Юноша из США, планировавший бегство в Украину после убийства родителей и покушения на Трампа, признал вину, - АР

Во время судебного слушания в США 18-летний Никита Касап признал свою вину в рамках соглашения со следствием по делу об убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные протоколы.

Ожидается, что соглашение о признании вины официально заключат во время заседания 2 марта. Касапу инкриминируют убийство, сокрытие трупов и кражу.

В телефоне Касапа нашли материалы, связанные с группировкой "Орден Девяти Углов", которая исповедует неонацистские и экстремистские идеи. Также правоохранители обнаружили трехстраничный манифест с призывами к убийству президента США ради "политической революции" и "спасения белой расы".

По данным следствия, убийство родителей было для обвиняемого способом получить финансовые ресурсы и автономию для реализации плана покушения на Трампа.

Кроме того, в материалах дела есть переписка в Telegram между Касапом и русскоязычным собеседником, где обсуждался побег в Украину. Сам парень родом из Молдовы.

Что предшествовало?

Тела матери обвиняемого Татьяны Касап и отчима Дональда Майера нашли в их доме в прошлом году. По данным следствия, женщина получила огнестрельные ранения в живот и шею, мужчина - смертельное ранение в голову. Убийство, по версии правоохранителей, произошло 11 февраля.

Следователи установили, что до 23 февраля подросток продолжал жить в доме вместе с телами погибших, после чего сбежал на внедорожнике отчима, забрав деньги родителей.

После убийства родителей парень планировал убить президента США Дональда Трампа.

