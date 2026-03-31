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Новини Міндічгейт
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Генпрокурор Кравченко вже 2 тижні не підписує документи на екстрадицію Міндіча, - детектив Абакумов. ВIДЕО

Генпрокурор Руслан Кравченко упродовж останніх двох тижнів не підписує документи на екстрадицію з Ізраїлю ключового фігуранта справи Мідас - друга та бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю каналу Є Питання розказав головний детектив у справі Олександр Абакумов.

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"Ми направили в Офіс генерального прокурора (документи на екстрадицію. - Ред.). Наскільки мені відомо, вони досі не підписані...Мені здається, що генеральний прокурор має найшвидшим часом підписати це клопотання про екстрадицію", - сказав Абакумов.

Він також оцінив перспективи екстрадиції Міндіча та відповів на питання, чи збирається НАБУ обміняти свободу Міндіча на його покази щодо осіб, які стояли у схемі над ним.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5760) екстрадиція (473) Кравченко Руслан (219) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+35
Та на шо вони сподіваються
. Міндіч Герой України, його сам пердизент любить
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31.03.2026 10:58 Відповісти
+35
Після Ze та його шобли треба створити службу, яка буде або привозить все це гівно до України шоб судити або ліквідовувати це лайно де б воно не ховалось.
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31.03.2026 11:04 Відповісти
+35
Прокурор виконує вказівку ***********.
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31.03.2026 11:20 Відповісти

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