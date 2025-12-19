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Новини Вбивство Данила Кузьміна
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Посол у Болгарії Ілащук просить "не політизувати" справу свого пасинка Ринжука про вбивство у Відні

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук просить не пов'язувати справу свого пасинка Богдана Ринжука, із її дипломатичною діяльністю і не політизувати справу. Він підозрюється у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна в австрійському Відні.

Про це вона заявила у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Ілащук

"У зв'язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов'язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях", - наголосила дипломатка.

Ілащук додала, що Ринжук є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії в межах чинного законодавства України та Європейського Союзу.

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"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов'язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", - додала вона.

Ілащук також висловила сподівання, що з огляду на принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості, "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій".

Що передувало

  • 18 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого 2026 року Богдану Ринжуку, якого підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна, яке сталося у листопаді в Австрії.
  • Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.

  • Олеся Ілащук зазначила його у своїй декларації як сина.

  • Ілащук призначили послом України в Болгарії наприкінці 2022 року за сприяння ексочільника ОП Андрія Єрмака, попри відсутність у неї дипломатичного досвіду — раніше вона працювала сексологом-консультантом.

Також читайте: Убивство сина заступника мера Харкова Кузьміна у Відні: суд арештував ексмитника Агоєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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посол (1143) вбивство (3289) Ринжук Богдан (2)
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Топ коментарі
+53
Ну і сімейка: пасинок - вбивця, мачуха - інструктор з орального сексу! А татко там які "чесноти" у них там має?
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19.12.2025 20:00 Відповісти
+49
немає жодної ситуації з якої зелена шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою та шкодою державним інтересам.
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19.12.2025 20:00 Відповісти
+43
Повії, злодії , підозрілі особи - це тепер українська дипломатія?
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19.12.2025 20:06 Відповісти

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