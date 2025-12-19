Посол у Болгарії Ілащук просить "не політизувати" справу свого пасинка Ринжука про вбивство у Відні

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук просить не пов'язувати справу свого пасинка Богдана Ринжука, із її дипломатичною діяльністю і не політизувати справу. Він підозрюється у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна в австрійському Відні.

Про це вона заявила у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Ілащук

"У зв'язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов'язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях", - наголосила дипломатка.

Ілащук додала, що Ринжук є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії в межах чинного законодавства України та Європейського Союзу.

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"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов'язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", - додала вона.

Ілащук також висловила сподівання, що з огляду на принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості, "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій".

Що передувало

18 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого 2026 року Богдану Ринжуку, якого підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна, яке сталося у листопаді в Австрії.

Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.

Олеся Ілащук зазначила його у своїй декларації як сина.

Ілащук призначили послом України в Болгарії наприкінці 2022 року за сприяння ексочільника ОП Андрія Єрмака, попри відсутність у неї дипломатичного досвіду — раніше вона працювала сексологом-консультантом.

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