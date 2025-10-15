РУС
Новости
СБУ предупреждала меня о возможном покушении со стороны российских спецслужб, - Кротевич

богдан,кротевич

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич заявил, что Служба безопасности Украины предупреждала его о возможной подготовке покушения со стороны российских спецслужб.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кротевича, сообщение об угрозе он получил в марте или апреле 2025 года. "Мне сообщили, что я есть в списках на ликвидацию ФСБ РФ. Мне это немножечко польстило, потому что если РФ добавляет тебя в список на ликвидацию - значит, что-то хорошее в этой жизни ты таки сделал", - отметил он.

Ветеран уточнил, что информацию передали не лично руководитель СБУ Василий Малюк, а знакомые сотрудники службы. Впоследствии ему подтвердили угрозу другие люди, которые также видели свое имя в этом списке, переданном западными партнерами.

"Меня пригласили оперативники Службы безопасности, дали протокол, что можно делать, что не желательно делать и так далее. Если бы я сам хотел себя убить, мне трудно было бы это сделать, потому что иногда я сам не знаю, куда поеду через полчаса, где буду пить кофе, где буду есть. Мне дали этот список, просто сказали, что будем на связи и все", - добавил Кротевич.

покушение (1062) СБУ (20519) ФСБ (1969) Кротевич Богдан (5)
+6
Піар, піар, піар... Хтось у владу зібрався.
15.10.2025 14:08 Ответить
+4
Из плена поменяли, потом решили убрать? Сами себе придумали лишнюю работу? А может не фсб?
15.10.2025 14:01 Ответить
+4
Якби серйозно хотіли, то зробили би.
Такі самі замахи,десятки чи сотні,на найвеличнішого,а рос.дрон літав над його кортежем в Херсоні і знімав відео,був на віддалі снайперського пострілу на херсонській вулиці і нічого.
15.10.2025 14:03 Ответить
А чому охорону не надано...чи зелені недоумки чекають щоб було як з Парубіем??
15.10.2025 13:47 Ответить
Це дійсно схоже на розкрутку перед виборами у " новій Слузі Наріду" із ветеранів і волонтерів.
Кротєвич- нач штабу Азов. Роісяни його випустили ще восени 2022- гого із полону. Рядових тримають у полоні до сьогоді.
Вищих офіцерів на інтернували на півтора року у Турції. Слава Богу, потім вони повернулися до України.
Ці історії із Кротєвичам, де ОПа Зеленьського використовувала Кротєвича як " таран" проти військових..
Питання, а що таке робить демобілізований Кротєвич, що за ним послали ФСБ?
Крім скандальних статей про ЗСУ, за ним нічого не рахується.
15.10.2025 14:10 Ответить
А що такого робив екс депутат Парубій що його вбили??? Тож загроза існує завжди, чи ти бивший чи діючий сьогодні!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:48 Ответить
Ти дурак,чи прикидається?
15.10.2025 14:52 Ответить
Парубія вбила ФСБ для зачисткти патріотичного табору у майбутніх виборах в Україні. А навіщо Кротєвича, який прицює 5а Зеленьського і Єрмака, Єрмака, який у свою чергу агент впливу рф в Україні?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:58 Ответить
Всі спецслужби охороняють маленьку попку боневтіка
15.10.2025 14:10 Ответить
То вже казав би, що сам зеленський повідомив про загрозу.
Чомусь рядових азовців до цих пір тримають у полоні і шиють справи, а цілого «героїчного» офіцера, начальника штабу, який зі зброєю здався в полон, відпустили!
15.10.2025 14:17 Ответить
попередили про можливий замах. а замахнуться чи ні гнилому мальку не відомо. їм лише достеменно відомо про "державну зраду" набушника та його батька, які планували продати технічну коноплю в Узбекистан.
15.10.2025 14:21 Ответить
Парубія,чомусь,не попередили.Піаром *******
15.10.2025 14:28 Ответить
 
 