Убийство Данила Кузьмина
3 798 46

Посол в Болгарии Илащук просит "не политизировать" дело своего пасынка Рынжука об убийстве в Вене

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук просит не связывать дело своего пасынка Богдана Рынжука с ее дипломатической деятельностью и не политизировать дело. Он подозревается в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в австрийской Вене.

Об этом она заявила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Илащук

"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", - подчеркнула дипломат.

Илащук добавила, что Рынжук является совершеннолетним гражданином Украины, имеет полную гражданскую дееспособность и проходит все предусмотренные законом процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины и Европейского Союза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: подозреваемый Рынжук арестован до 15 февраля 2026 года (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", - добавила она.

Илащук также выразила надежду, что, учитывая принципы верховенства права, этические стандарты и конституционно закрепленную презумпцию невиновности, "окончательные выводы общества будут сформированы исключительно на основании результатов проверки причастности моего сына к данным событиям".

Что предшествовало

  • 18 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года Богдану Рынжуку, которого подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина, которое произошло в ноябре в Австрии.
  • Погибший и Рынжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.

  • Олеся Илащук указала его в своей декларации как сына.

  • Илащук назначили послом Украины в Болгарии в конце 2022 года при содействии экс-главы ОП Андрея Ермака, несмотря на отсутствие у нее дипломатического опыта — ранее она работала сексологом-консультантом.

Читайте также: Убийство сына заместителя мэра Харькова Кузьмина в Вене: суд арестовал экс-митинга Агоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

посол (1845) убийство (6662) Рынжук Богдан (2)
+31
Ця ****** ще й повчає.
19.12.2025 19:56 Ответить
+26
"Корабельну сосну" повернути додому - у відставку....
19.12.2025 20:00 Ответить
+25
Ну і сімейка: пасинок - вбивця, мачуха - інструктор з орального сексу! А татко там які "чесноти" у них там має?
19.12.2025 20:00 Ответить
Ця ****** ще й повчає.
19.12.2025 19:56 Ответить
Що можу сказати про її заяву. Потужно висловилась потужна дипломатка від найпотужнішого.
19.12.2025 19:57 Ответить
немає жодної ситуації з якої зелена шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою та шкодою державним інтересам.
19.12.2025 20:00 Ответить
Це та що далматинців на хутро пустити хотіла ❓❓❓😸
19.12.2025 20:00 Ответить
"Корабельну сосну" повернути додому - у відставку....
19.12.2025 20:00 Ответить
Ця просто сосна!
19.12.2025 20:01 Ответить
Ну і сімейка: пасинок - вбивця, мачуха - інструктор з орального сексу! А татко там які "чесноти" у них там має?
19.12.2025 20:00 Ответить
вообще ни хочу з Болгарії з Софії уежать , здесь класно...
19.12.2025 20:01 Ответить
...здесь рты такие сваи славянские и то что в ртах тоже...
19.12.2025 20:15 Ответить
ну на рахунок того що в роті маю сумніви . часто славянки ******* чорний чупа-чупс .
19.12.2025 20:40 Ответить
не політизувати, а краще не кримінізувати, і взагалі він хороший хлопчик, повнолітній, ніхто його так не виховував, взагалі ніхто його не виховував...
19.12.2025 20:03 Ответить
Не хоче про це свому шефу розповісти, який її призначав
"принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості"
19.12.2025 20:04 Ответить
Повії, злодії , підозрілі особи - це тепер українська дипломатія?
19.12.2025 20:06 Ответить
ї-ї-їбать! фейспалм.
оце дипломати, оце політики! жесть.
19.12.2025 20:06 Ответить
Нова еліта. Дворяни.
19.12.2025 20:07 Ответить
Чому "нова" ? Весь час так було . Хіба дітки хоч когось з "попередників" воюють зараз на війні ...?
19.12.2025 20:18 Ответить
Мав на увазі, що стару у 1917 році - нарід підняв на ножа. А це натомість нова, після 1917.
19.12.2025 20:20 Ответить
По суті так - наша радянська і "пострадянська" еліта весь час (під різними прапорами...) відтворює сама себе !
19.12.2025 20:28 Ответить
Ніт, це саме ті, кого не добили, на жаль, у 1917 році. Членін - дворянин. Жданов - дворянин. Дзержинський, Рокосовський, Шапошніков, Уборєвич, Говоров - дворяни. Сралін - син священика, як й Василевський та Власов. Любов Орлова - дворянка. Сімонов взагалі син княжни. Булгаков, Катаєв, Маяковський - дворяни. Всі радянські міністри, маршали, вчені, діячі культури - дореволюційні дворяни. Суспільство просто перегорнуло 1917 рік в календарі, але особливих змін в цьому плані не відбулось: дворян вбили далеко не всіх, багато хто вижив та знов сів нам на голову. Й досі сидять. Ось, син цієї сексологині - разом вчився в Відні з сином заступника мера Харкова. Співпадіння? Не думаю.
19.12.2025 21:26 Ответить
У кацапів все огидне і фейкове: навіть ті ж дворяни - і до і після 1917 вміли тільки воло роздувати, що вони дворяни.
19.12.2025 21:40 Ответить
Бандити, сутенери, шалави, корабельні сосни. Мажори і утриманки моЖЖновладців. Короткий перелік дипломатичних рангів при zE
19.12.2025 20:10 Ответить
Комік президентом, сексолог послом, завгосп із державними повноваженнями.Таке може бути лише в "країні мрій Зеленського".)
19.12.2025 20:10 Ответить
Ну, як наголосували, він же не з Марсу впав.
19.12.2025 20:16 Ответить
знаючи що вона профі в сексконсультуванні 3,14дорів -лідОрів й чути її заяви в таких стидобних подіях ,,,
Кажуть в Болгарії сильна команда в посольстві - їм не соромно за неї й її заяву?
19.12.2025 20:13 Ответить
Одразу помітно , що пані Ілащук не великого розуму - їй потрібно було просто мовчати ! Все одно звільняти її ніхто не збирається
19.12.2025 20:16 Ответить
вона не пані. вона сосна
19.12.2025 20:19 Ответить
Гм ... чомусь здається , що в данному випадку слово "сосна" не іменник , а дієслово !
19.12.2025 20:31 Ответить
від назви своєї прохвесії - сексологиня єрмаківська
19.12.2025 20:40 Ответить
В 2010-2015 годах - занимала должность руководительницы ювелирной компании «ДЖЕММА». До октября 2021 года Олеся Илащук была также соучредителем этой же компании.

В 2015-2016 годах - гендиректор компании СтарПак, занимавшейся производством тары и упаковки; также В этот период Олеся Илащук была руководителем фирмы «ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД», которая занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением.

В 2016-2018 годах - руководитель издательского департамента «Шарг-Гарб» в городе Баку, Азербайджан.

В 2018-2022 годах - занималась частной практикой в сфере гештальт-терапии в городе Киеве.

С 23 декабря 2022 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Болгарии. До назначения на должность опыта дипломатической или другой государственной деятельности не имела, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и экспертной среды.

Вот, как прокомментировала своё назначение Олеся, на запрос пользователя в Твиттере.

В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта и умений и навыков, которые мне удалось получить при обучении на историческом факультете и годы взаимодействия с высокопоставленными чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира.
19.12.2025 20:22 Ответить
Ось він справжній рівень дипломатії від клоуна Зельцмана.
Сексологи і вбивці.
Сексологи і вбивці.
19.12.2025 20:19 Ответить
ГЕШТАЛЬТ-терапевт , це не психолог навіть , це практикачна допомога , мабуть батечка цього пасинка "практикувала "
19.12.2025 20:30 Ответить
19.12.2025 20:34 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64103170

Скандальне призначення посла України в Болгарії - ГРУДЕНЬ 2022р
не пройшло й року з початку повномасштабної війни подруги Болгарії рашки проти України

DW .Рада дозволила купити у Болгарії російські реактори для ХАЕС- лютий 2025р
Опозиція буквально організувала бунт у ВР

Й раптом Болгарія сама передумала продавати - самім нужни ...
19.12.2025 20:46 Ответить
попросила би вона краще не політизувати її призначення послом...
19.12.2025 20:27 Ответить
Та її висування в інформпростір лиш говорить про те, яка вона дура
19.12.2025
Та яка там політизація. Довбані мажори.
19.12.2025 20:27 Ответить
Доміньєтилась. Припустилась браку у роботі?Болгарія відмовилась фінансово допомагати.
Кварталу95 потрібно робити заміну на більш професійну спеціалістку.
19.12.2025 20:29 Ответить
"... "остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій".
🧐
19.12.2025 20:31 Ответить
Як можна політизувати цю справу, якщо в Українській владі не політики, а сексологині, клоуни і всілякий набрід? Те що її пасинок скоїв вбивство ще раз підтверджує що у владі різне біосміття, в оточенні якого є ще гірші відходи життєдіяльності.
19.12.2025 20:35 Ответить
в нормальных странах в отставку уходят как минимум. А это чудище еще целу раздает. Страна чудес
19.12.2025 20:37 Ответить
Син одного українського політика грабує та вбиває сина іншого, у дорогому європейському готелі. Уявляєте, що думають європейці прославляючи божественного Зеленського?
19.12.2025 20:37 Ответить
Все більше схиляюся до своєї початкової версії про картярський борг...
19.12.2025 20:46 Ответить
То на рашкє напевно з неї пам'ятник альонкє ваяли
19.12.2025 20:46 Ответить
У нее есть депломатическая деятельность?
миньеты делает?
а как там генпрокурор венидиктова? У нее тоже дипломатическая деятельность есть? Может она между выносом налички вислюка из банка, защищала швейцарца снайпера, воевавшего за Украину.
Ах да, у нее не было времени и чемоданы вислюка-миндича тяжелые, вспотела.
19.12.2025 21:19 Ответить

у листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/2024 2024 року на посаді посла Ілащук вручила почесну грамоту Верховної Ради України та відповідну медаль фігуранту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE «списку Магнітського» Деляну Пеєвському, якого називають «головним мафіозі» Болгарії та який знаходиться під санкціями США.
19.12.2025 21:36 Ответить
 
 