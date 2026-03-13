"Мене попередив Міндіч": Коломойський у суді заявив про витік інформації щодо свого затримання. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський під час чергового судового засідання зробив заяву про те, що знав про підготовку слідчих дій щодо нього заздалегідь. Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бізнесмен використав цей факт як аргумент проти ризику його втечі.

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Злив інформації: За словами олігарха, про майбутню підозру та затримання його попередив бізнес-партнер і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч ще за тиждень до візиту правоохоронців.

Відсутність наміру втекти: Коломойський підкреслив, що попри попередження, він залишився в Україні. "Я ж нікуди не поїхав. Тому це все несерйозно, я нікуди не збираюсь тікати", — заявив він.