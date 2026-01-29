УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8367 відвідувачів онлайн
Новини Справи Коломойського
1 323 10

Коломойському продовжено арешт до 22 березня у справі про замовне вбивство

Коломойському оголошено про підозру

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському до 22 березня у справі про замовне вбивство.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною, за версією правоохоронців, стало невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Події, про які йдеться у кримінальному провадженні, відбувалися у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Коломойського готували замах, - СБУ. ДОКУМЕНТ

У чому підозрюють Коломойського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа "Укрнафти": Суд Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 мільярдів

Автор: 

арешт (2499) Коломойський Ігор (3114) вбивство (3257)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Шоу есть шоу. У нас уже свой Луис Корвалол и Анджелика Девис нарисовались.
показати весь коментар
29.01.2026 18:01 Відповісти
+2
не планував бородатий гарік сидіти....
але - дойшов до каси... плати
показати весь коментар
29.01.2026 17:35 Відповісти
+2
ну в буковелі в ці дати ще сезон. нормально можна посидіти.
показати весь коментар
29.01.2026 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не планував бородатий гарік сидіти....
але - дойшов до каси... плати
показати весь коментар
29.01.2026 17:35 Відповісти
в принципі, коли б його випустити, щоб він ще вбив міндича, дєрьмака та ще пару інших птєнцов його гнізда, можна було б навіть не то шо брати на поруки, а просто виправдати. просто змив би свою вину кров'ю! така ось пропозиція! ))
показати весь коментар
29.01.2026 17:44 Відповісти
ну в буковелі в ці дати ще сезон. нормально можна посидіти.
показати весь коментар
29.01.2026 17:52 Відповісти
Шоу есть шоу. У нас уже свой Луис Корвалол и Анджелика Девис нарисовались.
показати весь коментар
29.01.2026 18:01 Відповісти
Анджела Девіс і партія "Батьківщина" рух "Чорні пантери".
А нашого Корвалана обміняйте назад на корисні копалини,які зегевара подарував Трумпу.
показати весь коментар
29.01.2026 18:53 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 18:42 Відповісти
зелений гівнюк ховає папку від американського правосуддя.
показати весь коментар
29.01.2026 19:26 Відповісти
а де Богуслаєв - щось зовсім його тема зникла! ?
показати весь коментар
29.01.2026 20:11 Відповісти
А де Дєрмак? Поліція і ТЦК шукають? Ой, забув добавити ще й "СП" ТЦК і СП
показати весь коментар
29.01.2026 20:13 Відповісти
 
 