УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11627 відвідувачів онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
1 080 8

СБУ попереджала мене про можливий замах з боку російських спецслужб, - Кротевич

богдан,кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич заявив, що Служба безпеки України попереджала його про можливу підготовку замаху з боку російських спецслужб.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кротевича, повідомлення про загрозу він отримав у березні або квітні 2025 року. "Мені повідомили, що я є у списках на ліквідацію ФСБ РФ. Мені це трішечки полестило, тому що якщо РФ додає тебе до списку на ліквідацію - значить, щось хороше в цьому житті ти таки зробив", - зазначив він.

Ветеран уточнив, що інформацію передали не особисто керівник СБУ Василь Малюк, а знайомі співробітники служби. Згодом йому підтвердили загрозу інші люди, які також бачили своє ім’я у цьому списку, переданому західними партнерами.

"Мене запросили оперативники Служби безпеки, дали протокол, що можна робити, що не бажано робити і так далі. Якби я сам хотів себе вбити, мені важко було б це зробити, тому що іноді я сам не знаю, куди поїду через пів години, де буду пити каву, де буду їсти. Мені дали цей список, просто сказали, що будемо на зв'язку і все", - додав Кротевич.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

замах (575) СБУ (13470) ФСБ (1485) Кротевич Богдан (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому охорону не надано...чи зелені недоумки чекають щоб було як з Парубіем??
показати весь коментар
15.10.2025 13:47 Відповісти
Из плена поменяли, потом решили убрать? Сами себе придумали лишнюю работу? А может не фсб?
показати весь коментар
15.10.2025 14:01 Відповісти
Це дійсно схоже на розкрутку перед виборами у " новій Слузі Наріду" із ветеранів і волонтерів.
Кротєвич- нач штабу Азов. Роісяни його випустили ще восени 2022- гого із полону. Рядових тримають у полоні до сьогоді.
Вищих офіцерів на інтернували на півтора року у Турції. Слава Богу, потім вони повернулися до України.
Ці історії із Кротєвичам, де ОПа Зеленьського використовувала Кротєвича як " таран" проти військових..
Питання, а що таке робить демобілізований Кротєвич, що за ним послали ФСБ?
Крім скандальних статей про ЗСУ, за ним нічого не рахується.
показати весь коментар
15.10.2025 14:10 Відповісти
Якби серйозно хотіли, то зробили би.
Такі самі замахи,десятки чи сотні,на найвеличнішого,а рос.дрон літав над його кортежем в Херсоні і знімав відео,був на віддалі снайперського пострілу на херсонській вулиці і нічого.
показати весь коментар
15.10.2025 14:03 Відповісти
Піар, піар, піар... Хтось у владу зібрався.
показати весь коментар
15.10.2025 14:08 Відповісти
Всі спецслужби охороняють маленьку попку боневтіка
показати весь коментар
15.10.2025 14:10 Відповісти
То вже казав би, що сам зеленський повідомив про загрозу.
Чомусь рядових азовців до цих пір тримають у полоні і шиють справи, а цілого «героїчного» офіцера, начальника штабу, який зі зброєю здався в полон, відпустили!
показати весь коментар
15.10.2025 14:17 Відповісти
попередили про можливий замах. а замахнуться чи ні гнилому мальку не відомо. їм лише достеменно відомо про "державну зраду" набушника та його батька, які планували продати технічну коноплю в Узбекистан.
показати весь коментар
15.10.2025 14:21 Відповісти
 
 