Генпрокурор Кравченко вже 2 тижні не підписує документи на екстрадицію Міндіча, - детектив Абакумов. ВIДЕО

Генпрокурор Руслан Кравченко упродовж останніх двох тижнів не підписує документи на екстрадицію з Ізраїлю ключового фігуранта справи Мідас - друга та бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю каналу Є Питання розказав головний детектив у справі Олександр Абакумов.

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"Ми направили в Офіс генерального прокурора (документи на екстрадицію. - Ред.). Наскільки мені відомо, вони досі не підписані...Мені здається, що генеральний прокурор має найшвидшим часом підписати це клопотання про екстрадицію", - сказав Абакумов.

Він також оцінив перспективи екстрадиції Міндіча та відповів на питання, чи збирається НАБУ обміняти свободу Міндіча на його покази щодо осіб, які стояли у схемі над ним.

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