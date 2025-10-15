СБУ предупреждала меня о возможном покушении со стороны российских спецслужб, - Кротевич
Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич заявил, что Служба безопасности Украины предупреждала его о возможной подготовке покушения со стороны российских спецслужб.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кротевича, сообщение об угрозе он получил в марте или апреле 2025 года. "Мне сообщили, что я есть в списках на ликвидацию ФСБ РФ. Мне это немножечко польстило, потому что если РФ добавляет тебя в список на ликвидацию - значит, что-то хорошее в этой жизни ты таки сделал", - отметил он.
Ветеран уточнил, что информацию передали не лично руководитель СБУ Василий Малюк, а знакомые сотрудники службы. Впоследствии ему подтвердили угрозу другие люди, которые также видели свое имя в этом списке, переданном западными партнерами.
"Меня пригласили оперативники Службы безопасности, дали протокол, что можно делать, что не желательно делать и так далее. Если бы я сам хотел себя убить, мне трудно было бы это сделать, потому что иногда я сам не знаю, куда поеду через полчаса, где буду пить кофе, где буду есть. Мне дали этот список, просто сказали, что будем на связи и все", - добавил Кротевич.
Кротєвич- нач штабу Азов. Роісяни його випустили ще восени 2022- гого із полону. Рядових тримають у полоні до сьогоді.
Вищих офіцерів на інтернували на півтора року у Турції. Слава Богу, потім вони повернулися до України.
Ці історії із Кротєвичам, де ОПа Зеленьського використовувала Кротєвича як " таран" проти військових..
Питання, а що таке робить демобілізований Кротєвич, що за ним послали ФСБ?
Крім скандальних статей про ЗСУ, за ним нічого не рахується.
Такі самі замахи,десятки чи сотні,на найвеличнішого,а рос.дрон літав над його кортежем в Херсоні і знімав відео,був на віддалі снайперського пострілу на херсонській вулиці і нічого.
Чомусь рядових азовців до цих пір тримають у полоні і шиють справи, а цілого «героїчного» офіцера, начальника штабу, який зі зброєю здався в полон, відпустили!