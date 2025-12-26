"Олександрійський маніяк" Никитюк отримав довічне ув’язнення за серію вбивств і нападів, - ОГП

Суд призначив довічне позбавлення волі Володимиру Никитюку, відомому як "Олександрійський маніяк", якого визнали винним у серії вбивств та розбійних нападів, скоєних з корисливих мотивів у 2016 році на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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У прокуратурі зазначили, що після майже десяти років досудового розслідування та судових розглядів у резонансному кримінальному провадженні щодо серії особливо тяжких злочинів в Олександрії поставлено крапку.

Деталі злочину

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у низці нападів, під час яких він заволодівав майном потерпілих і умисно позбавляв їх життя. Попри те, що обвинувачений вини не визнав, зібрані докази повністю підтвердили його причетність до кожного епізоду.

Слідство встановило, що після звільнення з місць позбавлення волі чоловік діяв системно та усвідомлено: обирав безлюдні ділянки міста, нападав у темну пору доби на осіб, які не могли чинити опір, застосовував небезпечне для життя насильство, а після пограбування вбивав потерпілих, намагаючись приховати злочини.

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Свідчення потерпілої

Один із нападів на молоду жінку не призвів до смерті - потерпілій вдалося вижити. Її свідчення стали важливим елементом доказової бази та дозволили детально відтворити спосіб дій нападника.

У прокуратурі також наголосили, що найтяжчим злочином у межах провадження стало вбивство малолітньої дитини з корисливих мотивів. Після нападу обвинувачений заволодів майном дитини та скинув її тіло у воду. Усі обставини злочину підтверджені експертними висновками.

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З урахуванням кількості доведених епізодів, рецидиву, особливої жорстокості та високої суспільної небезпеки суд призначив обвинуваченому найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.