Юноша из США, планировавший бегство в Украину после убийства родителей и покушения на Трампа, признал вину, - АР
Во время судебного слушания в США 18-летний Никита Касап признал свою вину в рамках соглашения со следствием по делу об убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные протоколы, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что соглашение о признании вины официально заключат во время заседания 2 марта. Касапу инкриминируют убийство, сокрытие трупов и кражу.
В телефоне Касапа нашли материалы, связанные с группировкой "Орден Девяти Углов", которая исповедует неонацистские и экстремистские идеи. Также правоохранители обнаружили трехстраничный манифест с призывами к убийству президента США ради "политической революции" и "спасения белой расы".
По данным следствия, убийство родителей было для обвиняемого способом получить финансовые ресурсы и автономию для реализации плана покушения на Трампа.
Кроме того, в материалах дела есть переписка в Telegram между Касапом и русскоязычным собеседником, где обсуждался побег в Украину. Сам парень родом из Молдовы.
Что предшествовало?
Тела матери обвиняемого Татьяны Касап и отчима Дональда Майера нашли в их доме в прошлом году. По данным следствия, женщина получила огнестрельные ранения в живот и шею, мужчина - смертельное ранение в голову. Убийство, по версии правоохранителей, произошло 11 февраля.
Следователи установили, что до 23 февраля подросток продолжал жить в доме вместе с телами погибших, после чего сбежал на внедорожнике отчима, забрав деньги родителей.
После убийства родителей парень планировал убить президента США Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось вірить у випадковості?