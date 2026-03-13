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"Мене попередив Міндіч": Коломойський у суді заявив про витік інформації щодо свого затримання. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський під час чергового судового засідання зробив заяву про те, що знав про підготовку слідчих дій щодо нього заздалегідь. Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бізнесмен використав цей факт як аргумент проти ризику його втечі.

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Заяви Коломойського

  • Злив інформації: За словами олігарха, про майбутню підозру та затримання його попередив бізнес-партнер і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч ще за тиждень до візиту правоохоронців.

  • Відсутність наміру втекти: Коломойський підкреслив, що попри попередження, він залишився в Україні. "Я ж нікуди не поїхав. Тому це все несерйозно, я нікуди не збираюсь тікати", — заявив він.

  • Доля Міндіча та операція "Мідас": Олігарх зазначив, що самого Міндіча також попередили, але "за пару годин" до початку активної фази операції "Мідас", що дозволило тому виїхати з України безпосередньо перед врученням підозри.

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Міндічгейт

Автор: 

Коломойський Ігор (3118) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+34
чому тільки "своїй шоблі"?

про затримку вагнерів в Мінську забули вже?

Зе у нас професійний зливач секретної інформації...
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13.03.2026 10:08 Відповісти
+23
Тобто зеленський з 2019 року використовуючи своє службове положення, зливав інформацію своїй шоблі про дії правоохоронних органів України!?!?
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13.03.2026 10:00 Відповісти
+23
коломойський ,міндіч ,шефір ,шурма ,галущенко ,баканов та інша мерзота,це все друзі проросійського клоуна.
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13.03.2026 10:06 Відповісти

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