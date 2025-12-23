11 вогнепальних поранень: поліція Київщини повідомила про підозру за умисне вбивство групі осіб. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі троє фігурантів через помсту здійснили постріли з вогнепальної зброї у чоловіка. Від поранень 33-річний потерпілий помер на місці події. За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо

Викрили та задокументували злочинну діяльність групи осіб працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та правоохоронцями Бучанського управління поліції Київщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та полку поліції особливого призначення в Київській області.

Нагадаємо, 9 грудня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у селі Михайлівка-Рубежівка зник її цивільний чоловік. Вранці наступного дня при обстеженні території одного з місцевих кладовищ поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

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Затримання підозрюваних та конфлікт

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетні троє спільників –– 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в столиці.

Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт. Підозрювані вирішили помститися та вбити знайомого.

Шляхом обману фігуранти домовились про зустріч з постраждалим на кладовищі. На місці події нападники здійснили 11 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого та зникли. Від численних кульових поранень чоловік загинув на місці.

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Обрано запобіжні заходи

Одного з фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох — в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Київської області та за її межами.

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