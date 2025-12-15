Готовил покушение на чиновника оборонного завода: СБУ задержала в Запорожье агента РФ. ФОТОрепортаж

В Запорожье предотвратили убийство ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Убийство должен был совершить 23-летний безработный из Запорожья, завербованный РФ. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Мужчина выполнил "тестовые задания", после чего ему поручили подготовить физическую ликвидацию высокопоставленного чиновника.

"За обещание "быстрого подработка" агент приступил к сбору данных о "заказанном" лице, графике его работы и маршрутах движения по городу.

Читайте также: СБУ предупреждала меня о возможном покушении со стороны российских спецслужб, - Кротевич

Также агент организовал "наблюдательный пост" напротив контрольно-пропускного пункта промышленного объекта для слежки за чиновником", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что агент РФ снял видео, когда сотрудник завода выходил через КПП. После этого злоумышленник скрытно следовал "по пятам" мужчине, чтобы отследить его домашний адрес.

После этого он мессенджером отчитался о своей работе куратору из РФ, приложив к сообщению файлы видеонаблюдения.

Корректировка ударов РФ

Во время "разведвылазок" мужчина также отслеживал локации Сил обороны в Запорожье, которые рашисты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Затем он ждал от российского спецслужбовца дальнейших указаний о способах ликвидации украинского инженера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ предотвратила убийство комбата "Вовків Да Вінчі" Филимонова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ сработала на опережение и задержала агента, когда он проводил доразведку возле военного транспорта.

Во время обыска у него изъяли смартфон, с которого он "докладывал" рашистам о подготовке к покушению.







В данное время ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича, - посол Украины Корнийчук