"Александрийский маньяк" Никитюк получил пожизненное заключение за серию убийств и нападений, - ОГП

Суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Никитюка, известного как "Александрийский маньяк", которого признали виновным в серии убийств и разбойных нападений, совершенных из корыстных побуждений в 2016 году в Кировоградской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В прокуратуре отметили, что после почти десяти лет досудебного расследования и судебных разбирательств в резонансном уголовном производстве по серии особо тяжких преступлений в Александрии поставлена точка.

Детали преступления

По публичному обвинению прокуроров Кировоградской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в ряде нападений, во время которых он завладевал имуществом потерпевших и умышленно лишал их жизни. Несмотря на то, что обвиняемый вины не признал, собранные доказательства полностью подтвердили его причастность к каждому эпизоду.

Следствие установило, что после освобождения из мест лишения свободы мужчина действовал системно и осознанно: выбирал безлюдные участки города, нападал в темное время суток на лиц, которые не могли сопротивляться, применял опасное для жизни насилие, а после ограбления убивал потерпевших, пытаясь скрыть преступления.

Показания потерпевшей

Одно из нападений на молодую женщину не привело к смерти - потерпевшей удалось выжить. Ее показания стали важным элементом доказательной базы и позволили детально воссоздать способ действий нападавшего.

В прокуратуре также подчеркнули, что самым тяжким преступлением в рамках производства стало убийство малолетнего ребенка из корыстных мотивов. После нападения обвиняемый завладел имуществом ребенка и бросил тело в воду. Все обстоятельства преступления подтверждены экспертными заключениями.

С учетом количества доказанных эпизодов, рецидива, особой жестокости и высокой общественной опасности суд назначил обвиняемому самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.