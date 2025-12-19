Посол в Болгарии Илащук просит "не политизировать" дело своего пасынка Рынжука об убийстве в Вене

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук просит не связывать дело своего пасынка Богдана Рынжука с ее дипломатической деятельностью и не политизировать дело. Он подозревается в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в австрийской Вене.

Об этом она заявила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Илащук

"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", - подчеркнула дипломат.

Илащук добавила, что Рынжук является совершеннолетним гражданином Украины, имеет полную гражданскую дееспособность и проходит все предусмотренные законом процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины и Европейского Союза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: подозреваемый Рынжук арестован до 15 февраля 2026 года (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", - добавила она.

Илащук также выразила надежду, что, учитывая принципы верховенства права, этические стандарты и конституционно закрепленную презумпцию невиновности, "окончательные выводы общества будут сформированы исключительно на основании результатов проверки причастности моего сына к данным событиям".

Что предшествовало

18 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года Богдану Рынжуку, которого подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина, которое произошло в ноябре в Австрии.

Погибший и Рынжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.

Олеся Илащук указала его в своей декларации как сына.

Илащук назначили послом Украины в Болгарии в конце 2022 года при содействии экс-главы ОП Андрея Ермака, несмотря на отсутствие у нее дипломатического опыта — ранее она работала сексологом-консультантом.

Читайте также: Убийство сына заместителя мэра Харькова Кузьмина в Вене: суд арестовал экс-митинга Агоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж