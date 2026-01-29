Коломойському продовжено арешт до 22 березня у справі про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському до 22 березня у справі про замовне вбивство.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною, за версією правоохоронців, стало невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Події, про які йдеться у кримінальному провадженні, відбувалися у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Коломойського готували замах, - СБУ. ДОКУМЕНТ

У чому підозрюють Коломойського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа "Укрнафти": Суд Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 мільярдів