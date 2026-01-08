Юнак із США, який планував втечу в Україну після вбивства батьків і замаху на Трампа, визнав провину, - АР

Під час судового слухання у США 18-річний Нікіта Касап визнав свою провину у межах угоди зі слідством у справі про вбивство своїх батьків і планування замаху на президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на судові протоколи, передає Цензор.НЕТ.

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Очікується, що угоду про визнання провини офіційно укладуть під час засідання 2 березня. Касапу інкримінують убивство, приховування трупів і крадіжку.

У телефоні Касапа знайшли матеріали, пов’язані з угрупованням "Орден Дев’яти Кутів", яке сповідує неонацистські та екстремістські ідеї. Також правоохоронці виявили тристорінковий маніфест із закликами до вбивства президента США задля "політичної революції" та "порятунку білої раси".

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За даними слідства, вбивство батьків було для обвинуваченого способом отримати фінансові ресурси та автономію для реалізації плану замаху на Трампа.

Крім того, у матеріалах справи є листування в Telegram між Касапом і російськомовним співрозмовником, де обговорювалася втеча до України. Сам хлопець родом із Молдови.

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Що передувало?

Тіла матері обвинуваченого Тетяни Касап та вітчима Дональда Маєра знайшли у їхньому будинку торік. За даними слідства, жінка отримала вогнепальні поранення в живіт і шию, чоловік - смертельне поранення в голову. Вбивство, за версією правоохоронців, сталося 11 лютого.

Слідчі встановили, що до 23 лютого підліток продовжував жити в будинку разом із тілами загиблих, після чого втік на позашляховику вітчима, забравши гроші батьків.

Після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа.

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