"Мене попередив Міндіч": Коломойський у суді заявив про витік інформації щодо свого затримання. ВIДЕО
Олігарх Ігор Коломойський під час чергового судового засідання зробив заяву про те, що знав про підготовку слідчих дій щодо нього заздалегідь. Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бізнесмен використав цей факт як аргумент проти ризику його втечі.
Заяви Коломойського
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Злив інформації: За словами олігарха, про майбутню підозру та затримання його попередив бізнес-партнер і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч ще за тиждень до візиту правоохоронців.
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Відсутність наміру втекти: Коломойський підкреслив, що попри попередження, він залишився в Україні. "Я ж нікуди не поїхав. Тому це все несерйозно, я нікуди не збираюсь тікати", — заявив він.
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Доля Міндіча та операція "Мідас": Олігарх зазначив, що самого Міндіча також попередили, але "за пару годин" до початку активної фази операції "Мідас", що дозволило тому виїхати з України безпосередньо перед врученням підозри.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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