Коломойському продовжено арешт до 22 березня у справі про замовне вбивство
Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському до 22 березня у справі про замовне вбивство.
Про це Суспільному повідомила пресслужба Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною, за версією правоохоронців, стало невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.
Події, про які йдеться у кримінальному провадженні, відбувалися у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.
У чому підозрюють Коломойського
- Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.
- 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
- 7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.
- 15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).
