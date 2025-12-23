11 огнестрельных ранений: полиция Киевской области сообщила о подозрении в умышленном убийстве группе лиц. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Бучанском районе трое фигурантов из мести открыли огонь из огнестрельного оружия по мужчине. От полученных ранений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия. За содеянное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно

Разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы лиц сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и правоохранителями Бучанского управления полиции Киевской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД и полка полиции особого назначения в Киевской области.

Напомним, 9 декабря в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в селе Михайловка-Рубежовка пропал ее гражданский муж. Утром следующего дня при обследовании территории одного из местных кладбищ полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

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Задержание подозреваемых и конфликт

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастны трое сообщников – 51-летний иностранец и двое мужчин 38 лет, проживавшие в столице.

Полицейские выяснили, что накануне между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт. Подозреваемые решили отомстить и убить знакомого.

Путем обмана фигуранты договорились о встрече с пострадавшим на кладбище. На месте происшествия нападавшие произвели 11 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего и скрылись. От многочисленных пулевых ранений мужчина скончался на месте.

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Избраны меры пресечения

Один из фигурантов задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, другие два - в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, сообщили фигурантам о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В суде задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Киевской области и за ее пределами.

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