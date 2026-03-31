Генпрокурор Кравченко уже 2 недели не подписывает документы на экстрадицию Миндича, - детектив Абакумов. ВИДЕО
Генеральный прокурор Руслан Кравченко на протяжении последних двух недель не подписывает документы об экстрадиции из Израиля ключевого фигуранта дела "Мидас" - друга и делового партнера президента Тимура Миндича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу "Есть вопросы" рассказал главный детектив по делу Александр Абакумов.
"Мы направили в Офис генерального прокурора (документы на экстрадицию. - Ред.). Насколько мне известно, они до сих пор не подписаны... Мне кажется, что генеральный прокурор должен в кратчайшие сроки подписать это ходатайство об экстрадиции", - сказал Абакумов.
Он также оценил перспективы экстрадиции Миндича и ответил на вопрос, собирается ли НАБУ обменять свободу Миндича на его показания в отношении лиц, стоящих над ним в схеме.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых – Дмитрия Басова – поместили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
. Міндіч Герой України, його сам пердизент любить
Коли твої підлеглі отримають вироки суду і повернуть незаконно отримані пенсії?
Твого папєрєдніка, Костіна, звільнили саме через цих "інвалідів розумової праці".
Вони цей схематоз роками вибудовували, а тут "поверніть мій гаманець"? Та ще й балакучий? Нєєє, такого не повинно статись! Скоріше Кравченка знімуть, шоб нікому було підписувати.
Думаю, що після першого топ-десятка потік "фінансових туристів" різко вчухне.
Друзів Зеленського рухати не можна - їм можна красти....
Бо хто тоді буде відправляти ''двушку на москву''....
Як сказав найкращий друг Зеленського - Міндіч:
-''в рот я **** етіх украінцев''.
«Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції. Можете не маскуватися - я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути - там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось», - заявив https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/537 Руслан Кравченко.
Навіть якщо зробити як у давній Персії, коли новий суддя сидів на кріслі, обтягнутому шкірою попереднього судді...