Посол в Болгарии Илащук просит "не политизировать" дело своего пасынка Рынжука об убийстве в Вене
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук просит не связывать дело своего пасынка Богдана Рынжука с ее дипломатической деятельностью и не политизировать дело. Он подозревается в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в австрийской Вене.
Об этом она заявила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Илащук
"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", - подчеркнула дипломат.
Илащук добавила, что Рынжук является совершеннолетним гражданином Украины, имеет полную гражданскую дееспособность и проходит все предусмотренные законом процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины и Европейского Союза.
"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", - добавила она.
Илащук также выразила надежду, что, учитывая принципы верховенства права, этические стандарты и конституционно закрепленную презумпцию невиновности, "окончательные выводы общества будут сформированы исключительно на основании результатов проверки причастности моего сына к данным событиям".
Что предшествовало
- 18 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года Богдану Рынжуку, которого подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина, которое произошло в ноябре в Австрии.
- Погибший и Рынжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.
-
Олеся Илащук указала его в своей декларации как сына.
-
Илащук назначили послом Украины в Болгарии в конце 2022 года при содействии экс-главы ОП Андрея Ермака, несмотря на отсутствие у нее дипломатического опыта — ранее она работала сексологом-консультантом.
В 2015-2016 годах - гендиректор компании СтарПак, занимавшейся производством тары и упаковки; также В этот период Олеся Илащук была руководителем фирмы «ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД», которая занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением.
В 2016-2018 годах - руководитель издательского департамента «Шарг-Гарб» в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджанhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9].
В 2018-2022 годах - занималась частной практикой в сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F гештальт-терапии в городе Киеве.
С 23 декабря 2022 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10]. До назначения на должность опыта дипломатической или другой государственной деятельности не имелаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-11 [11], что вызвало неоднозначную реакцию общественностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [12] и экспертной средыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14].
Вот, как прокомментировала своё назначение Олеся, на запрос пользователя в Твиттереhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15].
В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта и умений и навыков, которые мне удалось получить при обучении на историческом факультете и годы взаимодействия с высокопоставленными чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира.
у листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/2024 2024 року на посаді посла Ілащук вручила почесну грамоту Верховної Ради України та відповідну медаль фігуранту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE «списку Магнітського» Деляну Пеєвському, якого називають «головним мафіозі» Болгарії та який знаходиться під санкціями США.