Посол у Болгарії Ілащук просить "не політизувати" справу свого пасинка Ринжука про вбивство у Відні
Посол України в Болгарії Олеся Ілащук просить не пов'язувати справу свого пасинка Богдана Ринжука, із її дипломатичною діяльністю і не політизувати справу. Він підозрюється у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна в австрійському Відні.
Про це вона заявила у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Заява Ілащук
"У зв'язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов'язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях", - наголосила дипломатка.
Ілащук додала, що Ринжук є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії в межах чинного законодавства України та Європейського Союзу.
"Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов'язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації", - додала вона.
Ілащук також висловила сподівання, що з огляду на принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості, "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій".
Що передувало
- 18 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого 2026 року Богдану Ринжуку, якого підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна, яке сталося у листопаді в Австрії.
- Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.
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Олеся Ілащук зазначила його у своїй декларації як сина.
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Ілащук призначили послом України в Болгарії наприкінці 2022 року за сприяння ексочільника ОП Андрія Єрмака, попри відсутність у неї дипломатичного досвіду — раніше вона працювала сексологом-консультантом.
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