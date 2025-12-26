РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10095 посетителей онлайн
Новости Александрийский маньяк
1 729 5

"Александрийский маньяк" Никитюк получил пожизненное заключение за серию убийств и нападений, - ОГП

Александрийский маньяк

Суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Никитюка, известного как "Александрийский маньяк", которого признали виновным в серии убийств и разбойных нападений, совершенных из корыстных побуждений в 2016 году в Кировоградской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В прокуратуре отметили, что после почти десяти лет досудебного расследования и судебных разбирательств в резонансном уголовном производстве по серии особо тяжких преступлений в Александрии поставлена точка.

Детали преступления 

По публичному обвинению прокуроров Кировоградской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в ряде нападений, во время которых он завладевал имуществом потерпевших и умышленно лишал их жизни. Несмотря на то, что обвиняемый вины не признал, собранные доказательства полностью подтвердили его причастность к каждому эпизоду.

Следствие установило, что после освобождения из мест лишения свободы мужчина действовал системно и осознанно: выбирал безлюдные участки города, нападал в темное время суток на лиц, которые не могли сопротивляться, применял опасное для жизни насилие, а после ограбления убивал потерпевших, пытаясь скрыть преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 огнестрельных ранений: полиция Киевской области сообщила о подозрении в умышленном убийстве группе лиц. ФОТОрепортаж

Показания потерпевшей

Одно из нападений на молодую женщину не привело к смерти - потерпевшей удалось выжить. Ее показания стали важным элементом доказательной базы и позволили детально воссоздать способ действий нападавшего.

В прокуратуре также подчеркнули, что самым тяжким преступлением в рамках производства стало убийство малолетнего ребенка из корыстных мотивов. После нападения обвиняемый завладел имуществом ребенка и бросил тело в воду. Все обстоятельства преступления подтверждены экспертными заключениями.

Смотрите также: Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: подозреваемый Рынжук арестован до 15 февраля 2026 года (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С учетом количества доказанных эпизодов, рецидива, особой жестокости и высокой общественной опасности суд назначил обвиняемому самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.

Автор: 

заключение (176) убийство (6664) Александрия (14) Офис Генпрокурора (2861) Кировоградская область (703) Александрийский район (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи таких на "нуль" відправляють. А оце буде жити в теплі-добрі на податки українців
показать весь комментарий
26.12.2025 12:18 Ответить
Нуль це не кара, це необхідність там бути.
показать весь комментарий
26.12.2025 12:44 Ответить
Олександрійський маніяк - одне з чудес античного світу? 😲
показать весь комментарий
26.12.2025 12:19 Ответить
10 років тривало розслідування і тримання обвинуваченого під вартою. Ідіотизм. А далі коштом народу доживатиме віку на повному пансіоні в одиночній камері. Ще раз ідіотизм. Брати приклад з Китаю - вбив людей - смертна кара з розбором тіла на донорські органи для порятунку інших життів.
показать весь комментарий
26.12.2025 12:27 Ответить
Його в тюрязі обігріють, буде без зубів паханам органи шліфувать. Поки сам не вкоротить віку.
показать весь комментарий
26.12.2025 12:42 Ответить
 
 