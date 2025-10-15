СБУ попереджала мене про можливий замах з боку російських спецслужб, - Кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич заявив, що Служба безпеки України попереджала його про можливу підготовку замаху з боку російських спецслужб.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кротевича, повідомлення про загрозу він отримав у березні або квітні 2025 року. "Мені повідомили, що я є у списках на ліквідацію ФСБ РФ. Мені це трішечки полестило, тому що якщо РФ додає тебе до списку на ліквідацію - значить, щось хороше в цьому житті ти таки зробив", - зазначив він.

Ветеран уточнив, що інформацію передали не особисто керівник СБУ Василь Малюк, а знайомі співробітники служби. Згодом йому підтвердили загрозу інші люди, які також бачили своє ім’я у цьому списку, переданому західними партнерами.

"Мене запросили оперативники Служби безпеки, дали протокол, що можна робити, що не бажано робити і так далі. Якби я сам хотів себе вбити, мені важко було б це зробити, тому що іноді я сам не знаю, куди поїду через пів години, де буду пити каву, де буду їсти. Мені дали цей список, просто сказали, що будемо на зв'язку і все", - додав Кротевич.

