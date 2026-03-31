Генпрокурор Кравченко уже 2 недели не подписывает документы на экстрадицию Миндича, - детектив Абакумов. ВИДЕО

Генеральный прокурор Руслан Кравченко на протяжении последних двух недель не подписывает документы об экстрадиции из Израиля ключевого фигуранта дела "Мидас" - друга и делового партнера президента Тимура Миндича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу "Есть вопросы" рассказал главный детектив по делу Александр Абакумов.

"Мы направили в Офис генерального прокурора (документы на экстрадицию. - Ред.). Насколько мне известно, они до сих пор не подписаны... Мне кажется, что генеральный прокурор должен в кратчайшие сроки подписать это ходатайство об экстрадиции", - сказал Абакумов.

Он также оценил перспективы экстрадиции Миндича и ответил на вопрос, собирается ли НАБУ обменять свободу Миндича на его показания в отношении лиц, стоящих над ним в схеме.

Топ комментарии
+23
Та на шо вони сподіваються
. Міндіч Герой України, його сам пердизент любить
31.03.2026 10:58 Ответить
+18
Та яка екстрадиція? Ви шо, з глузду з'їхали?
Вони цей схематоз роками вибудовували, а тут "поверніть мій гаманець"? Та ще й балакучий? Нєєє, такого не повинно статись! Скоріше Кравченка знімуть, шоб нікому було підписувати.
31.03.2026 11:02 Ответить
+18
Після Ze та його шобли треба створити службу, яка буде або привозить все це гівно до України шоб судити або ліквідовувати це лайно де б воно не ховалось.
31.03.2026 11:04 Ответить
Хочете ще одне протистояння??Бджіл з медом?????
31.03.2026 12:16 Ответить
Шановний, не ображайте бджіл та не псуйте мед таким порванчння. Стосовно їх, друзяк блазня тощо, треба казати - опарищі проти гівна.
31.03.2026 12:21 Ответить
Ну,шановний,в мене в лексиконі відсутні подібні епітети.Хай буде щурі проти макухи!!!!
31.03.2026 12:25 Ответить
Пане, речі треба називати їх власними ім'янами, а то так ви і до хоббіхорсиінгу на рожевому поні докотитесь.
31.03.2026 12:31 Ответить
А що на то алесандрич?
31.03.2026 10:59 Ответить
А на генпрокурора в нас нічого немає? - шоб його прискорити
31.03.2026 10:59 Ответить
Прокурор виконує вказівку ***********.
31.03.2026 11:20 Ответить
Так - але ж НАБУ ніхто не указ - вони у вільному плаванні - їх прикриває Захід
31.03.2026 11:24 Ответить
На генпрокурора нема важелів, якщо він "свій" для головного корумпанта з Банкової.
31.03.2026 12:07 Ответить
Свій - то свій - він жеж не пам"ятник
31.03.2026 12:11 Ответить
Слава Богу, що прикриває. Як би не прикривав, Зеленьський ними у футбола б грав і Міндічів би понасаджував все розкрадати у всі райцентри і села
31.03.2026 12:23 Ответить
Їх і не потрібно насаджувати - розсаджувати - вони вже на місцях - кого не торкнись - злодій
31.03.2026 12:29 Ответить
В миндіча є. Тому і не підписує
31.03.2026 11:21 Ответить
А генпрокурор покриває своїх підлеглих, хмельницьких прокурВорів.
Коли твої підлеглі отримають вироки суду і повернуть незаконно отримані пенсії?
Твого папєрєдніка, Костіна, звільнили саме через цих "інвалідів розумової праці".
31.03.2026 11:26 Ответить
Геніальна прокуратура, геніальний през тільки народ якийсь неправильний - вимагає справедливості та людяності.
31.03.2026 11:01 Ответить
Не підписує,бо мабуть сидить на "підножнім кормі" міндіча...???
31.03.2026 11:02 Ответить
Своих не бросают.🤣
31.03.2026 11:02 Ответить
Після Ze та його шобли треба створити службу, яка буде або привозить все це гівно до України шоб судити або ліквідовувати це лайно де б воно не ховалось.
31.03.2026 11:04 Ответить
Краще ліквідовувати.
Думаю, що після першого топ-десятка потік "фінансових туристів" різко вчухне.
31.03.2026 12:09 Ответить
Краще показово судити з поверненням вкрадених грошей. Ліквідовувати треба як шо доставка вантажу до України неможлива.
31.03.2026 12:19 Ответить
А він тут до чого, така команда була дана, була би інша, он відразу підписав. У нас немає улюбленців є тільки недоторканні
31.03.2026 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AViC2qeCeT4

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза
31.03.2026 11:08 Ответить
Неужели случайно?
31.03.2026 11:27 Ответить
То нехай Мадʼяр обміняє Міндіча на один безпілотник, бо грьобана "зельона влада" на чолі з Наймашутнішим шоб зберегти своїх буде і в яму з гівном за них пірнати
31.03.2026 11:15 Ответить
Міндіча випустили, чи вивезли, щоб він нічого лишнього не розповів, ніхто його же не поверне. Скоріше Кравченка знімуть, шоб нікому було підписувати екстрадицію.
31.03.2026 11:16 Ответить
В цього ген. прокурора батьки мають російське громадянство але все йде від президента.
31.03.2026 11:17 Ответить
А шо такоє? Секретарка чорнила не розвела та авторучку, ****, не заправила прокурору?
31.03.2026 11:17 Ответить
Лохи -73%.., що це таке? Як ви всі гуртом бігали сім років за Порошенко, порушуючи його права, перешкоджали його виїзд і навіть пересування по Україні, який не вкрав жодної гривні, а навпаки профінансував ЗСУ і інші болючі проекти на 12 мільярдів. А цей бізнес-партнер Голобородька, обікрав Енергоатом, залишив посеред зими на користь ворога людей міст замерзати, навалив велику купу на столі прикордонників і СБУ та слиняв в свої рідні землі. То ви всі засунули в дупу Боневтіка свої язики? Де там правдоруби із "Нацдружин" із свинак4ами? Не йдуть кидати на будівлю Офісу Президента і Генеральної прокуратури?
31.03.2026 11:22 Ответить
Коли вже це беззаконня закінчиться???
31.03.2026 11:23 Ответить
При Зеленському ніколи.
31.03.2026 11:27 Ответить
Перехід у фазу клоунізма завершено ! 73% ржуть, аж захлинаються !
31.03.2026 11:25 Ответить
Сказано йому зверху👆 не підписувати він і не підписує, бо вилетить з крісла генпрокурора як то "фламінго".
31.03.2026 11:28 Ответить
Все ''правильно''....
Друзів Зеленського рухати не можна - їм можна красти....

Бо хто тоді буде відправляти ''двушку на москву''....

Як сказав найкращий друг Зеленського - Міндіч:
-''в рот я **** етіх украінцев''.
31.03.2026 11:31 Ответить
Не для того призначений був!! Геть руки від Генерального!!!Свободу корупціонерам!!
31.03.2026 11:32 Ответить
Нетаньяху, бубочка, міндіч та цукерман в карти на пару грають. Яка там екстхрадиція нах
31.03.2026 11:37 Ответить
Поки українці не будуть вимагати змін до законодавства, щоб керівників СБУ, МВС, АРМА, ДБР, НАБУ, САП, генпрокурора та суддів обирали серед українських громадян виключно наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумповона влада, то в Україні буде процвітати корупція тому що всі кандидати в президенти йдуть до влади, ризикуючи втратити гроші під час виборів у разі програшу, не для того щоб збагатити українців, а виключно для того щоб красти гроші
31.03.2026 11:39 Ответить
Не підписує, бо одна гоп-компанія!
31.03.2026 11:39 Ответить
ви ще поговоріть про генерального. поговоріть.
«Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції. Можете не маскуватися - я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути - там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось», - заявив https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/537 Руслан Кравченко.
31.03.2026 11:41 Ответить
Ворон ворону око не виклює
31.03.2026 11:46 Ответить
Цю шарашкіну контору ніх*я невиправить!
Навіть якщо зробити як у давній Персії, коли новий суддя сидів на кріслі, обтягнутому шкірою попереднього судді...
31.03.2026 12:21 Ответить
бо не було дзвінка з Банкової.
31.03.2026 12:27 Ответить
Негайно ініціативну групу. Звернення до президента !!! Підписанти будуть швидко !!!
31.03.2026 12:28 Ответить
"У мєня прокурор на 100% мой чєловєк!" -- так, здається, говорив один персонаж.
31.03.2026 12:33 Ответить
 
 