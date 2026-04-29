Міндіч обговорював кооператив "Династія". Будинки можуть належати, зокрема, Єрмаку та Зеленському, - ЗМІ

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч обговорював будівництво будинків в кооперативі "Династія" під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Що відомо?

За даними журналіста Михайла Ткача, Міндіч спілкувався із жінкою на ім'я Наталія. Під час розмови вони обговорюють замороження будівництва маєтків кооперативу "Династія" та пов'язані із цим фінансові питання.

Джерела видання кажуть, що ці 4 будинки можуть належати самому Міндічу, ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову, ексглаві Офісу Президента Андрію Єрмаку, а також, ймовірно, президенту Володимиру Зеленському.

Раніше в розслідуванні BIHUS.Info повідомлялося, що Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині.









