Киллер ФСБ пытался убить офицера ГУР МО в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве предотвратили заказное убийство офицера Главного управления разведки Минобороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в столице был разоблачен агент ФСБ, который пытался убить украинского воина в центральной части города.
Киллера задержали "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.
Кто планировал совершить убийство?
Речь идет о 28-летнем гражданине центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родной стране, когда тот искал легкие заработки в Telegram-каналах.
"По инструкции рашистов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске на Николаевщине.
Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карт, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.
Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами", - говорится в сообщении.
За убийство офицера ГУР ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС.
У задержанного на месте изъяли оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на умышленное убийство);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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