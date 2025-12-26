Кілер ФСБ намагався вбити офіцера ГУР МО в Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві запобігли замовному вбивству офіцеру Головного управління розвідки Міноборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у столиці було викрито агента ФСБ, який намагався вбити українського воїна в центральній частині міста.
Кілера затримали "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.
Хто планував скоїти вбивство?
Йдеться про 28-річного громадянина центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.
"За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.
Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб.
Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями", - йдеться в повідомленні.
За вбивство офіцера ГУР йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.
У затриманого на місці вилучили зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.
Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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