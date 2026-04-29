Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, - СМИ

Олигарх Зеленского Тимур Миндич обсуждал строительство домов в кооперативе "Династия" под Киевом.

Что известно?

По данным журналиста Михаила Ткача, Миндич общался с женщиной по имени Наталья. Во время разговора они обсуждают замораживание строительства домов кооператива "Династия" и связанные с этим финансовые вопросы.

Источники издания говорят, что эти 4 дома могут принадлежать самому Миндичу, экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку, а также, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее в расследовании BIHUS.Info сообщалось, что Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине.









