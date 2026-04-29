13 687 38
Миндич и Умеров обсуждают кандидатуру министра обороны: Поставить Шмыгаля - это пизд#ц
Олигарх Зеленского Тимур Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали назначение Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны в июле 2025 года.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Приводится фрагмент разговора от 8 июля 2025 года. За несколько дней до этого президент Зеленский сообщил Умерову, что планирует назначить его послом Украины в США.
На место министра обороны рассматривали кандидатуру тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого впоследствии и назначили.
Миндич назвал "пизд#цом" потенциальное назначение Шмыгаля министром обороны.
Также Миндич говорит, что у них "завтра станет завод".
Топ комментарии
+46 Василь Тесляр #615960
29.04.2026 11:05
+36 Юрий Хохлов #565012
29.04.2026 11:11
+35 Валентин Коваль #620706
29.04.2026 11:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За таке мародерство у мирний час, і то вішають цю наволоч на вірьовці!!!
А мародерити на крові і життях Українців під час московської війни…. Це таж злочинна діяльність, що здійснюється на користь прутіну-окупанту і призводить до смерті Українців!! Ст ККУ про ЗРАДУ!!!
Гепрокурори, або виконують норми законодавства України, або є учасниками організованого злочинного угрупування в Урядовому кварталі!!! З відповідними наслідками….
"Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у справі "Міндічгейт" надав усі відповіді відповідним органам." /28.04.26 /
П'ять місяців пройшло, результату немає. Воно й не дивно, якщо згадати той факт що НАБУ, САП та ВАКС набагато простіші злочини (справа "Краяна" наприклад) "розслідують" вже 10 років...
Зрозуміло що ніхто і ніколи
вове тільки треба розуміти що як овочу втекти вже може не вийти......
до баканова, резнікова, єрмака, додається адвокат умєров.
шмигаль, під кришею ахметова!
Щось я того "олігарха" у топ 10 найбагатіших не бачив.
Так такий собі підор, який з'явився з нікуди і там і подівся.