкрай необхідна, бо безлюдна
