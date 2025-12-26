Кілер ФСБ намагався вбити офіцера ГУР МО в Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві запобігли замовному вбивству офіцеру Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у столиці було викрито агента ФСБ, який намагався вбити українського воїна в центральній частині міста.

Кілера затримали "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Хто планував скоїти вбивство?

Йдеться про 28-річного громадянина центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

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"За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.

Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями", - йдеться в повідомленні.

За вбивство офіцера ГУР йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.

У затриманого на місці вилучили зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

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Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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