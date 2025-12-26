Киллер ФСБ пытался убить офицера ГУР МО в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве предотвратили заказное убийство офицера Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в столице был разоблачен агент ФСБ, который пытался убить украинского воина в центральной части города.

Киллера задержали "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.

Кто планировал совершить убийство?

Речь идет о 28-летнем гражданине центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родной стране, когда тот искал легкие заработки в Telegram-каналах.

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"По инструкции рашистов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске на Николаевщине.

Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карт, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.

Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами", - говорится в сообщении.

За убийство офицера ГУР ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС.

У задержанного на месте изъяли оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.

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В настоящее время ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на умышленное убийство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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